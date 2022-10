Google Home : Quelques astuces pour tirer profit de votre appareil

Les astuces Google Home permettent de faciliter la prise en main de l’appareil et de profiter de ses multiples atouts. Avec une bonne pratique, l’assistant intelligent peut exécuter de nombreuses tâches à la maison.

A la fois une enceinte connectée et un assistant domestique, le Google Home facilite le quotidien de ses utilisateurs. On commercialise aujourd’hui 4 modèles dont trois d’entre eux sont disponibles en France : le Google Home classique, le Google Home Mini et le Google Home Hub. Parfois, les débuts d’une aventure avec un tel type d’appareil peuvent s’avérer déroutants. De ce fait, on a érigé une liste d’astuces pour vous et votre nouveau Google Home, quel que soit le modèle.

Où devez-vous placer votre Google Home ?

L’emplacement de votre appareil ne doit pas être un casse-tête. Il suffit qu’il ait son propre abri. Cela dépend de son propriétaire et des tâches que vous allez lui attribuer. Si vous voulez que toute la famille puisse utiliser votre Google Home, mettez-le dans le salon, c’est l’endroit idéal pour recevoir les commandes. Si vous voulez plutôt l’utiliser pendant que vous préparez le repas, n’hésitez pas à le mettre dans la cuisine, dans un endroit où il peut vous entendre sans problème.

Si vous êtes plutôt mélomane, le placer dans votre chambre serait idéal. Il peut jouer vos tubes préférés pendant votre sommeil. En plus, cet assistant domestique peut vous réveiller à l’aide d’une alarme personnalisée. N’oubliez cependant pas de connaître les différentes astuces Google Home car l’appareil peut faire au-delà de vos attentes.

Pour commencer, réveillez votre Google Home

Avant de vous donner les trucs et astuces Google Home, il convient de vous rappeler que l’appareil intègre l’assistant vocal de Google pour gérer les commandes. Avant de le commander, vous devez le réveiller. Pour le moment, il n’y a pas d’autres mots de réveil à part « Ok Google » et « Hey Google ». Ce sont les seuls mots magiques pour attirer son attention.

Vous pouvez également énoncer la commande ou la question avec les mots de réveil pour faciliter la tâche. On l’a conçu pour comprendre une phrase continue. Il suffit simplement d’activer la conversation continue sur l’appareil.

Ajustez la sensibilité de votre appareil

Vous sentez que votre Google Home est trop sensible ou qu’il réagit mal à vos commandes. Ne paniquez pas, vous pouvez vous-même y remédier en ajustant sa sensibilité. L’ajustement permet de le rendre plus réactif à vos commandes vocales, ou moins réactif, selon vos souhaits. Vous pouvez tout de suite remarquer que votre appareil ne réagit pas correctement à vos appels dès la prononciation du mot de réveil.

L’une des astuces Google Home permet d’ajuster la sensibilité de votre appareil. Pour cela, vous devez ouvrir l’application Google Home, puis appuyer sur « Accueil » qui se trouve en bas et à gauche de l’écran. Après cela, appuyez sur l’icône située au coin supérieur droit pour atteindre les paramètres de l’assistant Google. Vous trouverez ensuite la sensibilité « Hey Google » que vous allez ajuster selon vos besoins.

Astuces pratiques lorsque votre Google Home se plante

Comme tous les appareils informatiques, le Google Home peut parfois cesser de fonctionner. Ici, on ne va pas chercher les origines du problème. Néanmoins, on peut vous aider à les résoudre. Ici, on va vous donner deux astuces pratiques à savoir redémarrer et restaurer la valeur d’usine de votre Google Home.

Redémarrez votre Google Home

Le redémarrage est une fonctionnalité intégrée dans les Google Home. Pour ce faire, il suffit d’ouvrir l’application Home et aller à l’accueil. Ensuite, il faut sélectionner l’appareil Home à redémarrer avant d’aller dans les paramètres (en haut et à droite). Il ne reste plus qu’à appuyer sur les trois points et redémarrer l’appareil.

Réinitialisez votre appareil

Réinitialiser l’appareil signifie restaurer sa valeur d’usine. Cette action est surtout nécessaire quand les autres astuces anti-plantage ne fonctionnent pas sur votre Google Home, le redémarrage en l’occurrence. Après la réinitialisation, votre assistant connecté redevient comme neuf. En plus, c’est ultra simple.

Pour restaurer le Google Home, il faut maintenir enfoncé le bouton du microphone pendant une quinzaine de secondes. Sachez toutefois que l’appareil fonctionne avec les paramètres d’usine, c’est-à-dire qu’il est comme vide. Alors, vous devez vous reconnecter en répétant le même processus que lors de sa première utilisation.

