Cette influenceuse végane meurt après n’avoir mangé que des fruits et légumes crus

Morte le 21 juillet dernier, la jeune influenceuse russe et végane Zhanna Samsonov était connue pour promouvoir un mode de vie basé sur la consommation exclusive de fruits et légumes crus.

Selon les informations relayées par la presse locale, la jeune femme de 39 ans aurait succombé en Thaïlande à une infection similaire au choléra, liée son alimentation extrême. Il faut aussi noter que sa famille l’avait à plusieurs reprises alertée à ce sujet.

Un régime alimentaire dangereux ?

Il semblerait que le régime suivi par Zhanna depuis plusieurs années ait conduit à une grave détérioration de sa santé. Ses proches rapportent qu’elle souffrait de divers symptômes et malaises depuis quelque temps déjà : fatigue chronique, anémie, carence en vitamine B12 et affaiblissement du système immunitaire

Même si elle avait été alertée par ses médecins sur les dangers potentiels de cette alimentation, Zhanna a continué à partager son mode de vie avec ses abonnés et affirmait se sentir mieux que jamais. Les fruits et légumes crus étaient pour elle une source inépuisable d’énergie et de bien-être.

Les followers de l’influenceuse végane : entre soutien et réticence

Les nombreux followers de l’influenceuse ont exprimé leur tristesse et leur compassion suite à son décès. Certains témoignent avoir adopté une alimentation similaire sur les conseils de Zhanna et ressentir des bienfaits.

D’autres, en revanche, dénoncent depuis longtemps cette approche extrême et mettent en garde contre les dangers d’un régime si restrictif.

En tout cas, le décès tragique de Zhanna Samsonov soulève une fois de plus la question du rôle et des responsabilités des influenceurs sur les réseaux sociaux. En effet, leur pouvoir d’influence peut inciter leurs abonnés à suivre leurs conseils sans discernement. Parfois avec des conséquences néfastes pour la santé, comme ici.

Qu’en disent les experts ?

Les nutritionnistes et professionnels de la santé s’accordent pour dire qu’une alimentation basée uniquement sur la consommation de fruits et légumes crus peut être dangereuse à long terme. En effet, ce type de régime expose notamment à des carences en protéines, vitamines et minéraux essentiels.

Parmi les risques associés à un régime composé exclusivement de fruits et légumes crus :

Détérioration de la santé dentaire (acidité des fruits)

Troubles digestifs (excès de fibres)

Carence en vitamine B12 (présente principalement dans les produits d’origine animale)

Baisse du métabolisme basal (manque de calories)

Perte de masse musculaire et osseuse en raison d’une carence en protéines

Les experts rappellent que la clé d’une bonne santé réside dans l’équilibre alimentaire, avec une diversification des sources de nutriments et un apport suffisant en protéines, lipides et glucides.

Bien sûr, le fait que cette influenceuse soit végane ne signifie pas que le véganisme tout entier est à bannir. Mais adopter un régime extrême sans l’avis d’un professionnel de la santé peut avoir des conséquences désastreuses sur la santé.

