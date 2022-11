Elite, la fin de la saison 6 expliquée : Ivan est-il mort ?

Entre nouveaux personnages et nouveaux rebondissements, ce huitième épisode d’Elite sur Netflix ne laissera pas les spectateurs indifférents. La fin du dernier épisode décortiqué par l’équipe de la rédac dans ce qui suit !

Riche en intrigues et en émotions, la saison 6 de la série Elite diffusée sur Netflix vous a tenu sûrement en haleine. Après huit épisodes, cette saison a éclairé certains mystères. Dans ce qui suit, nous allons en parler avec des spoilers sur la fin de cette dernière saison.

Qui était le responsable de l’accident d’Ivan ?

Comme pour les autres saisons, la saison 6 d’Elite est composée de mystères et de questionnements. Tout le monde veut savoir qui a laissé Ivan pour mort après l’avoir percuté. Est-ce que la participation de ce personnage touche à sa fin dans la série ?

Les indices portent à croire que le responsable de l’accident d’Ivan était Mencia, mais la vérité était toute autre. C’était Sara qui était au volant. En effet, après qu’elle avait retrouvé Mencia complètement saoul, elle a voulu la ramener chez elle saine et sauve. C’est sur le chemin que l’accident avec Ivan s’est produit.

Afin de se rapprocher de Sara, Raul l’a aidé à faire porter le chapeau à Mencia bien que l’influenceuse n’était pas réellement d’accord. De son côté, Mencia avait été aidé par son frère Ari pour faire disparaître les preuves de son implication en brûlant la voiture. Tous les deux, en compagnie de leur père et de Patrick, ont décidé de quitter Madrid à la fin de la saison.

A la fin de la saison 6 d’Elite, Ivan a survécu à son accident. Il est toutefois dévasté par le meurtre de son père, qui laissera place à un autre mystère à résoudre !

Qui étaient les violeurs d’Isadora ?

Dans la saison 5, Isadora avait été abusé sexuellement dans son hôtel, une situation qui a causé son anxiété dans la série. A la fin de la saison 6, Ivan avait découvert que les violeurs étaient Javier et ses amis. Si Dídac ne l’avait pas cru au tout début, il a décidé de mener son enquête en faisant boire ses amis et en les interrogeant. Javier a avoué son crime pendant que Dídac avait enregistré leur conversion.

Malencontreusement, les avocats d’Isadora ont affirmé que l’enregistrement ne sera pas considéré lors d’un procès. Elle a donc décidé de faire justice soi-même. Accompagnée par Mencia et Ari, Isadora a drogué les verres d’Alex et Javier. Le petit groupe leur avait a tatoué le dos de « violeur ». Pour Hugo, la sentence était une castration chimiquement grâce aux médicaments que Nico avait fournis à Ivan.

Alors que la saison 6 de la série Elite touche à sa fin, Netflix envisage déjà de commander la prochaine saison pour le grand bonheur des fans de la série. Ivan et ses compères vous donneront rendez-vous l’année prochaine sur la plateforme de streaming avec une autre saison d’Elite. Beaucoup plus d’intrigues, de mystères à résoudre et d’aventures palpitantes à vivre seront au rendez-vous !

Si vous avez fini Elite saison 6 et que vous recherchez une nouvelle série à regarder, découvrez notre sélection des nouveautés du mois sur Netflix.

Comment avoir plus de nouveautés sur Netflix ? À cause de la chronologie des médias, le catalogue proposé par Netflix en France reste limité par rapport à l’étranger. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Accédez au catalogue Netflix du pays choisi. Essayer NordVPN gratuitement