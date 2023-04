La meilleure caméra intérieure accède à une surveillance constante de votre maison. Vous pouvez savoir ce qui s’y passe à tout moment.

Pour compléter son système de sécurité connecté, il est plus prudent d’utiliser une caméra de surveillance connectée. Cela permet, non seulement, de voir ce qui se passe en temps réel, mais aussi de conserver les données enregistrées. Le prix étant très variable sur le marché, de même pour les différentes fonctions. Le présent comparatif vous aidera sans doute à choisir la meilleure caméra intérieure pour garder un œil sur votre demeure.

Netatmo Welcome : la meilleure caméra intérieure intelligente de la liste

Caractéristiques techniques Champ de vision : 130°

Résolution : jusqu’à 1920 x 1080

Stockage : 8 Go MicroSD

Vision nocturne : Oui

La caméra intelligente Netatmo Welcome offre un large champ de vision de 130°. En plus, elle dispose d’une vision nocturne. Ce qui facilite la surveillance de votre intérieur même la nuit. La résolution pouvant atteindre 1920 x 1080 permet également d’obtenir des images nettes. De surcroît, la technologie de reconnaissance faciale permet de détecter les intrus afin d’envoyer une alerte en temps réel.

Avec cette merveille, vous pouvez enregistrer vos vidéos. Elle est capable de conserver pas mal de contenus, jusqu’à 8 Go pour être précis. Vous n’avez plus à craindre des violations de données puisque le stockage se fait en interne. De plus, il n’y a aucun frais d’abonnement à payer.

Alerte en temps réel

Technologie de reconnaissance faciale

Stockage limité

Plus chère que d’autres modèles domestiques

Arlo Essential Indoor : le meilleur modèle économique

Caractéristiques techniques Champ de vision : 130°

Résolution : HD 1080p

Stockage : Arlo Secure payant

Vision nocturne : Oui

Arlo Essential Indoor est le modèle idéal pour surveiller votre intérieur pendant que vous êtes absent. Néanmoins, vous pouvez la désactiver une fois rentré pour préserver votre vie privée des éventuelles violations. Il suffit de vous connecter à l’application dédiée pour ce faire.

Pour la faire fonctionner, vous n’avez qu’à vous connecter directement sur votre réseau Wi-Fi local. Assurez-vous cependant qu’il s’agisse d’un réseau Wi-Fi 2,4 GHz, sinon la caméra ne fonctionnera pas. Pour le visionnage, vous avez le choix entre la diffusion en directe qui est gratuite ou l’abonnement à Arlo Secure qui va conserver les vidéos capturées. Avant l’abonnement, vous avez 90 jours pour faire un essai gratuit.

Configuration possible pour protéger la vie privée

Ne requiert pas de station de base

Connexion au Wi-Fi 2,4 GHz uniquement

Abonnement payant à Arlo Secure

Tycam 1100 Indoor Delta Dore : optez pour la qualité professionnelle

Caractéristiques techniques Champ de vision : 130°

Résolution : Full HD

Stockage : SD cryptée 16 Go fournie

Vision nocturne : Oui

Si vous souhaitez utiliser la meilleure caméra intérieure pour surveiller votre demeure, n’hésitez pas à choisir la Tycam 1100 Indoor de Delta Dore. Elle émet une alerte à chaque fois qu’elle détecte une intrusion. Cette fonction est personnalisable afin d’éviter les fausses alertes.

Enregistrement en continu ou sur détection ? A vous de choisir selon vos besoins, la carte SD cryptée est fournie à la livraison pour stocker les vidéos.

A part cela, la Tycam 1100 Indoor peut servir d’interphone. Ainsi, vous pouvez saluer vos invités ou interpeller les intrus depuis votre caméra. Pour la faire fonctionner, il suffit d’avoir un box Tydom. Toutefois, vous pouvez acheter directement le pack Tydom 1100 connecté pour faciliter la tâche.

Carte SD fournie

Alerte instantanée

Design pas trop esthétique

Box Tydom requis

Blink Indoor : la meilleure caméra intérieure sans fil

Caractéristiques techniques Champ de vision : 110°

Résolution : HD 1080p

Stockage : local (Blink Sync Module 2), cloud (payant)

Vision nocturne : Oui

La Blink Indoor est une caméra intérieure sans fil qui résulte des dernières innovations d’Amazon Company. Elle permet de voir en temps réel ce qui se passe chez vous via l’application Blink Home Monitor. De plus, vous pouvez personnaliser la surveillance en créant des zones de confidentialité. De même pour la détection des mouvements.

