Amazon Echo Show 8 en Noir Découvrez les Nouveautés de la Gamme Amazon Devices & Services

Nous sommes enthousiastes de partager avec vous les récentes mises à jour de notre équipe Amazon Devices & Services, qui annoncent l’arrivée des nouveaux produits Amazon. Le point culminant de ce lancement est sans aucun doute l’introduction du tout nouvel Echo Show 8 en coloris noir, qui peut maintenant être disponible sur le marché français :

Le dernier né des Echo Show, l’Echo Show 8 Noir, dispose d’un rafraichissant look industriel. Ajoutez à cela un écran d’accueil intuitif, un processeur boosté et un son audio spatial. Mais ce n’est pas tout : pour un prix à peine supérieur à 169,99 €, il intègre aussi un hub maison connectée.

N’oubliez pas que notre équipe est à votre disposition pour répondre à vos questions ou vous fournir des informations supplémentaires. N’hésitez donc pas à nous contacter.



Un peu plus sur Amazon

