Test de la Coros Pace Pro, un monstre en termes de performances ?

Si vous voulez savoir comment se comporte la nouvelle montre connectée de chez Coros, j’ai testé la Pace Pro. Et il s’avère que ce modèle réserve bien des surprises.

Il est dit que le prix de la Coros Pace 3 est une montre connectée nettement supérieur à celui de la Coros Pace Pro. Pourquoi ? Qu’a-t-elle de spécial ? Découvrez-la à travers les quelques paragraphes ci-dessous.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 46 x 46 x 12,25mm

46 x 46 x 12,25mm Ecran : tactile AMOLED 1,3 pouce 416 x 416 pixels

tactile AMOLED 1,3 pouce 416 x 416 pixels Poids : 49g avec bracelet en silicone et 37g avec bracelet en nylon

49g avec bracelet en silicone et 37g avec bracelet en nylon Étanchéité : 5 ATM

5 ATM Autonomie : 28 heures en mode AOD intensif et 20 jours usage et économique

Présentation de la Coros Pace Pro

La Coros Pace Pro a été lancée le 31 octobre 2024 et est disponible à l’achat dès maintenant. Disponible en en trois couleurs : bleu, noir et gris, cette montre connectée semble différente des autres. C’est pourquoi, j’ai décidé de tester la Coros Pace Pro.

En effet, ce modèle est un ajout important à la gamme de la marque. C’est la première montre Coros dotée d’un écran AMOLED. C’est la norme sur les meilleures montres de sport. Et elle est dotée de fonctions qui l’aideront à rivaliser avec des concurrentes de milieu de gamme comme la Garmin Forerunner 265 et la Suunto Race S dit-on.

En recevant le produit, la boîte de la COROS Pace Pro est très similaire à celle des autres produits COROS, à l’exception de deux différences notables. Vous disposez de la montre, d’un adaptateur de chargement pour porte-clés et de quelques documents papier. Mais en la mettant et en l’activant voici ce qu’il en est.

Design

En termes de matériaux utilisés, la Pace Pro conserve la même fabrication que la Pace 3. Elle a une lunette en polymère et un écran en verre minéral. Et Coros indique que le Pace Pro a un diamètre plus grand de 4 mm. Plus précisément, la Pace Pro reprend la conception traditionnelle de la série Pace.

On a un bouton lap/back et un cadran déroulant, mais les deux sont nettement améliorés. Tout d’abord, le bouton lap est 26% plus grand que le Pace 3. Sinon, son cadran est en acier inoxydable plutôt qu’en plastique, ce qui signifie que la Pace Pro peut prendre des mesures ECG.

Un très bel écran

L’écran tactile de la Pace Pro est très réactif avec un rétroéclairage gestuel rapide. Ce qui est encore mieux sur cette smartwatch, c’est la réaction haptique. Un joli « clic » accueille chaque balayage de la navigation. La navigation est aussi rapide que celle de Garmin et plus rapide que celle de la Suunto Race S.

Le fait que le nouvel écran de la Coros Pace Pro soit AMOLED est aussi un régal. C’est une grande amélioration par rapport aux écrans à mémoire de pixels. L’écran de 1 500 lumens est clair dans toutes les conditions. Et il rend la montre plus attrayante à utiliser en dehors des séances d’entraînement, je le confirme. D’autant plus qu’il est facile à lire quand on regarde les cartes en couleur.

Une montre connectée légère, très légère

Sinon, les coureurs sérieux seront impressionnés par le poids de 37g de la montre connectée. Et oui, cela inclut le poids de la sangle. On parle de celle en nylon léger bien sûr. Sinon avec celle en silicone, il est dit que la montre pèse 49g.

Un chargement pas comme les autres

La Pace Pro a également un nouveau chargeur. C’est un petit adaptateur qui se verrouille dans un porte-clés et nécessite un câble USB-C. Il est non inclus, mais à ce stade, nous devrions tous en avoir un.

C’est cool et intéressant, mais c’est aussi un ajustement différent de celui de toutes les autres montres Coros. Cela dit, j’apprécie le porte-clés. Il me permet d’avoir enfin un chargeur que je ne peux pas perdre, et je n’ai pas besoin d’emporter un autre câble.

Néanmoins, il n’est compatible ni avec les versions antérieures, ni avec les versions postérieures. Plus précisément, le nouveau port de charge est plus profond que le précédent. De même, l’adaptateur de charge a un connecteur légèrement plus large. Il ne s’adapte donc pas aux montres plus anciennes.

COROS explique cette décision par le fait que le connecteur existant était sujet à des problèmes de connexion à long terme. Il n’était pas assez profond. Il faut donc faire avec.

