Comment regarder les films Fast and Furious dans l’ordre ?

On ne s’attendrait pas à ce qu’une franchise d’action internationale robuste comme Fast & Furious ait la chronologie la plus compliquée. Pour comprendre l’intégralité de l’histoire, voici le bon ordre pour regarder les films de la série Fast and Furious.

THE FAST AND THE FURIOUS (2001)

Dans le premier film de la série des Fast and Furious, Dominic Toretto, idole des courses de rue, prend sous son aile le bleu Brian. Mais surprise, Brian est un flic infiltré ! Voilà Dominic et Johnny Tran, rivaux notoires, mêlés à une affaire d’argent volé et de camions dérobés.

2 FAST 2 FURIOUS (2003)

Brian O’Conner, ex-flic, s’installe à Miami pour recommencer à zéro. Impliqué dans les courses de rue, il lie une amitié avec Tej et Suki. Mais quand les agents fédéraux l’arrêtent, Brian doit s’allier au FBI. Avec Roman Pearce, son nouveau partenaire, il se lance dans une mission périlleuse pour démanteler un puissant trafiquant de drogue.

FAST & FURIOUS (2009)

Dom Toretto, ex-détenu en cavale, et l’agent Brian O’Conner se retrouvent à Los Angeles pour un crime explosif. Leur rivalité déchaînée s’enflamme à nouveau. Mais face à un ennemi commun, ils doivent s’unir et se faire confiance pour le terrasser.

FAST FIVE (2011)

Après avoir libéré Dom de prison, Brian et Mia se cachent, toujours traqués par les autorités. À Rio, un dernier coup s’impose pour retrouver la liberté. Avec leur équipe d’as du volant, ils affrontent un homme corrompu, tandis qu’un agent fédéral les pourchasse.

FAST & FURIOUS 6 (2013)

Après le braquage à Rio, Dom, Brian et leur équipe sont devenus riches, mais toujours en fuite. L’agent Hobbs poursuit des mercenaires, dont Dom connaît le bras droit. Pour obtenir leur pardon, Hobbs sollicite l’aide de Dom et sa bande.

THE FAST AND THE FURIOUS: TOKYO DRIFT (2006)

Sean Boswell, pilote hors norme, se sent marginalisé. En s’installant au Japon, il découvre un style de course palpitant, mais risqué. Défiant le champion local, il s’éprend de sa petite amie.

FURIOUS 7 (2015)

Dom, Brian et leur équipe vainquent le terroriste Owen Shaw. Mais Deckard Shaw, son frère assoiffé de vengeance, les traque. Un agent gouvernemental propose de les aider en échange de leur assistance pour libérer un hacker kidnappé.

THE FATE OF THE FURIOUS (2017)

Dom et Letty mariés, Brian et Mia à la retraite, l’équipe enfin libre. Mais une mystérieuse femme, Cipher, force Dom à les trahir. Unis, ils doivent ramener leur frère et stopper Cipher avant qu’elle ne déchaîne le chaos.

FAST & FURIOUS PRESENTS: HOBBS & SHAW (2019)

Brixton Lorr, soldat cybernétique surpuissant, détient un pathogène mortel capable d’anéantir la moitié de la population mondiale. Luke Hobbs et Deckard Shaw unissent leurs forces pour l’arrêter. Passé mis de côté, l’action dévastatrice commence !

F9 THE FAST SAGA (2021)

Brixton Lorr, soldat surpuissant aux pouvoirs cybernétiques, détient un pathogène mortel capable d’anéantir la moitié de l’humanité. Luke Hobbs et Deckard Shaw, ennemis d’hier, s’unissent pour empêcher Lorr, indestructible en apparence, de causer la catastrophe ultime.

FAST X (2023)

Dans l’un des films les plus attendus de 2023, Dom Toretto et sa famille ont affronté de nombreux ennemis et surmonté tous les obstacles. Mais voici venir leur plus redoutable adversaire : une menace terrifiante, assoiffée de vengeance, prête à tout détruire pour briser cette famille que Dom chérit.

En suivant notre guide pour regarder les films de la série Fast and Furious dans le bon ordre, vous plongerez pleinement dans l’excitation et l’action de cette franchise emblématique. Découvrez l’évolution des personnages, les courses palpitantes et l’histoire captivante, tout en profitant d’une expérience cinématographique inoubliable.

