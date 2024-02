Découvrez ce nouveau module pour contrôler vos volets électriques à distance

DiO, leader de la domotique au sein du groupe VEOM, annonce le lancement du module volet DiO Connect, une innovation pour la maison qui offre un contrôle sur mesure des volets électriques.

Technologie avancée au service du confort et de l’accessibilité

Avec le micro-module connecté de volets DiO Connect, la gestion à distance des volets devient une réalité, sans nécessiter de modifications importantes. Le module combine deux technologies pour une utilisation simple et efficace : la commande locale via radio 433 MHz et aussi la connectivité WiFi pour un contrôle à distance via l’application DiO One.

Les modules universels DiO Connect, dès 29,90 euros ppi, s’installent sans pack de démarrage ni passerelle. Ce qui permet de piloter tous les volets de la maison sans tracas.

Contrôle total avec DiO Module Rev-Shutter Mod

Le micro-module Rev-Shutter Mod de DiO offre un contrôle complet sur l’ouverture et la fermeture des volets, à la fois localement avec une télécommande ou un interrupteur, et à distance via l’application DiO One.

L’application DiO One permet de calibrer les volets selon ses préférences, de créer des scénarios personnalisés et de simuler une présence pour renforcer la sécurité.

Contrôle vocal et intégration facile

La compatibilité avec les assistants vocaux tels que Siri, Amazon Alexa et Google Home offre une expérience utilisateur intuitive et intégrée.

En plus du confort personnalisé, ces modules permettent des économies d’énergie en optimisant l’utilisation de la lumière naturelle et renforcent la sécurité en simulant une présence à domicile.

Caractéristiques techniques et compatibilité

Les modules volets DiO Connect offrent une installation rapide, une compatibilité avec la gamme DiO 1.0, un contrôle multi-utilisateurs via l’application DiO One et une sécurisation des données avec un Cloud européen.

DiO, avec son nouveau lancement, démontre une fois de plus son engagement envers l’innovation et le confort des utilisateurs. Il offre des solutions domotiques avancées qui simplifient globalement la vie quotidienne tout en améliorant l’efficacité énergétique et la sécurité des foyers.

Que vous soyez à la maison ou à l’extérieur, contrôlez vos volets avec facilité et précision grâce à DiO Connect. Profitez d’un confort personnalisé, réalisez des économies d’énergie et assurez ainsi la sécurité de votre domicile, le tout avec une simplicité d’utilisation inégalée.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.