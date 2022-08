[COMPARATIF] Meilleur smartphone Nokia : lequel choisir ?

Le meilleur smartphone Nokia tend à offrir aux consommateurs des options de milieu de gamme abordables. Bien que cette marque ne sorte pas de nouveau modèle chaque année, elle propose toujours des appareils adaptés aux exigences des consommateurs.

Nokia est connu pour ses appareils bon marché. Ainsi, même sans les spécifications haut de gamme des téléphones iPhone ou Samsung, acheter un Nokia offre un meilleur confort d’utilisation. Compte tenu de toutes les caractéristiques importantes recherchées dans un smartphone, voici les modèles les plus intéressants de cette marque.

Nokia XR20 : un smartphone alliant robustesse et élégance

Le Nokia XR20 5G est un téléphone alliant robustesse et élégance. Ce smartphone fin bénéficie d’une conception très soignée. Sa façade est équipée du Corning Gorilla Glass Victus pour une meilleure sécurité.

En plus de sa protection de niveau militaire, il offre une puissance raisonnable avec un chipset Qualcomm Snapdragon 480 alimentant l’écran de 6,67 pouces. L’écran offre une résolution de 2400 x 1080 et il semble raisonnablement net.

D’autre part, vous obtenez une caméra arrière de 48MP + 13MP et une caméra frontale de 8MP pour les selfies. Le meilleur argument du Nokia XR20 5G repose sur l’utilisation d’Android One, qui offre une interface très propre. Cet appareil vous permet de profiter d’Android de la manière la plus pure qui soit. Il s’agit de la solution idéale si vous recherchez la simplicité, des vitesses 5G rapides et une construction robuste, sans vous soucier des fonctionnalités supplémentaires.

Processeur : Octa-core 2GHz Qualcomm Snapdragon 480 5G

Écran : 6,67 pouces, 1 800 x 2 400

Stockage : 64/128GO

Caméra arrière : 48MP, 13MP

Caméra avant : 8MP

Système d’exploitation : Android 11

Poids : 248 g

Points forts

Android One

Grand écran

Points faibles

Impossible de personnaliser le bouton Google Assistant

Impossible d’utiliser deux cartes SIM et une carte microSD en même temps.

Nokia X20 : un téléphone au meilleur rapport qualité-prix

La plupart d’entre nous veulent simplement des vitesses décentes, un ensemble d’appareils photo performants et une batterie fiable dans un smartphone. Le Nokia X20 répond à ces trois critères pour un prix relativement abordable. Son chipset Snapdragon et son ensemble de quatre appareils photo rivalisent avec la plupart des concurrents de prix similaires.

En outre, vous trouverez une série d’autres caractéristiques judicieuses. Notamment un port USB-C et un lecteur d’empreintes digitales, aux côtés d’une prise audio de 3,5 mm, d’un bouton Google Assistant et d’un emplacement pour carte microSD pour un stockage supplémentaire.

Lors de l’enregistrement du numéro IMEI de votre nouveau téléphone, l’organisation caritative d’action climatique Écologie plantera 20 arbres en votre nom. Ajoutez à cela un étui 100 % compostable, trois ans de mises à jour de sécurité mensuelles pour Android.

Processeur : Octa-core 2GHz Qualcomm Snapdragon 480 5G

Écran : 6,67 pouces, 1 800 x 2 400

Stockage : 128 Go

Caméra arrière : 48MP, 5MP

Caméra avant : 2MP

Système d’exploitation : Android 11

Poids : 220 g

Points forts

Design haut de gamme

Longue durée de vie de la batterie

Points faibles

Écran médiocre

Processeur peu puissant

Nokia 8.3 5G : le meilleur dans l’ensemble

Le Nokia 8.3 5G offre des spécifications solides pour son prix. Il dispose d’un grand écran FHD+ de 6,81 pouces, d’un système Android propre et d’un appareil photo Zeiss, ainsi que de la prise en charge de la large bande 5G. Un mode vidéo dédié au cinéma vous permet de filmer des vidéos jusqu’à 4K@30fps en 21:9, avec des capacités H-Log en option.

