Bientôt un jeu Monster Hunter par les développeurs de Pokémon Go !

Le développeur de Pokémon Go est en train de créer un nouveau jeu Monster Hunter qui s’approche du monde réel.

Monster Hunter est une série de jeux vidéo créée par Capcom et jouée sur PlayStation 2. Ce jeu porte sur le périple d’un chasseur chassant et capturant des monstres pour collecter des choses comme des poissons ou des petits monstres. Le jeu a été développé selon une perspective de réalité augmentée. Monster Hunter Now peut se jouer sur divers Playstations et même sur votre PC.

Monster Hunter Now, un jeu du développeur de Pokemon Go

La société Niantic à l’origine du fameux Pokemon Go travaille maintenant avec la société japonaise Capcom. Leur partenariat porte sur la réalisation d’une nouvelle série Monster Hunter : Monster Hunter Now. L’histoire se base toujours sur la chasse aux monstres. Niantic et Capcom comptent toutefois, toutes les deux, la transposer en réalité virtuelle pour une expérience de réalité augmentée.

Dans cette nouvelle version, l’univers de Monster Hunter se serait infiltré dans notre monde. Les joueurs devront donc faire face à des monstres sortis du monde réel. Cela permet aux joueurs d’utiliser notre carte du monde réel. Cependant, l’histoire des montres et de diverses ressources resteront dans la série.

Les monstres rapportent toujours différents matériaux aux joueurs. Ces derniers devront les utiliser pour fabriquer des matériaux de guerre. Ces armes, ils les utilisent pour chasser des monstres encore plus forts. Le combat aussi existe toujours dans le nouveau Monster Hunter, mais les batailles ne dureront pas plus de 75 secondes. Lors du déplacement dans ce Monster Hunter Now, vous pouvez frapper des monstres avec un paintball. En effet, les créatures compagnonsPalico seront aussi présentes dans le nouveau jeu.

Depuis le succès phénoménal de Pokemon Go, Niantic s’est lancé dans de nombreux partenariats pour des jeux en réalité augmentée sous licence. Aucun n’a toutefois jusqu’à présent pu égaler le succès de Pokémon Go. Niantic a même dû stopper plusieurs programmes et mis à la porte près de 8 % de ses employés.

Disponibilité des derniers jeux de Niantic

En plus de ce Monster Hunter Now, Niantic est aussi en train de développer Peridot, un jeu d’animal de compagnie. Ce nouveau jeu d’animal devrait être lancé en mai. Quant au Monster Hunter Now, il sera disponible sur le système iOS et Android au mois de septembre.