IFA Berlin 2024 : Ice-Watch présente ses montres connectées

Ice-Watch présente une gamme de montres connectées à l'IFA 2024 à Berlin, avec des nouveautés attendues par les utilisateurs. La marque belge mise sur l'intégration du GPS et de nouvelles fonctionnalités adaptées à toute la famille.

À l'occasion de l'IFA de Berlin, le plus grand salon technologique d'Europe, Ice-Watch dévoile une nouvelle collection de montres connectées. La marque belge, célèbre pour ses montres colorées et abordables, fait un pas dans l'univers des wearables avec des fonctionnalités innovantes comme le GPS intégré. Cette nouveauté répond aux attentes des utilisateurs, notamment pour les modèles adultes.

Trois nouveaux modèles de montres connectées et un tracker

La gamme présentée comprend trois montres connectées et un tracker. L'ICE smart 3.0, première montre de la marque équipée d'un GPS, se distingue par son prix attractif de 99 €. Elle offre également un ensemble complet de fonctionnalités de suivi de santé et de sport, devenues la signature des produits Ice-Watch.

Pour les amateurs de sport, l'ICE Fit 1.0 se positionne comme un choix idéal. Avec ses 4 GB de stockage pour la musique et sa compatibilité Strava, ce modèle se veut le compagnon parfait pour les entraînements. En parallèle, l'ICE smart junior 3.0, destinée aux enfants, bénéficie d'un écran AMOLED et de nouvelles fonctionnalités. Citons entre autres l'« always on display », les jeux intégrés et une meilleure autonomie de batterie. Cela passe de 235 mAh à 300 mAh.

En plus des montres, Ice-Watch lance l'ICE Tag, un tracker abordable à moins de 20 €. Compatible avec l'application iOS Find My, ce produit vise à faciliter la recherche d'objets perdus pour rendre cette technologie accessible à un plus grand nombre de consommateurs.

Une montée en puissance dans l'univers des objets connectés

Ice-Watch marque un tournant significatif avec ces nouvelles montres connectées. En un an, la marque a vendu plus de 400 000 unités. Cela consolide sa présence sur le marché des wearables. Le modèle ICE smart 1.0 s'est écoulé à 250 000 exemplaires en seulement sept mois. Ce chiffre montre l'engouement pour ces produits abordables et fonctionnels. L'ICE smart 2.0 a poursuivi sur cette lancée avec l'offre avec des formats variés et un écran AMOLED. Elle répond aux besoins diversifiés des adultes et des enfants. Avec des prix inférieurs à 100 €, Ice-Watch continue de séduire une clientèle large, tout en gardant un positionnement axé sur l'accessibilité et l'innovation.

La marque s'adresse également aux plus jeunes avec des modèles ludiques comme l'ICE smart junior 1.0 et 2.0, qui intègrent des fonctionnalités éducatives et divertissantes. Ces montres permettent le suivi de la santé et du sport, le contrôle musical, et proposent des outils pratiques comme une calculatrice et les prévisions météo. Ice-Watch diversifie aussi son offre avec l'ICE RING, une bague connectée au prix de 199 €. Ce produit concentre les principaux capteurs de santé des montres de la marque. Les nouveaux produits Ice-Watch seront disponibles en fin d'année 2024 chez les revendeurs habituels. Fidèle à sa philosophie d'innovation et de démocratisation des technologies, Ice-Watch continue de renforcer sa position dans l'univers des objets connectés.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

