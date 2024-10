Une innovation incroyable en approche : la montre de sport Amoled de Coros va vous surprendre !

Jusqu’à présent, la marque Coros ne proposait que des montres à écran MIP. Cependant, cela va sans doute changer d’ici peu, car l’écran AMOLED s’avère être la norme et Coros va justement intégrer cela à leurs montres.

C’est un dans un teaser que Coros a lancé récemment sur YouTube que cette nouvelle a été connue. D’ici la fin du mois d’octobre, un modèle sortira et il sera pourvu d’un écran AMOLED. Je vous en dis plus à travers ces quelques paragraphes.

Un teaser lance une montre potentiellement AMOLED

Le fabricant de montres connectées Coros sortira une nouveauté d’ici Halloween. Ce ne sera pas une montre citrouille, je vous rassure, mais bel et bien une édition dédiée aux amateurs de smartwatch avancées.

En effet, Coros fait partie des cinq principaux constructeurs de montres de sport au monde. Aux côtés de Garmin, Google, Apple, Samsung et Amazfit, cette marque est donc l’une des meilleures. Mais jusqu’à présent, il semblerait que Coros n’ait pas encore adopté la technologie AMOLED.

Mais comme le temps passe et la popularité de l’AMOLED ne cesse de croître, il est agréable de voir qu’un teaser confirme que la marque Coros a viré de bord. Il montre l’esquisse d’une smartwatch. Il est encore difficile de savoir de quel modèle il s’agit.

Mais on voit que le fond du cadran est parfaitement noir. Et les couleurs de l’horloge affichent un fort dégradé. Et à ce qu’il paraît, c’est impossible d’avoir cela avec un affichage MIP à seulement 64 couleurs.

Une rumeur qui laisse présager le meilleur de chez Coros

En plus de son nom, les caractéristiques techniques de la nouvelle montre connectée de chez Coros avec écran AMOLED sont inconnues. Le mystère reste donc complet d’ici la sortie officielle de ce modèle. Néanmoins, une seule information a fuité à son sujet.

Il s’avère qu’il s’agit de « la montre la plus rapide » jamais conçue par Coros. Cela présage donc quelque chose de fabuleux selon moi. Actuellement, Coros propose quatre montres en lice. Il y a la Coros Pace 3, lancée il y a un an, les Coros Apex 2 et Apex 2 Pro, lancées il y a deux ans. Puis, vous avez et la Coros Vertix 2S, lancée en septembre. L’une de ces montres connectées sera donc revisitée.

La logique voudrait donc que ce soit la gamme Coros Apex qui profite en premier lieu de l’affichage AMOLED. Mais rien n’a été dit à ce sujet. L’image semble en effet montrer une molette positionnée en hauteur, comme sur les montres de la gamme Pace.

L’avantage de l’AMOLED pour Coros

Si Garmin, Polar, Suunto ou Amazfit ont migré vers l’utilisation de la technologie AMOLED, c’est forcément, car elle est avantageuse. Il est dit que les écrans de ce type sont plus lumineux, détaillés et contrastés mais également moins énergivores. C’est pourquoi, on peut supposer que Coros se tourne également vers l’AMOLED.

Jusqu’alors, Coros ne proposait que des smartwatch dotés d’affichages MIP. Ils présentent en effet l’avantage d’être plus facilement lisibles en plein soleil. D’autant plus que ce type d’écran a une meilleure autonomie en raison de leur faible consommation.

Mais comme l’AMOLED se fait une belle place sous les feux des projecteurs, il n’y a aucune raison pour laquelle la marque ne devrait pas se tourner vers l’usage de cette technologie.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn