Découvrez la nouvelle image de marque de la smartwatch pour enfants de Fitbit, signée Koto !

Fitbit, l'entreprise de wearables de fitness rachetée par Google en 2021, a dévoilé son dernier produit destiné à faire bouger les enfants. La Fitbit Ace LTE est une superbe smartwatch pour enfant.

Fitbit veut que l'Ace LTE soit la prochaine grande nouveauté dans les cours de récréation. La marque s'est donc associée à Koto. Ce fut pour créer une montre connectée Fitbit pour enfant ayant une identité visuelle à part.

Une smartwatch Fitbit pour les enfants de sept ans et plus

Afin d'associer le suivi de l'activité à des expériences de jeu immersives pour encourager l'activité physique le port d'une montre connectée est nécessaire. Et en ce moment, ce sont les appareils dotés d'une connectivité LTE et d'un suivi GPS qui ont la côte. En termes de smartwatch pour enfant, la Fitbit Ace LTE est donc idéale. Elle a une série de fonctions de sécurité destinées aux parents.

C'est un marché énorme que vise Fitbit. Et dans un environnement aussi concurrentiel, elle ne peut pas risquer de se tromper en se tournant vers le studio numérique Koto. Ce sont des spécialistes dans la création d'images de marque susceptibles de toucher le public de la génération Alpha.

Les caractéristiques de la Fitbit Ace LTE

Avant de nous pencher sur l'image de marque, il convient de comprendre exactement ce qu'offre la Ace LTE. Les adultes recherchent principalement un compteur de pas ou un tracker d'activité. Cette smartwatch Fitbit pour enfant est conçue pour motiver les enfants à faire de l'exercice. Elle possède des jeux en 3D totalement immersifs et interactifs qui les obligent à bouger.

Cela signifie que votre enfant peut être un poulet dans une baignoire. Il peut être en train de courir dans l'espace. Sinon, il peut être en train de pêcher un poisson à la sauce soja dans le lac Smokey. Tout cela est bien loin du genre de courses de 10 km ennuyeuses que les adultes font pour rester en forme.

Des montres faisant office de tamagotchi

Chaque possesseur de ce modèle possède un « eejie » personnel, une créature personnalisable qui se nourrit de l'activité quotidienne. Plus les enfants jouent pour atteindre leurs objectifs de mouvement, plus leur eejie est heureux.

En réalisant des activités quotidiennes et en progressant dans chaque jeu, les enfants gagnent des tickets d'arcade. Grâce à eux, ils peuvent personnaliser le look de leur eejie avec de nouvelles tenues ou pour décorer leur place dans la Bit Valley (la maison de l'eejie). La smartwatch propose également six Ace Bands à collectionner.

Des accessoires connectés super amusants

Chaque Ace Band est doté d'une technologie intégrée. Elle débloque différents packs d'extension, appelés « hauls ». Il suffit à votre enfant de connecter le Ace Band bleu Courtside pour plonger l'eejie dans un monde de basket-ball ou de brancher le Ace Band vert Spooky Pugs pour rencontrer Wally, le chien résident de Bit Valley, qui adore apparemment le cosplay.

Une smartwatch Fitbit pour enfant appréciée des parents

Enfin, le véritable attrait pour les parents et les tuteurs est l'application Ace, qui leur permet de voir la position en temps réel de leur enfant ou de l'appeler. Ils peuvent aussi envoyer et recevoir des messages dans l'application.

Sinon, il est possible d'ajouter des contacts approuvés et de gérer des paramètres tels que l'heure de l'école afin d'éliminer les distractions pendant les cours.