Les vidéos enregistrées peuvent se conserver en local via Blink Sync Module 2 ou sur une clé USB. Cependant, vous pouvez choisir le stockage dans le cloud qui offre un essai gratuit de 30 jours. Si vous souhaitez opter pour la commande vocale, il suffit de la coupler avec un appareil qui intègre Alexa.

Bonne résolution d’images

Grande autonomie de la batterie

Support externe obligatoire pour le stockage local

Mauvaise qualité sonore

Google Nest Cam : la meilleure caméra intérieure/extérieure polyvalente

Caractéristiques techniques Champ de vision : NA

Résolution : HD 1080p

Stockage : NA

Vision nocturne : Oui

Avec sa vision nocturne avancée et sa haute résolution, la Google Nest Cam peut très bien servir pour surveiller autant l’intérieur que l’extérieur. Elle peut détecter une personne, un animal ou même un véhicule, selon votre choix. Ce qui lui permet de s’adapter à toutes les pièces de la maison.

De plus, elle dispose d’un audio bidirectionnel via lequel vous pouvez communiquer avec ceux qui se trouvent devant la caméra. La diffusion en direct permet également de voir ce qui se passe en temps réel. Sinon, l’historique vidéo des 3 dernières heures est disponible gratuitement ou remonter jusqu’à il y a 6 jours via Nest Aware.

Diffusion en directe

Technologie de reconnaissance élargie

Nest Aware payant

Wi-Fi difficile à réinitialiser

Eufy Security 2K : dites adieu aux angles morts

Caractéristiques techniques Champ de vision : 360° (horizontal) / 96° (vertical)

Résolution : 2304 x 1296 (2K)

Stockage : local accessible via connexion sécurisée cryptée à 256 bits

Vision nocturne : Oui

Eufy compte aussi parmi les grands producteurs de caméra de surveillance du marché. Avec son modèle Aufy Security 2K, la marque passe la barre un peu plus haut. En effet, cette meilleure caméra de surveillance alimentée par IA détecte aussi bien les humains que les animaux qui entrent dans son champ de vision.

Elle suit tout mouvement détecté de manière automatique. Vous pouvez toutefois personnaliser l’alerte suivant la zone d’activité souhaitée. Par ailleurs, vous pouvez augmenter la surveillance en connectant Google Assistant, Alexa ou Homekit à votre caméra. Ceci, dans le but de faciliter le contrôle.

Double option de stockage

Aucun angle mort

Carte microSD non incluse

Reconnaissance faciale humaine uniquement

Tapo C210 : la meilleure caméra intérieure pour surveiller les bébés et les animaux

Caractéristiques techniques Champ de vision : 360° (horizontal) / 114° (vertical)

Résolution : 2304 x 1296 (2K)

Stockage : 256 Go MicroSD / Cloud (30 jours d’essai gratuit)

Vision nocturne : Oui

Parfois, la surveillance de votre bébé ou de vos animaux de compagnie nécessite l’utilisation d’un gadget adéquat. Justement, il y a la caméra C210 de Tapo. La résolution 2K permet de distinguer les images capturées, à part la vision nocturne améliorée.

Mais ce qui est impressionnant avec ce modèle est que l’audio est bidirectionnel. Ce qui permet d’écouter choupinet et de lui parler sans tracas. Il y a aussi la détection de personne qui émet une alerte à chaque fois qu’une personne entre dans le champ de vision de la caméra. En ce qui concerne le stockage, vous pouvez choisir entre la carte microSD et le cloud.

Audio bidirectionnel

Détection de personne personnalisable

Enregistrement sur le cloud payant

Absence d’application pour PC

FAQ sur la caméra de surveillance intérieure

Une fois installée, la caméra doit d’abord être connectée afin qu’elle puisse fonctionner. En effet, la vue en direct et l’enregistrement ne se font que si la caméra est couplée avec un smartphone ou une tablette. Le contrôle et le paramétrage des différentes fonctions s’effectuent en général à l’aide d’une application compagnon. D’autres offrent un accès au Web grâce à un portail Web dédié.

