Intégré à une montre connectée ou dans un appareil spécifique, le podomètre reste le meilleur moyen d’enregistrer le nombre de pas que vous effectuez chaque jour. Investir dans cet outil permet de garder le corps en bonne santé. Découvrez celui qui vous convient dans le présent comparatif.

Pour ceux qui n’ont pas la force de courir, la marche peut très bien s’avérer payante pour rester en pleine forme. Ce n’est cependant pas facile de mesurer la performance. Ce qui implique l’utilisation d’un instrument adéquat tel que le podomètre. Un tel appareil permet de suivre votre prouesse quotidienne en mesurant plus que la distance parcourue. Les meilleurs modèles enregistrent la fréquence cardiaque, la quantité de calories que vous avez brûlées et bien d’autres paramètres. Le marché propose un large éventail de podomètres avec des styles et des fonctionnalités différents. La fourchette de prix est aussi très large. Le présent comparatif propose les meilleurs podomètres du marché à l’heure actuelle afin que vous puissiez choisir celui qui convient à vos besoins.

Fitbit Versa 3 : le meilleur podomètre à fonctions élargies

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 1,69 pouce

Autonomie : plus de 6 jours

Hydrofuge : Oui

Suivi de la fréquence cardiaque : Oui

En plus de mesurer vos pas et la distance de votre parcours, le Fitbit Versa 3 permet également de surveiller votre rythme cardiaque. Par ailleurs, il est doté d’une fonction de suivi des calories brûlées et bien d’autres paramètres. C’est justement pour cela qu’on l’a choisi pour être en tête de liste dans notre comparatif.

Les données obtenues sont d’une grande précision ; raison pour laquelle il s’adapte très bien aux sportifs et à tous ceux qui veulent garder la forme. La bande lisse ne fait que rajouter de l’élégance à son design raffiné. De plus, son écran est suffisamment large pour un bracelet de ce style.

GPS intégré

Abonnement gratuit à Fitbit Premium pendant 6 mois

Ecran moins sensible

Cher

Fitbit Inspire 2 : le meilleur tracker polyvalent

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : NA

Autonomie : jusqu’à 10 jours

Hydrofuge : Oui

Suivi de la fréquence cardiaque : Oui

L’Inspire 2 de Fitbit est également un excellent podomètre pour suivre votre état de santé en général. La journée, il mesure vos pas, vos parcours. Il surveille aussi votre fréquence cardiaque à toute heure, quelle que soit votre activité : natation, course, vélo, etc. L’Inspire 2 vous permet aussi d’avoir une bonne nuit de sommeil.

Quant à vos séances de sport, vous pouvez vous fier à ce tracker pour enregistrer vos données. Il vous communique par exemple la quantité de calories brûlées. Par ailleurs, l’Inspire 2 donne des alertes quand vous recevez un SMS ou quand quelqu’un vous appelle.

Idéal pour suivre divers entraînements

Grande autonomie de la batterie

La lecture de l’écran peut s’avérer difficile

Des bourdonnements de temps en temps

HUAWEI Band 4e: un design élégant

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : NA

Autonomie : 14 à 21 jours suivant son utilisation

Hydrofuge : Oui

Suivi de la fréquence cardiaque : Non

D’habitude, un tracker fitness se porte sur le poignet comme un bracelet connecté. Mais le Band 4e de Huawei est différent, il peut être attaché à l’un de vos chaussures, via une boucle, afin de faciliter la collecte des données. En effet, le bracelet peut être porté sur une chaussure pendant que vous courez. Il embarque un capteur de mouvement intelligent qui donne un retour de forme de course.

Vous pouvez aussi le porter avant de nager, il dispose d’une grande résistance à l’eau. A noter cependant, que le Huawei Band 4e ne sert pas uniquement à enregistrer vos performances physiques. Il surveille également la durée de votre sommeil tout en vous alertant quand il faut bouger.

Peut être porté en plusieurs manières

Grande autonomie de la batterie

Non compatible avec les dernières versions iOS

Ne peut pas suivre le rythme cardiaque

Garmin Forerunner 55 : le meilleur rapport qualité/prix

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 1,04 pouce

Autonomie : jusqu’à 2 semaines en mode montre connectée / 20 heures en mode GPS

Hydrofuge : Oui

Suivi de la fréquence cardiaque : Oui

Garmin propose le Forerunner 55 aussi bien aux coureurs aguerris qu’aux amateurs de la marche. Ce podomètre haut de gamme est un excellent outil pour surveiller votre performance quotidienne. En fait, il s’agit d’une montre au design épuré qui renferme un grand nombre de fonctionnalités à apprécier.

