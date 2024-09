Coros dévoile une mise à jour massive de sa smartwatch avec des fonctionnalités inédites en septembre !

Si vous possédez une montre connectée Coros sachez que la mise à jour (MAJ) de Septembre 2024 a maintenant été annoncée.

Il s’agit encore d’une phase de test bêta. Mais la sortie de cette mise à jour permet aux utilisateurs de bénéficier de nouvelles fonctionnalités et améliorations intéressantes. Voici ce qu’il en est.

Un nouvel outil de suivi de la Coros fait partie de la MAJ de ce mois de Septembre

Il semble que ce soit la marque Coros elle-même qui a annoncé la nouvelle. Elle est sur https://coros.com/stories/latest-news/c/september-2024. Et il s’agit d’une mise à jour (MAJ) de septembre 2024.

Celle-ci apporte un large éventail de fonctionnalités inédites et actualisées à ses montres connectées. L’une de ses nouveautés s’intitule Gear Tracking. C’est un outil basé sur une application. Elle vous permet de suivre le kilométrage de votre vélo ou même de vos baskets.

C’est assez utile pour les personnes qui utilisent beaucoup leurs équipements. Mais parfois, il est facile d’oublier de les entretenir. De ce fait, cette fonction aide les utilisateurs à évaluer le moment où ils pourraient avoir besoin d’un entretien ou du remplacement de leur équipement.

Plusieurs améliorations du suivi du sommeil

Par la suite, la fonction suivi du sommeil a également été mise à jour sur les Coros. En effet, elle permet maintenant d’observer le comportement d’une personne quand elle dort et cela à tout moment de la journée.

Cela devrait être utile aux travailleurs dont les heures de boulot sont décalées ou aux personnes qui font souvent la sieste. Cette fonction permet en effet de configurer ou de programmer une sieste en bonne et due forme.

De plus, il est dit qu’il est actuellement possible de mesurer la qualité du sommeil grâce à votre smartwatch Coros mise à jour. Elle peut vous montrer comment votre sommeil a été réparti entre différents stades. Il y a le sommeil paradoxal, profond ou léger. Et la montre est capable de les différencier.

Une superposition de données Insta 360

Enfin, Coros a également introduit des modes d’exercice afin d’améliorer la précision du suivi d’une activité sportive. C’est notamment le cas pour les nageurs en piscine et le test de condition physique pour la course à pied a été amélioré.

En tout, 4 nouveaux champs de données d’activité ont été ajoutés. FTP (activités cyclistes uniquement), Max HR, Heart Rate Reserve (HRR) et Lactate Threshold HR.

Les cyclistes peuvent désormais suivre les activités de Gravel Bike et de Mountain Bike. Ensuite, cette MAJ de Coros qui arrive en Septembre vous permet de superposer des données. C’est le cas de l’altitude, de la vitesse et du GPS sur votre écran Insta 360.

Au final, il s’avère que toutes ces fonctionnalités seront disponibles sur la plupart des modèles de montres connectées Coros, y compris le Pace 3. Quelques-unes seront disponibles pour le Pace 2, le Vertix 1 et l’Apex Pro. Mais une version bêta publique a déjà été lancée, et un déploiement plus large est prévu pour octobre 2024.

