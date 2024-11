La Fitbit Ace LTE reçoit ces nouvelles fonctions qui la rendent 2 fois plus cool !

L’Ace LTE de Fitbit introduit de nouvelles fonctions pour aider les familles à rester connectées par chat et à faire de l’exercice ensemble.

La smartwatch conçue pour les 7 ans et plus est donc 2 fois plus attrayante que jamais, et cela depuis Mercredi ! Découvrons ensemble de quoi il retourne à travers ces quelques lignes !

Nouvelles fonctions de la Fitbit Ace LTE : réseau familial bien géré

La Fitbit Ace LTEa été lancée en mai 2024. Elle est d’abord conçue pour donner aux parents un sentiment de sécurité à l’encontre de leurs enfants. Elle permet leur permet d’envoyer des SMS et d’appeler leurs enfants, de les localiser et de surveiller leur niveau d’activité.

L’appareil limite la capacité des enfants à ajouter des contacts. En revanche, les tuteurs peuvent approuver et ajouter jusqu’à 20 adultes de confiance au compte. Cela garanti que la communication reste dans un réseau contrôlé.

Maintenant, une nouvelle fonctionnalité améliore cette expérience. Elle active une fonction de chat de groupe dans l’appareil Ace LTE et l’application Ace qui l’accompagne. Toute personne appartenant à la famille Google peut être ajoutée à la discussion.

Plus d’activités à faire en famille en perspective

Auparavant, les frères et sœurs ne pouvaient pas s’appeler ou s’envoyer des messages en raison du contrôle parental. À partir d’aujourd’hui, cette restriction a été levée. Ce qui permet aux frères et sœurs de communiquer librement via leurs appareils Ace LTE.

En outre, les quêtes familiales proposées sur la Fitbit Ace LTE visent à promouvoir les liens familiaux par le biais d’activités de remise en forme. La dernière quête, baptisée Turkey Berserky, est un défi sur le thème de Thanksgiving. Elle permet de suivre les pas de la famille à l’aide de l’Ace LTE et de l’application Ace.

L’objectif collectif est d’atteindre 400 000 pas. Et à mesure que les familles atteignent leurs objectifs, les enfants gagnent des tickets. Ceux-ci peuvent être dépensés pour acheter des objets numériques pour leurs Eejies. Il y a également 50 nouvelles quêtes quotidiennes. Elles sont conçues pour enseigner aux enfants la géographie, la nutrition, l’hygiène du sommeil et d’autres sujets.

Une connectivité limitée

En plus des quêtes, la smartwatch comprend une Arcade Fitbit pour que les enfants puissent jouer pendant qu’ils marchent ou font de l’exercice. Le dernier titre en date est Solar Sword, dans lequel les joueurs doivent protéger leur village contre des monstres envahissants.

Fitbit a également lancé deux nouveaux cadrans de montre pour aider les enfants à atteindre leurs objectifs de mouvement. Le cadran de la montre peut être modifié en appuyant longuement sur l’écran d’accueil.

Toutefois, si les nouvelles fonctions de la Fitbit Ace LTE encouragent l’interaction familiale, les enfants ne peuvent toujours pas communiquer avec leurs amis par l’intermédiaire de l’appareil. En revanche, ils peuvent s’ajouter les uns aux autres dans la Bit Valley, où vivent leurs animaux de compagnie virtuels, appelés Eejies. C’est l’équivalent de Tamagotchi pour Fitbit.

Installation de ces nouveautés

Si vous voulez en profiter dès maintenant, il faut savoir que pour accéder à l’une des fonctionnalités du Ace LTE, les utilisateurs doivent s’inscrire au plan Ace Pass de Fitbit.

Cela coûte 10 $ par mois soit 9,49€ ou 119 $ ou 112,88€ par an. De plus, les frères et sœurs qui souscrivent au plan d’ici au 31 janvier 2025 bénéficieront d’une réduction de 50 %.