Bien que son écran soit réduit par rapport à celui du Versa 3, la netteté des données affichées est vraiment impressionnante. On déplore seulement le fait qu’il ne soit pas le meilleur podomètre en matière de comptage de pas. Néanmoins, les boutons du Forerunner 55 sont très intuitifs, ce qui rend sa manipulation plus facile.

Des fonctionnalités impressionnantes

Boutons intuitifs

Cher

Comptage de pas moins précis

Garmin Vivofit 4 : un podomètre de poignet pour des fonctionnalités basiques

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : NA

Autonomie : 1 an

Hydrofuge : Oui

Suivi de la fréquence cardiaque : Non

Si vous en avez ras le bol de devoir recharger votre tracker fitness tout le temps, optez pour le Vivofit 4 de Garmin. De même si la surveillance de la fréquence cardiaque n’est pas votre priorité. En effet, ce tracker embarque une batterie suffisamment robuste pour tenir pendant toute une année. Ce qui permet de surveiller vos prouesses physiques à tout moment.

Sa grande faiblesse réside dans le fait qu’il ne peut pas surveiller votre rythme cardiaque. A part cela, vous pouvez l’utiliser pour mesurer vos pas, la distance que vous avez parcourue, vos calories brûlées, etc. Il vous donne également votre objectif de pas quotidiens afin que vous puissiez rester en bonne santé.

Grande autonomie de la batterie

Données statistiques disponibles via l’appli Garmin Connect

Écran très petit

Absence de capteur pour surveiller le rythme cardiaque

iGank Simple Walking : idéal pour les budgets réduits

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : NA

Autonomie : jusqu’à 1 an

Hydrofuge : NA

Suivi de la fréquence cardiaque : Non

L’iGank Simple Walking est le meilleur podomètre basique pour mesurer les pas. Son plus grand atout repose sur sa facilité de configuration et d’utilisation. Il suffit de le démarrer et de marcher pour qu’il puisse enregistrer vos pas. A la fin de chaque séance, vous n’avez qu’à le réinitialiser afin d’enregistrer de nouvelles données.

En outre, l’iGank est un modèle très facile à porter. En effet, vous pouvez le mettre dans le sac, dans la poche ou tenir dans votre main. Bien entendu, celui-ci ne dispose d’aucune fonctionnalité avancée telle que la suivie du rythme cardiaque. Mais pour son prix, il fait bien l’affaire pour ceux qui recherchent la simplicité.

Se porte de différentes manières

Capable de conserver jusqu’à 30 jours d’enregistrements

Design plus volumineux

Absence de fonctionnalités avancées

OMRON Walking Style IV : le meilleur podomètre pour compter les pas

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : NA

Autonomie : 24 heures

Hydrofuge : Non

Suivi de la fréquence cardiaque : Non

Pour terminer notre comparatif des meilleurs podomètres, on vous présente un autre modèle simple pour compter les pas au quotidien. Il s’agit de l’Omron Walking Style IV. En plus du comptage des pas, il est aussi capable de mesurer la distance parcourue et la quantité de calories brûlées au-cours de vos activités physiques.

Ce qui le démarque des autres podomètres de la liste est que l’Omron Walking Style IV compte également les pas aérobics. Ceci lorsque vous marchez à plus de 60 pas par minute pendant une dizaine de minutes ou plus. Le seul point négatif est que sa batterie ne résiste pas plus d’une journée.

Se porte de différentes manières

Mode « Action » pour comprendre et contrôler les résultats

Faible autonomie de la batterie

Plus cher pour un modèle basique

FAQ sur le podomètre

Quels sont les différents types de podomètre ?

Généralement, le podomètre s’apparente à un bracelet. Il faut le porter au poignet pour qu’il arrive à fonctionner correctement. Ce type de tracker fitness offre de nombreuses fonctionnalités impressionnantes dont les calories brûlées et la fréquence cardiaque. Le meilleur podomètre bracelet peut coûter plus cher sur le marché. Une montre connectée telle qu’une AppleWatch peut aussi servir comme podomètre.