Il dispose d’un bouton dédié à l’assistant Google s’avère gênant, mais pour le reste, le Nokia 8.3 5G est plutôt bien conçu. De même, si la configuration de l’appareil photo semble impressionnante sur le papier, le capteur macro étant plutôt médiocre. De ce fait, il ne convient pas de le recommander aux photographes passionnés. Néanmoins, le Nokia 8.3 5G constitue un meilleur choix pour ceux qui veulent absolument essayer la 5G.

Processeur : Snapdragon 765

Écran : 6,81 pouces, 1 800 x 2 400

Stockage : 64/128 Go

Caméra arrière : 64MP + 12MP + 2MP + 2MP

Caméra avant : 24MP

Système d’exploitation : Android 10

Poids : 220 g

Points forts

Écran de qualité

Prise casque de 3,5 mm

Points faibles

Bouton Google Assistant agaçant

Taille de stockage réduite pour certains

Nokia 9 PureView : un smartphone au design vieillissant, mais performant

Le Nokia 9 PureView est le tout dernier téléphone phare de Nokia, même s’il est vieux de plusieurs années. Ce téléphone jouit de nombreuses fonctionnalités de pointe. Il est notamment doté d’une caméra arrière à cinq capteurs. Or cela ne suffit pas à offrir un appareil photo de qualité supérieure, même s’il s’agit d’une grande innovation. Par rapport à certains fleurons, le 9 PureView ne coûte pas très cher. Donc, ceux qui veulent un smartphone puissant sur le plan photographique sans que cela ne leur coûte une fortune peuvent se tourner vers ce téléphone.

Le Nokia 9 PureView présente des lacunes, comme la plupart des téléphones. Sa prise en main laisse à désirer, tout comme ses caractéristiques techniques moyennes outre l’appareil photo.

Processeur : Snapdragon 845

Écran : 5,9 pouces, 1440 x 2880

Stockage : 6 Go

Caméra arrière : 12MP, 12MP, 12MP, 12MP, 12MP, 12MP

Caméra avant : 20MP

Système d’exploitation : Android 9

Poids : 172g

Points forts

Ensemble de cinq appareils photo accrocheurs

Des photos décentes pour un prix inférieur à celui d’un produit phare.

Points faibles

Performance médiocre

Prise en main pas confortable

Nokia G50 : un téléphone fiable et résistant

Le Nokia G50 constitue un moyen économique de profiter de la 5G tout en offrant jusqu’à deux jours d’autonomie. À l’instar des autres téléphones Nokia, il bénéficie d’une construction Android propre. Il se révèle donc agréable à utiliser, même s’il est loin d’être le plus rapide des téléphones. Le chipset Snapdragon 480 se révèle compétent, mais sans plus.

De même, son écran LCD de 6,82 pouces permet de profiter d’une grande affiche, mais n’offre qu’une résolution fonctionnelle de 720p. Son taux de rafraîchissement de 60 Hz n’est donc guère enthousiasmant.

Les performances de l’appareil photo semblent également adéquates. En effet, le capteur principal de 48 mégapixels fonctionne bien et produit des images de qualité. Cependant, dès qu’il s’agit de scénarios à faible luminosité, l’appareil en pâtit.

Processeur : Snapdragon 480

Écran : 6.82 pouces, 720 x 1560

Stockage : 64/128 Go

Caméra arrière : 48MP, 5MP, 2MP

Caméra avant : 8MP

Système d’exploitation : Android 11

Poids : 220g

Points forts

Excellente autonomie de la batterie

Logiciel propre

Points faibles

Écran à faible résolution

Design encombrant

Nokia 7.2 : un smartphone Nokia bien construit

Le Nokia 7.2 a été lancé il y a quelque temps, mais il reste une option intéressante à considérer. Il fait partie de la série « 7 » de milieux de gamme supérieure de Nokia. Ce smartphone bénéficie d’une construction solide tout en verre, tant à l’avant qu’à l’arrière.

