Fast X : on explique la fin du film si vous n’avez rien compris

Si vous avez regardé Fast X mais que la fin reste un mystère pour vous, vous êtes tombé sur le bon article. Dans celui-ci, vous aurez enfin les réponses aux questions que vous vous posez en ce moment.

Résumé de l’intrigue de Fast X

Dans Fast X, Dom et son équipe ne sont plus en cavale. Ils résident toujours à Los Angeles, où Dom vit avec Letty (Michelle Rodriguez) et leur fils, Brian (Leo Abelo Perry). L’équipe continue de se rassembler pour des repas en famille et de célébrer les succès qu’ils ont bâtis ensemble.

Cependant, la tranquillité prend fin avec l’arrivée de Dante Reyes (Jason Momoa), fils du feu seigneur de la drogue brésilien Hernan Reyes (Joaquim de Almeida), tué par l’équipe de Dom à la fin de Fast Five.

Dante est animé d’une détermination implacable à faire souffrir Dom et il s’attaque à ce qui compte le plus pour le héros de Fast & Furious : sa famille. Fast X se dirige donc vers un affrontement final entre Dom et Dante, qui se conclut par un cliffhanger époustouflant. Découvrons ce qui se passe à la fin de Fast X.

Le dénouement de Fast X

Après que Jakob (John Cena) se soit sacrifié sur l’autoroute pour permettre à son frère aîné d’avancer, Dom parvient à sauver Brian des griffes de Dante grâce à une manœuvre automobile complexe.

Père et fils s’échappent pour rejoindre Aimes (Alan Ritchson) sur un terrain d’aviation. Alors qu’ils conduisent sur une route étroite au sommet d’un barrage, deux camions-citernes bloquent les extrémités, piégeant les Torettos au milieu.

Dante fait son apparition et dévoile son atout : Aimes, qui était complice de Reyes depuis le début. Le film fait un retour en arrière jusqu’au début de Fast Five, mettant en lumière le début de l’alliance entre Dante et Aimes.

Lorsque l’avion cargo transportant Roman (Tyrese Gibson), Tej (Chris « Ludacris » Bridges), Han (Sung Kang) et Ramsey (Nathalie Emmanuel) arrive sur les lieux, Aimes le fait s’abattre avec un missile, le faisant s’écraser contre une montagne voisine, laissant leur sort inconnu.

Dante dirige les camions-citernes vers la voiture de Dom à distance, forçant ainsi Dom à prendre une décision difficile. Fidèle à son style caractéristique, Dom quitte la route juste avant que les camions ne se percutent et explosent.

Il descend le long du barrage en évitant de justesse l’explosion enflammée derrière lui. Bien que la voiture finisse par s’écraser dans l’eau, Dom et Brian parviennent à nager jusqu’à la berge, où ils s’étreignent tendrement.

Comme tout au long du film, Dante a toujours un coup d’avance sur Dom.

Des explosifs piègent le barrage, laissant Dom et Brian sans échappatoire face à l’eau imminente et aux flammes qui approchent.

Dante annonce que la souffrance est terminée et qu’il est « temps de mourir ». Cependant, le film se termine brusquement juste avant l’explosion, laissant le sort des personnages en suspens.