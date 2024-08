La Galaxy Watch Ultra répond à deux des principales exigences de base

Vue comme la Galaxy Watch ultime, le modèle Ultra possède des fonctions longtemps considérées comme des exigences de base dans l'univers des montres connectées. Découvrons-les ensemble.

Comme il s'agit de la smartwatch la plus chère de Samsung, vous devez sans doute vous demander de quelles options il s'agit. Voici de quoi il retourne.

La Galaxy Watch Ultra, surpasse l'Apple Watch Ultra en termes d'autonomie

Lancée en juillet dernier, la Samsung Galaxy Watch Ultra a eu l'air de débouler tout droit de chez Apple. Mais c'est bel et bien un produit conçu par la marque coréenne qui est le principal concurrent d'Apple. Bien que le bracelet couleur orange de cette montre connectée puisse prêter à confusion, ses fonctions n'ont rien à envier à la smartwatch la plus puissante de chez Apple.

En effet, la Galaxy Watch Ultra est dotée d'une meilleure autonomie que toutes montres inventées par Samsung. Si comme le modèle Ultra d'Apple elle a la capacité de survivre à une pression d'eau équivalente à une profondeur de 100 mètres. Puis elle est capable de fonctionner à une altitude de 9000 mètres, cette montre plus endurante.

Une endurance qui a un prix

Il est vrai que la Samsung Galaxy Watch Ultra coûte chère. Son prix de 649,99 dollars peut rebuter plus d'un acheteur. Mais la qualité du produit justifie sans doute ce tarif. Il est en effet possible de l'employer pendant une semaine entière sans la recharger. Bien entendu, cela sous-entend que l'utilisateur n'actionne pas tous les modes en même temps. Mais tout de même très long comme temps d'usage comparé aux autres montres de cet acabit.

L'autonomie d'une montre connectée est très importante pour de nombreux porteurs. Et la Galaxy Watch Ultra obtient les meilleures notes dans ce domaine, ce qui est une des exigences de base. Elle surpasse même la Galaxy Watch 5 Pro alors que ces deux modèles ont la même batterie. Par contre, le processeur de l'Ultra joue un rôle phare dans l'histoire.

Des performances impressionnantes l'une des autres exigences de base se trouvant sur la Galaxy Ultra

Pour suivre, la Galaxy Watch Ultra est la montre connectée Samsung la plus fluide et la plus rapide à ce jour. Elle le doit à la nouvelle puce Exynos qui l'équipe. Baptisée Exynos W1000, cette puce représente une avancée considérable par rapport aux Exynos W920 et W930, qui équipaient les Galaxy Watch 4, 5 et 6.

Cela permet à cette Galaxy Ultra de bénéficier de bonnes performances, cela fait partie des exigences de base requises sur un appareil de cette qualité.

Samsung affirme que le W1000, construit sur un processus 3nm, a des performances globales de CPU 2,7 fois plus rapides pour un changement d'application instantané. Ses performances à cœur unique sont 3,4 fois plus rapides. Tandis que ses performances à cœur multiple sont 3,7 fois plus rapides.

La fluidité est particulièrement impressionnante. Il s'agit de la meilleure puce pour smartwatch disponible aujourd'hui, et l'expérience utilisateur en bénéficie grandement. On a presque l'impression que la Galaxy Watch Ultra dispose d'un écran à haute fréquence de rafraîchissement. Mais ce n'est pas le cas, on a juste l'impression que c'est le cas à cause de la fluidité de l'interface utilisateur.