Le Nokia 7.2 dispose d’un écran LCD IPS FHD+ de 6,3 pouces. Il combine une photo primaire de 48MP avec un capteur ultra-large de 8MP et un capteur de profondeur de 5MP. Il est propulsé par le SoC Snapdragon 660 qui constitue probablement le seul inconvénient de ce smartphone. En fait, le processeur semble plutôt obsolète et ne peut pas gérer des tâches intensives comme le jeu. Une modeste batterie de 3500mAh alimente les composants internes. Ce smartphone est destiné aux utilisateurs souhaitant bénéficier d’un look premium, d’une qualité de fabrication et de bonnes caméras.

Processeur : Snapdragon 660

Écran : 6,3 pouces, 1080 x 2280

Stockage : 4/6 Go ;

Caméra arrière : 48MP + 8MP + 5MP

Caméra avant : 20MP

Système d’exploitation : Android 9

Poids : 180g

Points forts

Caméras principales puissantes

Bonnes performances

Points faibles

Faible capacité de l’appareil photo grand-angle

Très lent à charger

Nokia 5.4 : un smartphone doté d’un appareil photo haute résolution

Le Nokia 5.4 constitue un meilleur choix pour tous ceux qui veulent un smartphone moderne et performant. Ce téléphone fonctionne sous Android 10, est équipé d’une batterie de 4 000 mAh. Cette dernière permet de tenir une journée d’utilisation normale, et son écran LCD IPS de 6,55 pouces offre une résolution « suffisante » de 720 x 1560.

Cerise sur le gâteau : son appareil photo s’articule autour de quatre objectifs. Il comprend un capteur standard de 48MP, un capteur ultra-large de 5MP, un capteur macro de 2MP et un capteur de profondeur de 2MP.

Mais attention, ces caractéristiques font paraître l’appareil photo plus impressionnant qu’il ne l’est. En pratique, la qualité des images qu’il capture n’est pas particulièrement bonne. Cela dit, tant que vous disposez de bonnes conditions d’éclairage, vous devriez être en mesure d’obtenir des photos raisonnablement décentes. La caméra selfie de 16MP en façade est également très performante.

Processeur : Snapdragon 660

Écran : 6,39 pouces, 720 x 1560

Stockage : 63 Go ;

Caméra arrière : 48MP + 5MP + 2MP + 2MP

Caméra avant : 16MP

Système d’exploitatio n : Android 10

Poids : 181g

Points forts

Prix abordable

Appareil photo principal 48MP

Point faible

Performances décevantes par rapport au Nokia 5.3

Capteur d’empreintes digitales lent

Guide d’achat d’un téléphone Nokia

Nokia classe ses smartphones en fonction de leur numéro. Le principe de base pour choisir le meilleur modèle consiste à rappeler que plus le numéro est élevé, plus le téléphone jouit d’une excellente performance. Actuellement, la gamme Nokia comprend les séries 2 et 8. Le Nokia 7.2, par exemple, succède au Nokia 7.1. Les modèles les plus récents de la gamme Nokia comprennent le G10, le G20 et le XR20.

Android One

L’une des meilleures caractéristiques des Nokia tient au fait qu’ils sont livrés avec une version officielle d’Android. Il s’agit d’une version propre et allégée, exactement comme Google l’avait prévu.

De plus, Nokia fait un excellent travail de support de ses téléphones avec des mises à jour logicielles majeures et des correctifs de sécurité mensuels. Ses appareils reçoivent deux ans de mises à jour majeures de la plateforme et trois ans de corrections de sécurité et de bogues.

Bouton dédié

Une autre caractéristique commune aux téléphones Nokia concerne un bouton matériel dédié à Google Assistant. Les utilisateurs disposent ainsi d’un moyen rapide et facile d’accéder à l’outil de recherche populaire et à l’assistant virtuel.