Une autre fonctionnalité intéressante chez les caméras de sécurité est la commande vocale. Cette option est disponible lorsque la caméra prend en charge Alexa ou Google Assistant. Ainsi, vous pouvez, par exemple, afficher une séquence vidéo sur l’Echo Show via Alexa. La prise en charge de la connexion IFTTT permet par ailleurs de coupler la caméra avec d’autres appareils ou plateformes tierces.

Quelle connectivité choisir pour la caméra intérieure ?

La caméra de surveillance dispose d’une connexion Wi-Fi ou Bluetooth selon le modèle. Cependant, il existe plusieurs modèles qui utilisent leur propre réseau, comme la Tycam 1100 qui prend en charge une connexion au réseau Tydom.

Comme la plupart des appareils connectés, le Wi-Fi et Bluetooth restent les plus populaires en termes de connectivité. Le réseau Wi-Fi est plus vaste car il couvre en général un périmètre plus élargi. Bluetooth, quant à lui, permet un contrôle local facile et se configure sans problème à l’aide d’un smartphone. Ainsi, le choix de la connectivité dépend entièrement de vous et de vos préférences.

Quel est le type de stockage idéal pour conserver les vidéos enregistrées ?

Le choix du stockage est un autre critère à voir pour une caméra de surveillance. Il existe deux types de stockage dont le stockage local et dans le cloud. La conservation des données sur un support local permet d’y accéder ultérieurement sans avoir recours à Internet. Toutefois, la quantité de données enregistrées est limitée à la capacité du support.

En revanche, le stockage en nuage permet d’enregistrer plus de vidéos. Pour cela vous devez vous souscrire à un abonnement au service cloud. La quantité de données stockées et le nombre de caméras inclus varie en fonction du tarif. Les vidéos enregistrées sont accessibles depuis n’importe où et n’importe quand. Dans tous les cas, les deux types présentent des avantages et des inconvénients.

La qualité d’images est-elle une priorité ?

La caméra intérieure est destinée à des fins de surveillance. Ce qui signifie que la qualité d’images est d’une importance cruciale. La plupart des caméras intérieures en vente offrent une résolution HD 1080p. D’autres modèles fournissent des images 2K.

Lorsque la résolution est plus élevée, la qualité d’images ne s’altère pas au fur et à mesure qu’on zoome. C’est là tout l’avantage d’une bonne résolution. Mais vous pouvez obtenir de bonnes images claires et nettes même la nuit avec la caméra intérieure qui dispose d’une vision nocturne.

En quoi consiste le champ de vision ?

Les caméras de sécurité disposent des objectifs grands angles bien que certaines d’entre elles soient plus larges. Cette couverture détermine le champ de vision de la caméra. En effet, le champ de vision peut varier d’un modèle à l’autre. Les plus larges offrent une vue à 360°. C’est l’idéal quand vous souhaitez éviter les angles morts.

Par ailleurs, le marché offre de nombreuses caméras de surveillance intérieure qui peuvent offrir une vue panoramique. L’inclinaison mécanique est aussi une autre option intéressante car cela permet d’enregistrer plus d’images et ce, sur divers angles.

Les frais mensuels sont-ils obligatoires pour toutes les caméras intérieures ?

Comme vous pouvez le voir d’après notre comparatif, toutes les caméras intérieures ne sont pas toujours assorties de frais supplémentaires. Ces frais sont en fait les coûts du stockage dans le cloud. Ce qui signifie que vous n’êtes pas obligé de les payer à moins de choisir un modèle qui ne dispose pas de stockage interne.

De nombreux modèles sont livrés avec une masse de stockage pour enregistrer les images capturées par la caméra. Le coût total inclut alors la caméra et la masse de stockage. Cependant, certaines caméras n’intègrent qu’un emplacement, mais sans le dispositif de stockage (USB ou carte SD/microSD). Dans ce cas, vous devez payer des frais supplémentaires pour en avoir.

En ce qui concerne le stockage en nuage, vous bénéficiez généralement d’une période d’essai qui dure un mois environ. Au-delà de l’essai gratuit, vous devez payer des frais d’abonnement. Là encore, les coûts dépendent du service cloud auquel vous vous abonnez.

