« Le Salaire de la peur » : la fin du film français à succès de Netflix expliquée ! Une suite possible ?

« Le Salaire de la peur » : la fin du film décortiqué dans ce qui suit ! Attention : cet article contient des spoilers pour ceux qui n'ont pas encore vu le film sur Netflix.

Remake d'un grand classique du cinéma français réalisé en 1952 par Henri-Georges Clouzot, « Le Salaire de la peur » a fait peau neuve. Ce thriller est actuellement disponible sur Netflix depuis le 29 mars 2024 et fait partie des films les plus visionnés du moment, notamment dans des pays tels que la France, l'Espagne, l'Autruche ou encore le Brésil.

Bien que le remake ait déçu certains, il faut croire qu'il cartonne sur la plateforme. Alors, si vous souhaitez savoir comment se termine l'acheminement de la nitroglycérine sur cette route extrêmement dangereuse, vous êtes au bon endroit pour connaître la fin de « Le Salaire de la peur » !

La fin de « Le Salaire de la peur » : l'ultime sacrifice

Dans le remake de « Le Salaire de la peur » sur Netflix, Fred, le protagoniste imparfait, est motivé par la rédemption personnelle. Il souhaite par-dessus tout réunir son frère Alex avec sa famille. Lors du point culminant, Fred sauve Alex et sa famille des hommes de main de la compagnie pétrolière. Il réalise toutefois le danger imminent que représente l'incendie de pétrole pour un village voisin.

Ayant gagné sa rédemption en réunissant Alex avec sa famille, Fred se sacrifie en conduisant son camion au cœur de l'incendie pour l'éteindre. La fin de « Le Salaire de la peur » nous présente un autre visage de Fred, un héros qui sauva la vie de beaucoup de gens.

Pourquoi Gauthier tente de tuer Fred ?

Gauthier, le chef des mercenaires, devient avide au fur et à mesure que la mission progresse. Il décide d'éliminer Fred afin de récupérer tout « le salaire de la peur » mais ce dernier ne se laissera pas intimider. Fred finira par blesser gravement Gauthier qui va s'enfuir au volant de son camion. Sauf qu'il va avoir un accident et mourir.

Outre la tentative d'assassinat et l'avidité, l'intrigue familiale joue un rôle important dans la fin de « Le Salaire de la peur ». Les flashbacks révèlent la relation ambigüe entre Fred et Alex. Nous pouvons également comprendre pourquoi Fred s'est senti coupable pour l'emprisonnement de son frère. Leur réconciliation et leur passé commun contribuent à la profondeur émotionnelle du récit. Une émotion que vous ne pourrez vivre qu'en regardant le film sur Netflix !