Fonctionnalités

Ensuite, il s’avère que la Coros Pace Pro est équipée d’un nouveau processeur. Selon la marque, c’est le plus rapide jamais utilisé dans une montre. Elle dispose également de beaucoup plus d’espace de stockage que la Pace 3, avec 32 Go, contre 4 Go pour l’ancienne montre.

En plus de cela, cette montre connectée intègre des fonctionnalités qui l’enrichissent. On a un lecteur de musique (MP3), des notifications provenant du smartphone et LiveTrack pour un suivi en temps réel.

On a aussi la fonction « Trouver mon téléphone« , contrôle d’une caméra et transmission de la fréquence cardiaque vers un appareil externe. La Coros Pace Pro est également capable d’afficher des données essentielles sur le téléphone : réveil, et alertes en cas d’incident, avec envoi d’un message aux contacts proches incluant les coordonnées GPS en cas de soucis.

Une navigation au top

En ce qui concerne la cartographie, COROS a mis en place le même style de cartes que sur les montres des séries APEX et Vertix sur la Pace Pro. En bref, il s’agit de cartes d’arrière-plan, mais pas de cartes routables. C’est-à-dire que vous pouvez avoir des itinéraires/cours et des directions virage par virage. Mais vous ne pouvez pas changer d’itinéraire à mi-parcours.

Néanmoins, cela fonctionne parfaitement quand j’ai testé la Coros Pace Pro. Et, bonne nouvelle, la marque a confirmé qu’à partir du premier trimestre 2025, la société ajoutera les noms des rues et des chemins aux cartes.

Fonctions sport

La Coros Pace Pro offre le même large éventail de modes sportifs que les autres modèles Coros. Elle propose 24 profils sportifs. Elle propose aussi la même analyse de l’entraînement. Cela comprend une répartition de votre charge d’entraînement, des prévisions de course et une estimation de la VO2 max, ainsi qu’un conseiller en récupération.

Une mise à jour de la Coros Pace Pro vient également de paraître en septembre. La montre bénéficie donc maintenant d’un meilleur suivi de l’équipement. Elle a un nouvel algorithme de qualité du sommeil, en passant par de nouvelles activités comme le gravier et le VTT. Puis, les relais de données sont actualisés sur les seuils d’aptitude à la course à pied.

Pourtant, pendant ce test, je tiens à préciser que la série Pace s’adresse davantage aux athlètes de tous les jours. Elle est faite pour les coureurs qui ne pratiquent pas des activités dignes des vrais professionnels. Par contre, c’est un bon modèle pour ceux qui aiment faire de l’escalade. Si vous voulez une Coros vraiment endurante, je vous conseille de prendre la Vertix 2. Elle est durable et a une bonne longévité de batterie.

Fonctions santé

La montre permet aussi de suivre l’activité physique et la santé. Cela comprend le nombre de pas, les étages montés, la qualité du sommeil, le niveau de stress, la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène (SpO2). Un récapitulatif santé présente les informations clés.

A part cela, la Coros Pace Pro mesure automatiquement la VRC pendant le sommeil grâce au capteur optique de fréquence cardiaque. Vous pouvez également effectuer un « bilan bien-être » à tout moment de la journée pour mesurer votre VRC à l’aide du capteur ECG.

Autonomie

Pour suivre, la Coros Pace Pro a une autonomie de 38 heures. Ce chiffre est à comparer aux 25 heures de la Pace 3 et aux 89 heures de la Vertix 2, maintenant âgée de 2 ans. Je pense que c’est un critère à prendre en compte si vous voulez acheter ce modèle. La Pace Pro, ne propose que la moitié de l’autonomie de la Vertix 2. Ce n’est donc pas conçu pour être le compagnon de l’ultra-athlète.

En gros, vous pouvez utiliser l’appareil pendant 38 heures en extérieur sur une seule charge, ou 31 heures si vous utilisez le GPS à double fréquence. Avec l’affichage toujours allumé, il tient 6 jours complets, et sans interruption, il peut durer jusqu’à 20 jours. Personnellement, ma Coros a tenu généralement une semaine sur une seule charge. Mais tout dépend des tâches que je lui fais faire.

Coros Pace Pro Une montre connectée outdoor qui détonne Voir l’offre Verdict La Coros Pace Pro semble être un excellent complément à la gamme de Coros. Les montres présentant des écrans AMOLED deviennent la norme sur les montres de sport. De ce fait, son succès est normal. La Pace Pro est une alternative attrayante à la Garmin Forerunner 265 à un prix inférieur. Elle rivalise également avec la Polar Vantage M3 et la Suunto Race S. La montre offre des performances de batterie plus qu’adéquates et une vitesse de navigation fulgurante. Elle est également dotée d’un écran tout simplement époustouflant au poignet. On aime solide écosystème riche en fonctionnalités

Prix extrêmement compétitif On aime moins Pas de câble de charge

Semble léger et moins robuste

