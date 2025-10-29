Coros Nomad : 3 atouts (et une surprise) qui font la différence !

Elle débarque et bouscule l’univers des montres d’aventure : la Coros Nomad n’est ni une Pace ni une Vertix, mais un nouveau genre d’explorateur.

Préparez-vous à découvrir son trio de choc : une autonomie phénoménale pour des semaines de liberté, des cartes hors-ligne précises sans casser votre tirelire, et un journal d’aventure malin pour immortaliser vos exploits. Quelle est la cerise sur le gâteau ? C’est un bouton action ingénieux qui change tout sur les sentiers. L’aventure n’attend plus que vous !

Coros Nomad : la montre d’aventure qui bouscule les codes

Coros secoue son propre univers avec le lancement du Nomad, une montre qui n’appartient ni à la série Pace, ni à l’Apex, ni au lignage Vertix. Ce nouveau venu se positionne comme une alternative audacieuse au Pace Pro, mais avec des atouts qui pourraient bien lui permettre de grignoter des parts de marché aux modèles d’aventure haut de gamme de la marque. Son pari ? Offrir le meilleur des deux mondes : la robustesse et l’autonomie des Vertix, à un prix bien plus accessible.

Design et confort : la robustesse en habit de lumière

À première vue, le Nomad ne révolutionne pas l’ADN esthétique de Coros. Pourtant, le diable se cache dans les détails. Son verre minéral trempé et sa lunette en alliage d’aluminium lui confèrent une allure plus premium et une résistance accrue aux chocs, comme en témoignent les multiples éraflures accumulées lors des tests sans dommage. Malgré sa taille unique imposante, elle surprend par son confort, notamment grâce à un nouveau bracelet en silicone et son poids maîtrisé, la rendant agréable à porter même pour la nuit ou la natation.

Écran et commandes : la fonction avant le frime

Le Nomad mise sur la fiabilité avec un écran Memory In Pixel (MIP), moins vibrant qu’un AMOLED mais plus lisible en plein soleil et plus économe. L’ergonomie est soignée avec deux boutons sur le côté droit, dont une couronne numérique, et un nouveau bouton Action en bas à gauche. Ce dernier, très pratique, permet d’éclairer l’écran et de basculer instantanément entre les données et la carte en pleine activité, un vrai plus sur les sentiers.

Fonctionnalités d’aventure : bien au-delà du trail

Le Nomad hérite de toutes les métriques d’entraînement Coros (VO2 max, charge, récupération…), mais sa vraie valeur ajoutée réside dans ses outils dédiés à l’exploration. Son journal d’aventure permet d’enrichir vos sorties avec des photos, des notes vocales et des repères géographiques. Pour les pêcheurs, c’est une boîte à outils complète avec sept modes spécifiques, des données de marées et un carnet de prises. Seul bémol : certaines informations, comme la météo des lieux enregistrés, nécessitent une connexion réseau.

Cartographie et navigation : un bon élève qui peut mieux faire

L’inclusion de cartes topographiques couleur hors connexion est remarquable à ce prix. La création et l’import d’itinéraires via l’application sont simples, et la précision est au rendez-vous. En revanche, l’absence de re calcul automatique d’itinéraire est un vrai manque pour une montre d’aventure, surtout face à la concurrence Garmin ou Amazfit. Autre curiosité : la fonction « Retour au départ » est bizarrement enfouie dans les menus, alors qu’elle s’avère si utile en terrain inconnu.

Capteurs : une précision qui inspire confiance

Les tests en conditions réelles montrent des performances solides. Le GPS s’est révélé très précis, avec seulement de légers écarts sur des terrains très accidentés. Le capteur de fréquence cardiaque, identique à celui du Pace Pro mais mieux logé, fournit des données cohérentes, à quelques battements près des montres concurrentes. La montre inclut même un détecteur de fibrillation atriale, une fonction salvatrice absente sur des modèles similaires comme l’Instinct 3 de Garmin.

Autonomie : la force tranquille

C’est ici que le Nomad marque des points décisifs. Avec jusqu’à 50 heures en mode GPS et 22 jours en utilisation quotidienne, son endurance est impressionnante. Les tests terrain confirment ces chiffres : environ 4% de batterie consommée par heure de randonnée. Vous pouvez partir une semaine en autonomie sans souci. Seul regret : l’absence de recharge solaire, une fonction qui aurait été la bienvenue sur une montre destinée aux grands espaces.

Fonctionnalités connectées : la sobriété assumée

Ne cherchez pas une smartwatch polyvalente. Le Nomad se concentre sur l’essentiel : notifications des appels et messages, mais pas de réponse possible. La gestion musicale est également spartiate, limitée à la lecture de fichiers MP3 téléchargés manuellement. Pour Coros, c’est un choix assumé : favoriser la déconnexion et préserver la batterie. Un parti pris qui séduira les puristes de l’aventure.

Verdict : le couteau suisse de l’aventurier économe

Le Coros Nomad n’est pas la montre d’aventure ultime, mais elle en est sans doute l’une des plus intelligentes. Elle combine avec brio une construction robuste, une autonomie exceptionnelle, des outils spécialisés comme le journal d’aventure et une cartographie fiable. Le tout est à un prix très contenu. Ses petits défauts (pas de recalcul automatique, connectivité limitée) sont largement compensés par son rapport performance/prix imbattable. Pour tout explorateur qui souhaite sortir des sentiers battus sans se ruiner, le Nomad s’impose comme une évidence.

