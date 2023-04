Découvrez ce vélo à roues carrées complètement taré !

Un vélo à roues carrées ressemble à une illustration qui prend vie. Il amène à un niveau supérieur le mode de déplacement urbain.

Même nos anciens ancêtres ont réussi à comprendre que, pour aller confortablement d’un point A à un point B sans marcher, il fallait des roues parfaitement rondes. Et pourtant, les ingénieurs déterminés derrière la chaîne YouTube The Q (non, pas ce Q) ont réussi à construire un vélo électrique avec des roues carrées. Il roule aussi confortablement qu’un vélo avec des roues rondes.

Vélo à roue carrée : une belle pièce d’ingénierie pouvant être conduite

Là où la physique et le bon sens disent que c’est impossible, The Q prouve que c’est possible. Prenez l’exemple du vélo à roues carrées. Ce vélo Crosser à pneus larges se distingue par ses roues carrées. Comme vous pouvez le constater, un carré ne peut pas rouler sur une surface plane, voilà pourquoi les roues de ce vélo ne tournent pas. Au contraire, il roule sur des rails, comme un mini-tank monté sur deux roues. Une transmission spéciale envoie l’énergie de la manivelle aux engrenages situés à l’extérieur de chaque carré.

Pour créer les roues carrées, The Q a construit un cadre en métal lourd, auquel il a ajouté un engrenage et deux roulements de chaque côté. Il a ensuite associé des chaînes de vélo aux engrenages situés autour du cadre. Une nouvelle piste en caoutchouc, faite de morceaux de pneus de vélo découpés, a été boulonnée aux chaînes. Les chaînes constituent la partie mobile de la piste. Grâce à la transmission modifiée, qui comporte deux manivelles, une pour chaque roue, le vélo peut être mis en mouvement en pédalant.

Comme il le fait toujours, The Q a documenté l’ensemble de la construction dans une vidéo publiée sur sa chaîne « science ».

The Q a un don pour les idées étranges

Au fil des ans, The Q a fabriqué quelques-uns des engins à deux roues les plus étranges que vous n’ayez jamais vus. Il a commencé avec les vélos à pédales les plus basiques. Puis, il les a transformés en pièces uniques remarquables grâce à son imagination débordante.

Sans oublier le vélo aux roues en bâtons de pistolet à colle chaude, qui brille dans l’obscurité. Il y a aussi le vélo avec demi-roues et le fat bike sans moyeu – et les exemples pourraient continuer longtemps

Le vélo à roues carrées est la construction la plus récente et de loin « le projet le plus fou » sur lequel The Q ait jamais travaillé.

Véhicules à roues carrées : une idée pas tout à fait nouvelle

Il y a des années, l’émission Mythbusters avait équipé une camionnette de roues carrées. Cette modification rendait la conduite incroyablement inconfortable sur les surfaces lisses. Et même si les angles de chaque roue étaient décalés par rapport à ceux des autres. Par ailleurs, il existe des vélos à roues triangulaires qui fonctionnent dont le cadre a été conçu sur mesure pour annuler les secousses ressenties par le cycliste.