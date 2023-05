Fitbit ou apple watch : quelle montre choisir ?

Google et Apple sont toutes deux de grandes marques ayant sortis des modèles de smartwatch arborant des options avancées. Mais que choisir entre une Fitbit et une Apple Watch si on vous les présente en même temps ?

Voici un comparatif qui vous permettra de vous décider. Même s’il s’avère que certaines options sont similaires d’une montre connectée à l’autre. Il existe aussi des différences notables qui peuvent faire pencher la balance en valeur de la Fitbit ou de l’Apple Watch. Voici donc quelles sont leurs dualités.

Design et confort : un score exæquo

Le premier critère que de nombreux clients regardent avant d’acheter un produit, c’est son design. Et par rapport à cela, les montres connectées de chez Apple tout comme celles de chez Fitbit sont esthétiquement belles et confortables.

Le design des Apple Watch

Le design carré des Apple Watch n’a généralement pas évolué depuis le lancement de ce produit en 2015. Seulement de légères améliorations permettent de différencier les Apple Watch Series, la SE et le modèle Ultra. La taille de l’écran (41 mm et 45 mm) est au choix, ainsi que les matériaux dont le boîtier est fait (aluminium ou acier inoxydable). Et Apple possède une large gamme de bracelets qui vous permettront de personnaliser votre Apple Watch selon vos goûts.

Le design des Fitbit

De son côté, Fitbit possède autant de coloris qu’Apple en termes de bracelets de rechange. Et, la marque a produit des smartwatch aux designs différents depuis qu’elle s’est lancée dans la fabrication de montres connectées. Le client peut donc choisir entre une modèle de type « band » ou un modèle dont le cadran est carré arrondi comme une Apple Watch.

Et toutes les Fitbit ont l’avantage d’être légères au poignet. Cette différence peut jouer en faveur de la marque. Parce qu’il est donc moins gênant de porter une Versa ou une Sense lors d’un entraînement. Une Apple Watch est en effet, sensiblement plus lourde et imposante qu’une Fitbit.

L’Apple Watch l’emporte en termes de fonctionnalités

Ensuite, les modèles de smartwatch dotées d’une technologie avancée et de nombreuses options sont intéressantes. Mais en se basant sur cela, Apple remporte cette partie du duel haut la main.

La réception d’appels

Outre le suivi de la santé et de l’activité, chaque modèle d’Apple Watch possède un vaste champ d’applications. Et il est même possible de répondre à des appels téléphoniques via son Apple Watch. Tandis que cette fonction n’est pas encore disponible sur une Fitbit.

Un bon GPS

Et les Apple Watch Series 7 et 8 intègrent un GPS très précis. C’est souvent un attribut indispensable pour certains coureurs, randonneurs ou cyclistes qui souhaitent mesurer leurs itinéraires. Or, seuls les modèles tels que le Charge 5, le Sense 2 et le Versa 4, sont équipés d’un GPS chez Fitbit.

Puis, il est toujours nécessaire de paramétrer une Fibit avant un entraînement. Sans quoi, vos efforts ne seront pas enregistrés. Ce procédé est pourtant plus simple sur l’Apple Watch. Il vous suffit simplement d’activer le mode « suivi » avant une séance, afin qu’elle enregistre vos données.

Apple Pay vs Fitbit Pay

La fonction paiement sans contact différencie également les Fibit et les Apple Watch. Seuls certains modèles de Fitbit proposent cette option. Et il est important de vérifier si la plupart des magasins où vous vous rendez ont Fitbit Pay. Comparé à cela, il s’avère que toutes les Watch vendues par Apple en sont pourvues. Et Apple Pay est une application souvent plus employée que ses rivales.

Téléchargement de vos tubes préférés

Et les deux marques ont également des approches légèrement différentes en ce qui concerne la musique. A partir d’Apple Music et de Spotify, vous pouvez directement télécharger des albums sur votre montre connectée. Sur Fitbit, le seul moyen de télécharger de la musique est de le faire via Deezer ou Pandora. Par conséquent, tout dépend de vos préférences.

La Fitbit l’emporte en termes d’autonomie

En outre, il y a bien un critère dont Fitbit peut être fier. Il s’agit de l’autonomie de ses montres connectées. Le temps de batterie d’une Apple Watch est de 18 heures. Elle doit donc être rechargée tous les jours.

Une smartwatch Fitbit dure plus longtemps. Des tests ont prouvés que n’importe quel modèle de Fitbit peut être utilisé en moyen durant 6 à 7 jours avant d’être rechargé. Cet aspect est donc très utile pour de nombreux utilisateurs qui ont parfois tendance à oublier de recharger leur smartwatch.

Néanmoins, l’Apple Watch ne s’avoue pas entièrement vaincue sur ce terrain. La marque explique que leurs montres connectées sont énergivores, car elles offrent une expérience utilisateur plus aboutie. D’ailleurs, la nouvelle Apple Watch Ultra dispose d’une autonomie deux fois supérieure à celle des versions précédentes. Toutefois, cela n’est pas suffisant pour concurrencer les Fitbit.

Compatibilité : avec quel type de smartphone ?

Pour suivre, si vous deviez choisir entre une montre connectée qui peut être associée à n’importe quel smartphone et une smartwatch qui ne peut être synchronisée qu’avec un seul type de téléphone portable. Laquelle adopteriez-vous ? La réponse à cette question dépend de chacun.

Mais il est bon de préciser qu’une Apple Watch ne peut être associée qu’à un seul iPhone. C’est un écosystème fermé pour des raisons liées à l’efficacité de l’expérience utilisateur. Ce qui signifie que vous n’avez pas de chance si vous possédez un appareil Android. Il vous faudra vous procurer un iPhone afin de configurer votre Apple Watch. Sinon, elle ne fonctionnera pas.