Certaines marques proposent des modèles plus sophistiqués avec un écran couleur et des modes pour différents types de sports. Il y a même ceux qui vous alertent lorsque votre téléphone reçoit un appel ou un SMS. Sans parler de la fonction de suivi du sommeil.

Mais il existe des modèles plus simples que vous pouvez porter de différentes façons, dans le sac ou dans la poche, ou attachés à votre ceinture. Leur fonction demeure basique à savoir le comptage des pas. Il en existe toutefois des modèles qui peuvent enregistrer la quantité de calories brûlées et des pas dits aérobics. Ces trackers sont souvent livrés à un prix plus abordable.

En quoi le podomètre est-il utile au quotidien ?

Le podomètre sert à mesurer les pas et la distance parcourue ainsi que le temps que vous dépensez pour marcher ou courir. La fonction principale d’un podomètre est le suivi des pas pendant les déplacements. Mais il peut également servir de guide et de rappel lorsque votre corps ne bouge pas suffisamment pendant la journée.

Lorsqu’on marche ou court, les hanches se déplacent de haut en bas tandis que le corps balance de gauche à droite. C’est à l’aide de ces mouvements que les capteurs du podomètre enregistrent le nombre de pas. Pour les autres fonctionnalités, ce sont toujours des capteurs intégrés qui font le travail.

Les marques les plus connues telles que FitBit offrent des modèles incluant une technologie plus avancée. C’est pourquoi vous pouvez porter un tracker de cette marque pour mesurer votre performance en natation ou en vélo. De même, les modèles plus complexes sont capables de suggérer un temps de repos à leurs utilisateurs. Ces derniers pourront ainsi récupérer et reconstruire en suivant le rythme de leur tracker.

Peut-on utiliser un tracker fitness pour faire d’autres sports ?

Tous les podomètres peuvent suivre les pas. Seulement, un nombre plus restreint est doté de la capacité de suivre vos mouvements pendant que vous faites du vélo. Dans notre comparatif, les deux modèles proposés par Fitbit (Versa 3 et Inspire 2) sont capables de suivre vos séances de cyclisme. Ainsi, vous pouvez utiliser l’un des deux pour faire du vélo à la maison, sans devoir sortir de la maison.

Il existe également un certain nombre de modèles qui ont la possibilité de suivre votre exploit en natation comme l’Inspire 2 de Fitbit. En fait, c’est la marque la plus populaire en matière de tracker fitness.

Combien doit-on dépenser pour acheter un podomètre ?

Les prix des podomètres sont très variés. Les modèles les plus basiques sont disponibles à moins de 20 euros. En revanche, les trackers qui intègrent une technologie plus avancée sont généralement plus chers. Vous pouvez même dépenser 200 euros ou plus pour en acquérir un.

Cela-dit, le choix du meilleur podomètre est très relatif. Si vous êtes parmi ceux qui n’ont besoin que d’un compteur de pas, vous pouvez opter pour les options plus abordables comme l’iGank. Vous ne pouvez donc pas vous attendre à suffisamment de statistiques pour une remise en forme totale.

Par contre, si votre objectif est de rester en bonne santé et d’avoir du tonus, vous devez miser davantage sur un tracker fitness plus perfectionné. Attention quand même à ne pas choisir un modèle avec beaucoup trop de fonctionnalités. Certaines d’entre elles ne seront même pas utilisées.

Comment choisir le meilleur podomètre ?

Le marché abonde d’une multitude de modèles de podomètres qu’il devient difficile d’en choisir celui qui convient à vos besoins. Voici quelques conseils pour en choisir le meilleur. Tout d’abord, veillez à ce que les statistiques affichées soient précises. Par ailleurs, pour les sportifs qui pratiquent autre que la marche et la course, il va falloir miser sur un modèle de haute technologie. Ainsi, ils peuvent enregistrer leurs prouesses sans difficulté.

Ensuite, vous devez avoir un œil sur la durée de vie de la batterie. Un podomètre qui ne dure qu’une journée ne peut être porté pendant une randonnée en montagne. Enfin, il y a le style : bracelet, clipsé, etc. Ce dernier critère repose sur la façon dont vous souhaitez porter votre podomètre. Cela dépend entièrement de vos préférences personnelles.

