Top 5 des films peu connus de Marion Cotillard

Découvrez notre sélection des 5 films peu connus de l’actrice française Marion Cotillard.

La talentueuse actrice a joué dans de nombreux grands films à travers le monde. Mais nous avons sélectionné les cinq qui ont marqué sa carrière, mais ont depuis été un peu oubliés.

1. Jeux d’enfants (2003)

Jeux d’enfants, réalisé par Yann Samuell, est sans doute l’un des meilleurs films de Marion Cotillard. Dans cette comédie dramatique, elle interprète Sophie, une jeune femme dont l’amitié avec Julien (Guillaume Canet) évolue au fil des années à travers un jeu dangereux fait de défis et de paris. Leur relation passionnée et tumultueuse se poursuit jusqu’à l’âge adulte. Mettant ensuite en lumière la complexité de l’amour et de l’amitié. Ce film touchant et intense a permis à Marion Cotillard de montrer toute l’étendue de son talent.

Scène mémorable :

Le défi du tatouage où Sophie demande à Julien de choisir entre deux dessins pour se faire tatouer. Ce moment symbolise leur complicité et leur besoin constant de tester les limites de leur amour.

2. Rock’n Roll (2017)

Réalisé et interprété par Guillaume Canet, Rock’n Roll est une comédie décalée dans laquelle Marion Cotillard joue son propre rôle aux côtés de son compagnon à l’écran et à la ville. Le film suit Guillaume dans sa quête pour retrouver sa jeunesse perdue en tentant de s’affirmer comme un « rockeur » rebelle. Dans ce registre humoristique, Marion Cotillard livre une performance drôle et auto-dérisionnelle. Un film où elle n’hésite pas à se moquer d’elle-même et de sa réputation d’actrice sérieuse et engagée.

Scène mémorable :

La scène où Marion Cotillard interprète une chanson de France Gall en playback, avec des mimiques exagérées et une gestuelle théâtrale. Une scène montrant son sens de l’humour et son aisance à jouer sur plusieurs registres.

3. De rouille et d’os (2012)

Dans ce drame réalisé par Jacques Audiard, Marion Cotillard incarne Stéphanie, une dresseuse d’orques qui perd ses jambes lors d’un accident tragique. Elle rencontre alors Ali (Matthias Schoenaerts), un videur solitaire et impulsif, avec qui elle noue une relation profonde et inattendue. Ce rôle intense et bouleversant a valu à Marion Cotillard une nomination aux César. Il lui a aussi permis de consolider sa réputation d’actrice talentueuse et polyvalente.

Scène mémorable :

La scène où Stéphanie, après son accident, se confronte pour la première fois à l’océan et réalise qu’elle peut encore nager malgré son handicap. Un moment poignant qui met en lumière la force de caractère du personnage. Mais aussi la puissance émotionnelle de l’interprétation de Marion Cotillard.

4. Big Fish (2003)

Le fantastique Big Fish, réalisé par Tim Burton, offre à Marion Cotillard un rôle secondaire mais marquant dans la vie d’Edward Bloom (Ewan McGregor), un homme aux histoires invraisemblables et à l’imagination débordante. Marion Cotillard incarne Joséphine, une jeune femme mystérieuse dont Edward tombe amoureux. Cette performance pleine de charme et de mystère contribue au succès de ce film poétique et onirique.

Scène mémorable :

La scène où Edward découvre pour la première fois Joséphine lors d’un vernissage, fasciné par sa beauté et intrigué par son aura mystérieuse. Ce moment romantique souligne la capacité de Marion Cotillard à captiver l’attention du spectateur avec une présence à la fois douce et envoûtante.

5. La Belle Verte (1996)

La Belle Verte de Coline Serreau, est une comédie écologique dans laquelle Marion Cotillard tient l’un de ses premiers rôles. Elle y interprète Macha, une rebelle vivant sur une planète utopique où les habitants vivent en harmonie avec la nature. Lorsque sa mère Mila (Coline Serreau) part sur Terre pour tenter d’y répandre leur message de paix et d’écologie, Macha prend conscience de l’importance de préserver son mode de vie idéal. Marion Cotillard démontre déjà dans ce film son talent prometteur et son engagement pour des causes qui lui tiennent à cœur.

Scène mémorable :

La scène où Macha, confrontée au chaos et à la pollution de la ville terrestre, décide de rentrer chez elle et s’engage à protéger sa planète verte. Un moment touchant qui reflète les valeurs écologiques portées par le film et l’actrice.