Quelques astuces pour aider le Google Home à reconnaître votre voix

Pour que l’assistant connecté reconnaisse votre voix, vous devez commencer par ouvrir l’application Google Home puis accéder à l’accueil en bas de l’écran à gauche. Après cela, vous devez appuyer sur l’icône de profil qui se trouve sur le coin supérieur droit de l’écran. Vous allez ensuite accéder aux paramètres de l’Assistant et faire défiler jusqu’à atteindre « Voice Match ». Là, vous trouverez des astuces à suivre selon le modèle de votre Google Home.

Si vous utilisez plus d’un appareil domestique, une seule personnalisation suffit pour l’ensemble des appareils. Les autres vont tirer les informations de celui que vous venez de paramétrer.

Comment donner un nouveau nom à l’appareil Google Home ?

Donner un nom est l’une des plus simples astuces qu’on peut faire avec un Google Home. Une fois que vous êtes entré dans l’accueil de l’application Google Home, il suffit d’appuyer sur l’appareil à renommer. Après, vous devez vous rendre dans le rouage paramètres, sur le coin droit puis cliquer sur « Informations sur l’appareil ». Enfin, vous devez cliquer sur le nom de l’appareil pour pouvoir le modifier.

Astuces Google Home pour trouver votre téléphone mobile

Si vous utilisez un appareil Android, vous allez profiter de cette fonctionnalité. Parmi les astuces les plus pratiques d’un Google Home, figure « Trouver mon téléphone ».

En effet, tous les appareils sous Android disposent d’une prise en charge native. Le fait que votre téléphone et votre Home soient sur le même compte Google permet à l’assistant connecté de le retrouver facilement. Pour trouver votre cellulaire, vous n’avez qu’à prononcer les mots magiques : « Hey Google, sonnez mon téléphone » ou « Hey Google, trouvez mon téléphone ».

Par contre, si vous utilisez un iPhone, vous devez d’abord le lier au service IFTTT. Pour ce faire, vous devez vous inscrire pour obtenir un compte IFTTT gratuit. Cela vous permet d’appeler votre numéro automatiquement à partir de votre Google Home. Les phrases pour lancer l’appel restent les mêmes qu’avec les appareils Android.

Utilisez Google Home pour ajouter des adresses

Qu’il s’agisse d’adresses personnelles ou professionnelles, vous pouvez toujours vous fier aux petites astuces pour le Google Home pour en ajouter une nouvelle. Cela nécessite toutefois une configuration que vous pouvez effectuer même après un certain temps d’utilisation de votre appareil.

L’ouverture de l’application Google Home reste le rituel, avant de vous rendre à l’accueil. Pour ajouter de nouvelles adresses, vous devez d’abord cliquer sur l’icône de votre profil puis accéder aux paramètres de l’Assistant. Il faut ensuite faire défiler vers le bas pour arriver sur « Vous ». Après cela, vous devez aller sur « Vos lieux ».

Il ne reste plus qu’à ajouter la nouvelle adresse. Le processus est le même pour l’ajout d’adresse personnelle ou professionnelle.

Comment diffuser des films et des émissions vidéo et audio sur votre téléviseur ?

A part vous aider dans vos tâches quotidiennes, votre assistant domestique peut bien plus. Vous pouvez vous en servir pour partager les vidéos sur votre Android TV. Voici quelques astuces pour permettre à votre Google Home de diffuser ces contenus sur vos écrans :

Tout d’abord, commencez par ouvrir l’application Google Home et allez dans l’assistant se trouvant sur l’écran d’accueil. Dans les paramètres de l’assistant, vous allez accéder au téléviseur et aux haut-parleurs. Vous y trouverez un signe « + » en bas et à droite de l’écran, appuyez dessus. Cela permet à votre Google Home de rechercher les téléviseurs qui prennent en charge la commande vocale en utilisant le même réseau Wi-Fi que l’assistant.

Notez qu’il faut connecter des services tiers comme Netflix ou Disney + à votre compte Google via votre application Google Home. Une fois les services connectés, vous pouvez commander votre Google Home à la voix pour qu’il joue vos films préférés. Si vous voulez, par exemple, voir AHS sur Netflix, vous pouvez dire : « Hey Google, jouez American Horror Story Murder House de Netflix à la télévision ». Les autres commandes comme « pause », « un peu plus fort », etc. peuvent aussi s’exécuter avec votre Google Home.

Nos astuces pour filtrer les contenus de votre Google Home

Comme Internet est un océan de contenus, se baigner dedans nécessite un maximum de prudence. En effet, tous les contenus ne vous conviennent pas forcément. Mais ce n’est pas non plus une fatalité, vous pouvez filtrer les contenus afin d’éviter de surveiller vos enfants à tout moment.

Avec votre Google Home, vous pouvez filtrer tout type de contenu : vidéos, audio, fonctionnalités de l’appareil, etc. Vous pouvez aussi choisir les appareils à filtrer et les types de filtre à appliquer. Pour cela, accédez aux paramètres puis allez sur « Bien-être numérique ». Vous y trouverez des instructions à suivre pour la configuration de votre appareil.