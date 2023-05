L’hôtel Star Wars de Disney ferme ses portes ! Chute de l’Empire de Mickey ?

Alors que les fans de Star Wars avaient hâte de vivre une expérience immersive au sein de l’hôtel thématique Star Wars : Galactic Starcruiser, Disney a annoncé récemment sa fermeture anticipée.

Malgré des disponibilités affichées sur le site jusqu’au 31 décembre, il semble que l’établissement de luxe fermera ses portes plus tôt que prévu. La dernière traversée aura lieu entre le 28 et le 30 septembre 2023.

Déception pour les fans de la saga Star Wars

Pour certains fans de la saga Star Wars, cette annonce constitue une véritable déception. L’hôtel avait ouvert en mars dernier avec beaucoup d’engouement. Toutefois, l’accueil réservé à Star Wars : Galactic Starcruiser fut mitigé dès le départ.

La fermeture de l’hôtel Star Wars de Disney intervient dans un contexte où le géant des médias et du divertissement cherche à réduire ses coûts. En février dernier, le PDG de Disney, Bob Iger, avait annoncé l’objectif de l’entreprise de diminuer ses dépenses de 5 milliards de dollars. La fermeture de cet établissement luxueux s’inscrit donc dans cette lignée.

Fermeture de l’Hôtel Star Wars : quelles initiatives de la part de Disney ?

Disney prend actuellement contact avec les groupes ayant effectué une réservation après le 31 décembre afin de les informer de la fermeture de l’hôtel et de leur demander de choisir une date avant celle-ci. La suspension des nouvelles réservations durera jusqu’au 26 mai. Cela afin de permettre d’accueillir en priorité ceux qui avaient réservé après septembre.

Un hommage aux équipes ayant contribué à la réalisation de l’hôtel Star Wars de Disney

Malgré cette annonce décevante pour les fans de Star Wars, Disney tient à saluer le travail accompli par les équipes ayant participé à la création de l’hôtel thématique. « Nous sommes très fiers de tous les Cast Members et Imagineers qui ont donné vie à Star Wars : Galactic Starcruiser et avons hâte de proposer une excellente expérience aux visiteurs lors des voyages restants au cours des prochains mois », a déclaré la compagnie. Disney exprime également sa gratitude envers les clients pour leur soutien et leur compréhension face à cette décision.