Par contre, ce n’est pas le cas des montres connectées pourvues de la technologie de Google. Vous serez heureux d’apprendre qu’une Fitbit est compatible avec tous les smartphones ayant un système iOS et Android. Ce qui lui donne l’avantage dans cette catégorie.

Etanchéité : Apple Watch surpasse Fitbit

Lorsqu’il s’agit de faire face aux éléments, les premières Fitbit étaient uniquement résistantes aux gouttes de pluie ou à la sueur. Cependant, elles n’étaient pas totalement étanches. Désormais, les modèles plus récents sont plus étanches, notamment le Fitbit Sense 2 et le Fitbit Versa 4. Portez-les lors des baignades. Ce sont de bons accessoires pour la natation.

Néanmoins, les smartwatch d’Apple les surpassent. Les Watch Series et les Watch SE ne craignent rien dans une piscine. Mais la montre connectée Apple Watch Ultra est la plus durable et la plus robuste de la marque. Elle est étanche à la baignade, et elle résiste également très bien à la pression lors de séances de plongée récréative.

Vous pouvez aller jusqu’à 40 mètres de profondeur. Elle ne faiblira pas. De ce fait, les Fitbit sont des smartwatch idéales pour les sports de ville. Mais, emmenez votre Apple Watch sur des terrains plus difficiles, elle tiendra le coup.

Le choix d’un Fitbit ou d’une Apple Watch dépend alors réellement de vos préférences, de vos objectifs et de votre budget. Mais afin de réduire vos options et vous aidez à faire un choix rapide. Voici les deux meilleurs modèles provenant de chaque marque.

La meilleure montre Fitbit

Caractéristiques techniques Modèle: Fitbit Versa 3

Composants: GPS intégré + GLONASS

Connectivité: Wi-Fi (802.11b/g/n 2,4 GHz)

Autonomie: 6 jours

Temps de charge : (10-80 %): approximativement 40 minutes

Type de batterie: lithium-polymère

Étanchéité: jusqu’à 50 m

La Versa 3 est le meilleur modèle sorti par la marque Fitbit. Pourvue d’un design épuré et tendance, elle possède de bonnes performances, et un bon rapport qualité/prix.

Cette montre connectée est plus grande et plus technique qu’un Fitbit band. Et son autonomie de 6 jours est toujours aussi appréciable. De plus, vous bénéficiez de l’assistant vocal Alexa et Google. Et elle est capable de prendre différentes mesures telles que la SpO2, la fréquence respiratoire et la fréquence cardiaque d’une personne. Et si vous désirez effectuer des exercices spécifiques, cette smartwatch vous propose 20 activités différentes.

Et pour les femmes qui veulent suivre leurs cycles menstruels via leur montre connectée, la Fitbit Versa 3 vous donne la possibilité d’y noter vos dates phares (périodes d’ovulation, règles). Et comme sur une Apple Watch, son cadran est numériquement personnalisable. Et son bracelet l’est aussi. Vous pourrez donc customiser ce modèle de smartwatch selon vos envies.

Compatible avec iOS et Android

Relativement abordable

Mesures de santé comme la SpO2, la fréquence respiratoire et les variations de la température de la peau pendant le sommeil

Fonctionnalités des assistants vocaux Alexa et Google

Les fonctions avancées nécessitent un abonnement Fitbit Premium

Fonctionnalités basiques

Promo -44% Fitbit Versa 3 Health & Fitness Smartwatch with 6-months Premium Membership Included, Built-in GPS, Daily Readiness Score and up to 6+ Days Battery, M Plus de 6 jours d’autonomie de...

Compatibilité iOS et Android

Suivez allure et distance en t...

Utilisez le suivi continu de l... 229.95 € 129.00 € Voir l'offre

La meilleure Apple Watch

Caractéristiques techniques Boîtier: 41 ou 45 mm

Écran: Retina

Luminosité: 1000 nits

Applications: ECG, Oxygène sanguin, appel d’urgence

Étanchéité: 50 m

Autonomie: 18 heures

La Watch Series 8 est le modèle le plus abouti d’Apple en termes de performances et de prix. Elle a bénéficié d’une mise à niveau majeure par rapport à la Series 7 en termes de fonctionnalités. Et son design est toujours aussi attrayant.

De plus, l’Apple Watch Series 8 dispose d’une nouvelle fonction de détection des collisions. Ses capteurs de mouvements sont plus sensibles. Ce qui est très utile au quotidien car cela permet d’éviter les accidents surtout en conduisant. Et cela permet d’avoir des chiffres plus précis quand une personne prend sa fréquence cardiaque ou évalue son taux d’oxygène dans le sang.

Pour le reste, l’Apple Watch Series 8 reste un outil complet de suivi de santé et de communication. Recevez vos appels via votre montre connectée. Et faites vos exercices en disposant d’une technologie de pointe à portée de main. Elle peut parfaitement remplacer votre iPhone si vous l’oubliez chez vous. L’assistant virtuel Siri vous aidera à commander vos appareils connectés de loin.

Un écran plus grand que les modèles précédents

Résiste à la pression de l’eau jusqu’à 50 m

Version cellulaire et GPS disponibles

Fonctions détection de chute, d’accident et la notification de rythme cardiaque irrégulier

Comporte la dernière génération de la puce Apple

L’autonomie de la batterie est insuffisante

Nécessite l’iPhone pour la configuration et un fonctionnement optimal

Apple Watch Series 8 GPS, Boîtier en Aluminium lumière stellaire de 41 mm, Bracelet Sport lumière stellaire - Regular Le capteur de température perm...

Mesurez votre taux d’oxygène s...

Faites un électrocardiogramme ...

Recevez des alertes en cas de ... 497.00 € Voir l'offre