Sex/Life : La fin de la saison 2 de la série Netflix expliquée

Pratiquement tous les personnages ont vu leurs situations respectives changer à la fin de Sex/Life saison 2. Voici comment la série chaotique de Netflix se termine.

On pensait que celle-ci n’arriverait jamais, mais la seconde saison de Sex/Life est bien là. Rappelons que la saison 2 fait partie des séries les plus attendues sur Netflix. Billie arrive chez Brad avec l’espoir de renouer avec lui. Mais elle apprend de sa bouche qu’il est en couple avec Gigi et attend désormais un bébé. C’est de là que partent tous les bouleversements à la fin de Sex/Life saison 2.

La prison évitée de peu pour Cooper

Cooper et Devon (dans la voiture) passeront une bonne partie de la saison 2 à faire la fête.

Cooper (le mari de Billie) et Devon passent un après-midi de folie en compagnie de prostituées. Une débauche sexuelle inondée d’alcool et de drogues. Les deux collègues vont ensuite tester leurs nouvelles voitures. Cooper finit par provoquer un accident. Il ne va pas en prison à la fin de Sex/Life saison 2 grâce à son frère Spencer. L’homme prend alors conscience qu’Emily (son ex avant Billie) est l’amour de sa vie. Cooper choisit la sobriété et effectue des travaux d’intérêt général.

La rupture de Billie et Majid à la fin de Sex/Life saison 2

Le couple Majid-Billie ne dure pas jusqu’à la fin de Sex/Life saison 2.

Billie ne renoue pas avec Brad. Elle se retrouve alors dans les bras de Majid. Le restaurateur ne se voit pas devenir une figure paternelle, mais fournit quand même des efforts pour Hudson, le petit garçon de Billie. Quand l’entrepreneur emmène le petit dans son restaurant pour régler un problème, celui-ci provoque un départ de feu. Ce qui met Majid hors de lui et le gamin se fait crier dessus. Il prend alors la fuite. Informée de la disparition de son fils, Billie part à sa recherche avec Brad. Ils vont retrouver le petit garçon dans son parc favori.

Cet incident fait prendre conscience à Billie qu’elle ne peut pas être avec un homme qui ne l’accepte pas entièrement. Elle rompt avec Majid.

Ce qui arrive aux autres personnages dans Sex/Life saison 2

Sasha va choisir Kam au lieu de sa carrière professionnelle.

Sasha (la meilleure amie de Billie) a droit à davantage de développement dans la saison 2. On en découvre davantage sur son passé en raison du retour de Kam, son ancien fiancé. Sasha va passer la saison à jongler entre vouloir reprendre avec Kam ou se consacrer à sa carrière montante. Après quelques péripéties, le couple se reforme finalement. La fin de Sex/Life saison 2 montre les deux personnages mariés et heureux.

Devon, quant à lui, s’offre une reconstruction du pénis pour retrouver une vie sexuelle normale. Son ex-femme Trina devient une coach en sexualité. Cooper finit par avouer ses sentiments à Emily. Le couple se remet ensemble et l’ancien mari de Billie pense même au mariage.

Quelle conclusion pour Billie et Brad ?

Billie et Brad se retrouvent évidemment à la fin de la saison 2.

La saison 2 commence mal pour les deux amoureux, mais la conclusion leur est plus favorable. Billie – ayant obtenu son doctorat – et Brad vont enchaîner les hauts et les bas avant de réaliser qu’ils sont vraiment faits l’un pour l’autre. Brad rompt avec Gigi après la naissance de leur fils. Il se rend au mariage de Sasha pour confesser ses sentiments et renouer avec Billie. Sex/Life saison 2 finit sur leur mariage où Billie révèle sa grossesse à son fiancé.

