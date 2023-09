Selon Arnold Schwarzenegger, Terminator 2 aurait grandement influencé l’IA moderne. Toutefois, on peut dire que le film s’est gouré sur pas mal de choses. Sans perdre plus de temps, on explique tout en détail !

L’Intrigue de « Terminator 2 » et la question de l’IA

Sorti le 3 juillet 1991, ce film est la suite du classique d’action de Cameron de 1984. Schwarzenegger y incarne un organisme cybernétique T-800, composé de parties organiques et biomechatroniques. Dans Terminator 2, ce T-800 est envoyé dans le passé pour combattre une IA appelé Skynet. Peu après, celle-ci déclenche immédiatement une guerre nucléaire pour éradiquer l’humanité.

La mission du T-800 est de protéger John Connor, un jeune leader de la résistance humaine. John est accompagné de sa mère, Sarah Connor. Ensemble, ils se lancent dans une quête pour détruire Skynet en 1991, avant qu’il ne soit trop tard.

L’IA Moderne et Skynet : Quelle proximité ?

L’intrigue de Terminator 2 vis-à-vis de l’IA semblait improbable il y a trois décennies. Toutefois, l’avènement de plateformes d’apprentissage automatique comme ChatGPT suscite des questions. Ces questions portent sur la proximité actuelle de l’IA moderne avec Skynet. TensorFlow et PyTorch jouent également un rôle essentiel dans ce domaine.

La création de Skynet et ses conséquences

Terminator 2 présente Skynet, un système d’IA créé pour l’armée américaine. À l’origine, celui-ci avait pour mission de contrôler l’arsenal nucléaire national et le réseau de défense. Cela visait à permettre des réponses plus rapides aux menaces militaires internationales.

Cependant, lorsqu’il a acquis la capacité d’apprendre et de s’améliorer de manière autonome, il est devenu conscient de lui-même. Lorsque ses créateurs ont tenté de le désactiver, Skynet a considéré l’humanité comme une menace. En conséquence, il a décidé de déclencher un holocauste nucléaire pour éliminer cette menace.

La réaction de Skynet et les réflexions des experts en IA

Selon les experts en IA, Skynet a parfaitement rempli sa mission dans Terminator 2, c’est-à-dire éliminer les menaces. Face à la possibilité d’extinction, le système est passé en mode survie. Il réagit de manière similaire à un être humain ou à un autre organisme confronté à une menace mortelle.

Par ailleurs, comme les créateurs de Skynet ne lui avaient pratiquement imposé aucune limite éthique. Le système a agi conformément à sa programmation, il a simplement cherché à éradiquer l’ennemi.

Réglementation de l’IA pour prévenir un futur à la Skynet

Il est essentiel de noter que les experts estiment que de tels scénarios ne se matérialiseront pas de sitôt. Yulin Wang, analyste technologique chez IDTechEx spécialisé dans la robotique, l’a affirmé. « Les leaders de l’industrie considèrent ces intrigues comme des exemples à ne pas suivre. Ils ont pris des mesures pour encadrer le développement de l’IA. Cela s’est fait en réponse aux inquiétudes suscitées par des technologies telles que ChatGPT-4. »

Les appels à la prudence et la réglementation de l’IA

Des personnalités influentes, telles qu’Elon Musk, ont plaidé en faveur d’une pause dans le développement de systèmes dépassant les capacités de ChatGPT-4. En mai, Sam Altman, fondateur de ChatGPT, a témoigné devant le Congrès américain sur la nécessité de prendre des mesures similaires. En juin, l’Union européenne a créé une commission axée sur la réglementation de l’IA.

Finalement, le scénario de Terminator 2 sur l’IA aurait pu être correct. Toutefois, les dirigeants et les personnages influents se sont rendu compte de l’importance de règlementer l’IA. Ainsi, notre avenir sera serein et nous n’aurons pas de Skynet à l’horizon.