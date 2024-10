LTPO vs AMOLED : voici ce qui va changer sur les montres connectées !

Au fur et à mesure que la technologie progresse, les innovations en matière d’affichage dans les dispositifs portables continuent de repousser les limites. D’ailleurs, les montres connectées ne sont pas épargnées puisqu’on assiste à une bataille entre les écrans LTPO vs AMOLED actuellement.

Parmi les deux, il peut s’avérer que l’écran LTPO s’impose rapidement comme le nouveau favori de l’industrie. Mais l’AMOLED est également toujours en compétition. Voici ce que nous pouvons dire sur le sujet.

Qu’est-ce qu’un écran LTPO ?

Le LTPO, ou Low Temperature Poly-Oxyde est une technologie utilisée pour afficher les données sur un écran. Ses performances sont supérieures à celles des écrans LTPS (Low Temperature Poly-Silicon) traditionnels. De plus, elle permet de maximiser l’efficacité énergétique des appareils modernes.

Pour faire simple, cette technologie peut ajuster dynamiquement son taux de rafraîchissement. Cela réduit la consommation d’énergie de l’appareil, ce qui permet de l’utiliser plus longtemps. C’est pourquoi, il est dit qu’entre un écran LTPO vs AMOLED, le premier l’emporte.

Ce type d’écran permet d’économiser la batterie d’une montre connectée de manière significative. Et cela offre une expérience de connectivité plus confortable.

LTPO vs AMOLED qui est le plus puissant ?

Depuis l’introduction des écrans LTPO dans les montres connectées en 2019, un total de 12 modèles ont adopté cette technologie de pointe. Il y a par exemple la Kieslect Actor le 8 août 2024. Et c’est devenu la première marque en dehors des géants de la technologie Apple, Samsung et Huawei à intégrer des écrans LTPO.

La différence la plus notable entre l’écran LTPO vs l’écran AMOLED se situe au niveau de la qualité visuelle. En plaçant le même cadran de montre sur deux appareils, tous deux dans des conditions d’éclairage identiques, la smartwatch possédant un écran LTPO offre une image plus claire et plus lumineuse.

De ce fait, entre une Kieslect Actor dotée d’un écran LTPO et une montre connectée Huawei GT3 doté d’un écran AMOLED, c’est la Kieslect qui gagne. L’écran LTPO affiche des couleurs plus saturées et plus vives. Il est plus agréable à l’œil et en consommant moins d’énergie lors d’une utilisation prolongée.

Pourquoi les écrans sont plus prisés maintenant ?

L’essor de la technologie d’affichage LTPO a été motivé par le besoin d’une plus longue durée de vie de la batterie dans les wearables. En 2019, le géant de la technologie Apple a introduit les écrans LTPO dans l’Apple Watch Series 5.

Cela a révolutionné les performances de sa batterie en permettant un « Always-On Display (AOD) » pendant plus de 18 heures. Mais cela ne permet tout de même pas de comprendre pourquoi le géant américain a inventé une smartwatch qui ne fonctionne que durant ce laps de temps.

Il ne serait pas étonnant que la technologie LTPO va se démocratiser. Auparavant, le coût de production des écrans LTPO était élevé. Désormais, ce n’est plus le cas à présent, car les géants de l’industrie l’utilisent. Pour la petite histoire, en 2020, c’est Samsung qui a été le premier à intégrer la technologie LTPO dans un smartphone avec le lancement du Galaxy Note 20 Ultra.

