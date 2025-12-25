J’ai testé l’Amazfit Active 2

Imaginez une montre capable de réaliser un électrocardiogramme, de vous guider par GPS sans votre téléphone, et de tenir près de deux semaines loin d’une prise, le tout pour le prix d’une paire de baskets d’entrée de gamme. C’est exactement la promesse de l’Amazfit Active 2.

D’abord, oubliez les bracelets connectés qui font gadget ou les montres de luxe qui demandent un crédit à la consommation. Avec l’Active 2, Amazfit ne cherche pas seulement à casser les prix, la marque veut prouver qu’en 2025, une montre connectée complète et performante devrait coûter moins de 100 €. Est-ce le nouveau standard que l’on attendait pour le grand public ? Après l’avoir portée jour et nuit, voici mon verdict sans filtre.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Fiche technique

Avant d’entrer dans le vif du sujet, un coup d’œil sous le capot confirme que l’Active 2 n’est pas là pour faire de la figuration :

Dimensions & Poids : 42 mm / 24 g (sans bracelet)

42 mm / 24 g (sans bracelet) Matériaux : Boîtier plastique renforcé, bracelet silicone

Boîtier plastique renforcé, bracelet silicone Écran : AMOLED 1,75″ (1000 nits), Always-On

AMOLED 1,75″ (1000 nits), Always-On Processeur : Zepp OS optimisé, 2 Go RAM

Zepp OS optimisé, 2 Go RAM Capteurs Santé : ECG, SpO2, Fréquence cardiaque, Stress, Sommeil

ECG, SpO2, Fréquence cardiaque, Stress, Sommeil Connectivité : Bluetooth 5.3, GPS intégré, NFC

Bluetooth 5.3, GPS intégré, NFC Autonomie : 300 mAh (jusqu’à 12 jours)

300 mAh (jusqu’à 12 jours) Compatibilité : Android & iOS

Une prise en main légère et un design efficace

Dès qu’on la sort de la boîte, le premier contact surprend par une légèreté déconcertante. Avec 24 grammes seulement, l’Amazfit Active 2 se fait instantanément oublier. Pour une montre qui se veut un coach de santé 24h/24, c’est un atout majeur car elle ne pèse pas sur le poignet quand on tape au clavier et ne gêne absolument pas la nuit.

Côté finition, Amazfit assume un choix pragmatique avec un boîtier en plastique renforcé. On n’est pas sur le chic froid de l’aluminium d’une Apple Watch, mais l’assemblage est robuste et les courbes sont douces. Le format 42 mm représente un équilibre idéal, ni trop massif pour les poignets fins, ni ridicule sur un poignet large. Le bracelet en silicone fourni est souple, hypoallergénique et surtout standard, ce qui le rend facilement remplaçable selon vos goûts.

Le véritable bon plan à moins de 100 euros

C’est ici que l’Amazfit Active 2 frappe fort. À un tarif lancé sous la barre symbolique des 100 €, elle se positionne comme l’alternative évidente pour les budgets maîtrisés. D’ailleurs, je vous invite à lire notre guide des montres connectées à moins de 100€.

Habituellement, à ce prix, on doit renoncer au GPS intégré ou se contenter d’un écran LCD baveux. Ici, non seulement vous avez le GPS indispensable pour courir sans votre smartphone, mais vous avez aussi le NFC pour le paiement sans contact. Comparée à une montre Fitbit qui demande souvent un abonnement premium pour débloquer toutes vos données, l’Active 2 offre tout immédiatement. Le rapport fonctionnalités/prix est simplement l’un des plus agressifs du marché actuel.

Un écran AMOLED digne du segment supérieur

Si le boîtier fait quelques concessions sur les matériaux, l’écran ne fait aucun compromis. Nous sommes face à une dalle AMOLED de 1,75 pouces qui n’a rien à envier à des modèles deux fois plus chers.

L’expérience visuelle est excellente avec des noirs absolus et des couleurs vibrantes. Mais le vrai test reste l’extérieur. Avec une luminosité de pic à 1000 nits, l’écran demeure parfaitement lisible en plein soleil lors d’un jogging. L’interface tactile répond au doigt et à l’œil, sans cette latence agaçante typique des montres d’entrée de gamme. De plus, la fonction Always-On Display est bien présente pour avoir l’heure en permanence sans lever le poignet, un détail qui renforce l’aspect horloger de l’appareil.

Une autonomie record de 12 jours

L’autonomie est souvent le talon d’Achille des montres connectées riches en fonctionnalités, mais l’Active 2 balaie ce problème d’un revers de main.

La promesse est de 12 jours en usage classique. Dans la réalité de mon test, avec les notifications activées, le suivi du sommeil et trois séances de sport avec GPS par semaine, j’ai tenu 10 jours complets avant de chercher le câble. C’est une libération mentale qui permet de partir en vacances sans emporter le chargeur. Si vous activez l’affichage permanent, comptez environ une semaine, ce qui reste largement supérieur à la journée et demie d’une Galaxy Watch ou d’une Apple Watch.

Les performances de Zepp OS au quotidien

L’expérience utilisateur repose sur Zepp OS, le système propriétaire d’Amazfit. C’est fluide, coloré et très intuitif. On navigue via des cartes personnalisables pour la météo, l’activité ou la musique avec une simplicité enfantine.

La puce et les 2 Go de RAM assurent une fluidité constante. Que vous soyez sur Android ou iPhone, l’application Zepp sur votre téléphone est un modèle de clarté pour visualiser vos données. Seul petit bémol inhérent à ce type d’OS léger concerne le catalogue d’applications tierces qui reste limité.

Ne comptez pas installer Spotify en natif. N’espérez pas non plus pouvoir répondre à vos WhatsApp avec un clavier complet, c’est le prix à payer pour cette autonomie record.

Bref, au quotidien, l’Active 2 est une compagne discrète mais efficace. Le module GPS s’accroche rapidement en moins de 20 secondes en extérieur, et les vibrations pour les notifications sont nettes sans être bruyantes. J’apprécie particulièrement la possibilité de piloter la musique de son téléphone ou de déclencher l’appareil photo à distance. Ce sont de petits ajouts qui rendent service.

Le suivi santé et l’arrivée de l’ECG

C’est la grande surprise de ce modèle avec l’intégration d’un capteur ECG. Pouvoir réaliser un électrocardiogramme au poignet pour moins de 100 € était impensable il y a deux ans. Bien que cela ne remplace pas un avis médical, la fonction aide à détecter des signes de fibrillation auriculaire.

Couplé au capteur BioTracker pour la fréquence cardiaque et la SpO2, l’Active 2 offre un tableau de bord santé complet. D’ailleurs, le suivi du sommeil est particulièrement précis avec une distinction des phases d’éveil et de sommeil profond. Ainsi, le score de préparation au matin vous indique si vous êtes apte à l’effort ou si vous devriez lever le pied.

Positionnement face à la concurrence

Face à la jungle des wearables, l’Amazfit Active 2 parvient à se distinguer clairement de ses concurrents directs. Si on la compare au Xiaomi Smart Band 8 Pro, l’Active 2 gagne le match grâce à son format montre plus valorisant et surtout ses fonctions santé avancées comme l’ECG.

Face à une Fitbit Inspire 3, l’Amazfit l’emporte sur le confort visuel grâce à son écran AMOLED bien plus large qui facilite la lecture des notifications. Enfin, bien qu’elle soit moins intégrée à l’écosystème iOS qu’une Apple Watch SE, elle coûte trois fois moins cher et offre une autonomie cinq fois supérieure, ce qui en fait une alternative redoutable pour les budgets serrés.

Ce que pensent les utilisateurs en ligne

Les premiers retours confirment la tendance observée durant ce test. Les utilisateurs plébiscitent massivement l’incroyable autonomie et la qualité bluffante de l’écran pour ce segment de prix. C’est souvent le rapport qualité-prix qui revient comme argument principal d’achat.

Cependant, quelques points de vigilance émergent des avis en ligne. Certains regrettent le côté tout plastique qui peut se rayer plus vite que du métal, tandis que d’autres déplorent l’impossibilité de répondre aux appels directement sur la montre, faute de micro et de haut-parleur sur cette version de base.

Amazfit Active 2 Championne du rapport qualité/prix Voir l’offre Verdict L’Amazfit Active 2 tient sa promesse et va même au-delà. Elle réussit l’équilibre délicat entre prix abordable et fonctionnalités avancées. Ce n’est pas une montre au rabais, c’est une montre intelligente dans sa conception. Si vous cherchez un coach santé fiable, capable de vous suivre deux semaines sans recharge, et doté d’un écran magnifique, le tout sans casser votre épargne, c’est tout simplement le meilleur choix actuel sous les 100 €. On aime Le rapport qualité/prix imbattable

Les fonctions santé complètes (ECG, GPS, SpO2) On aime moins Design un peu « plastique » face aux modèles premium

Écosystème d’applications (App Store) encore jeune

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn