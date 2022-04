Les créateurs de Pokémon Go développent le prochain Tamagotchi

Peridot, le prochain jeu en réalité augmentée de Niantic ressemble à s’y méprendre une version moderne de Tamagotchi.

Niantic, le développeur de Pokémon Go, est en train de créer Peridot, un jeu en réalité augmentée sur smartphone regorgeant d’adorables animaux de compagnie. Le studio profite de fait du succès viral rencontré par Pokemon Go. Pour rappel, il a ainsi largement reproduit le concept en exploitant d’autres licences connues comme Pikmin, Harry Potter…

Sauver une espèce et la faire croître

Le jeu Peridot consiste à prendre soin et à élever d’adorables créatures magiques. L’espèce qui est endormie depuis plusieurs milliers d’années se réveille dans un monde moderne. Le joueur a pour mission d’élever ces créatures en les nourrissant, les entraînant et en jouant avec elles. Il a la mission d’assurer sa survie jusqu’à l’âge adulte.

Le jeu consiste certes, à élever une espèce donnée. Toutefois, contrairement aux Tamagotchis, votre animal de compagnie ne mourra pas s’il manque de soins. Niantic a en effet décidé de privilégier les joueurs réguliers au lieu de pénaliser les autres.

Chacune de ces adorables créatures possède son ADN personnel. Leur comportement lors de la reproduction est même copié sur un modèle existant. Le joueur peut donc effectuer des croisements des espèces et même procéder à une sélection génétique.

Vous pourrez également réaliser des croisements improbables dans la vie réelle. Il en est ainsi d’un mélange d’un guépard et d’une licorne pour donner une nouvelle adorable créature. Vous pouvez aussi diversifier l’espèce de vos créatures en travaillant avec d’autres joueurs.

Disponibilité du jeu Peridot

Le jeu Peridot semble plus dédié aux amateurs de Pokemon Go et Pikmin Bloom que Harry Potter : Les sorciers s’unissent. Ce nouveau jeu en réalité augmentée de Niantic est aujourd’hui durant sa période de lancement. A ses débuts, il ne sera disponible que sur certains marchés. Pour être averti de sa disponibilité dans votre région, pensez à vous inscrire.