Voici la nouvelle Coros Apex 4 qui intègre une technologie que Garmin n’a pas maîtrisée

À la une du monde des montres connectées, voici la Coros Apex 4 qui entre sur le ring avec un petit secret bien gardé. Elle embarque une technologie si innovante que même le géant Garmin n’a pas encore réussi à la dompter.

Préparez-vous à découvrir une montre qui n’a pas froid aux yeux, et qui promet de dynamiter les codes avec un punch et des fonctionnalités qui vont vous scotcher. L’aventure est au rendez-vous.

La Coros Apex 4 débarque : le challenger qui veut bousculer Garmin

Alors que Garmin règne en maître sur le marché des montres connectées pour sportifs, un nouveau concurrent s’apprête à entrer sur le ring. La Coros Apex 4, dernière née de la marque, promet de secouer l’univers des wearables avec des atouts bien précis.

Dévoilée officiellement pour le marché chinois, cette montre GPS s’annonce comme un sérieux rival pour les modèles haut de gamme de Garmin. Elle vise particulièrement les athlètes les plus exigeants. Son lancement est prévu le 15 octobre 2025, avec une commercialisation qui débutera le 25 du même mois. Le compte à rebours est lancé !

Une montre qui a déjà fait ses preuves sur le terrain

Si l’annonce est récente, la Coros Apex 4 n’est pas restée confinée dans les labos. Elle a déjà été testée en conditions extrêmes. Ce fut lors du Kailas Fuga Gongga 100 Extreme Glacier Challenge Race, un ultramarathon exigeant. Des participants ont partagé des photos de la montre et de son emballage sur les réseaux sociaux. Cela offre un premier aperçu très concret du produit. Même si les spécifications techniques officielles se font encore désirer, ces retours terrain confirment que ce modèle est bel et bien prêt à en découdre.

Le pari technologique : l’écran MIP comme signature

L’un des choix les plus marquants de Coros pour l’Apex 4 concerne son affichage. Alors que beaucoup de marques se ruent sur les écrans AMOLED, Coros persiste et signe avec la technologie MIP (Memory-in-Pixel). Une comparaison avec la Garmin Forerunner 965 le montre : l’écran de l’Apex 4 paraît moins brillant. Mais ce n’est pas un handicap ! Cette technologie réflexive et économe en énergie offre une lisibilité parfaite en plein soleil. Et cette montre garantirait une autonomie record, un argument de poids pour les marathoniens et les traileurs.

Une autonomie qui pourrait faire la différence

Dans l’univers des montres sportives, l’autonomie est un critère décisif. En équipant l’Apex 4 d’un écran MIP, Coros mise clairement sur l’endurance. Le principe est simple : chaque pixel possède sa propre mémoire et ne consomme de l’énergie que lorsque l’affichage change. Résultat, la montre peut afficher l’heure et les données essentielles pendant des semaines sans avoir besoin d’être rechargée. De quoi partir l’esprit léger pour de longues aventures, loin des prises électriques.

Qui succombera au charme de l’Apex 4 de Coros ?

Enfin, la Coros Apex 4 ne cherche pas à séduire le grand public, mais bien les sportifs aguerris pour qui la fiabilité prime sur le glamour. Certes, elle ne rivalisera pas avec une Apple Watch pour regarder des vidéos. Mais elle pourrait bien devenir la coqueluche des coureurs et des aventuriers. Garmin est prévenu : la concurrence s’annonce musclée. Et le combat pour la suprématie sur les poignets des athlètes vient de prendre un nouveau tournant.

