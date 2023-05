Comment lire votre pression artérielle sur votre montre connectée ?

Pour analyser l’état de santé d’un être humain, les médecins disposent de nombreux dispositifs médicaux. Mais il est actuellement possible de mesurer des critères comme la pression artérielle grâce à la technologie d’une montre connectée.

Ces appareils sont désormais de plus en plus sophistiqués. Souvent développés en collaboration avec des organismes de santé, de nombreux fabricants rivalisent d’ingéniosité pour pouvoir satisfaire les clients les plus exigeants. Voici notamment de quoi il retourne.

Qu’appelle-t-on pression artérielle ?

De nombreuses personnes confondent le terme fréquence cardiaque et pression artérielle. Or, ils sont tous deux différents. La fréquence cardiaque désigne le nombre de battements de cœur par minute. Et la pression artérielle correspond à la tension qui s’exerce sur la paroi des artères. C’est la pression qui pousse le sang à circuler dans les vaisseaux.

Pendant l’exercice, le pouls est plus élevé en raison de l’accélération des battements du cœur. Il est alors possible de mesurer cette donnée via un dispositif médical adapté ou une smartwatch. En fonction du modèle de montre connectée utilisée, plusieurs données peuvent être récoltées comme la pression artérielle, le taux d’oxygène dans le sang et bien d’autres informations de santé.

La tension fluctue naturellement tout au long d’une journée. Mais en fonction de l’âge, la plage de fréquence cardiaque varie.

Pourquoi connaître sa pression artérielle ?

Surveiller sa pression sanguine est souvent indispensable, pour éviter tout risque d’hypertension.

L’hypertension est un problème de santé publique majeur dans de nombreux pays. Et il existe une forte corrélation entre l’hypertension et d’autres maladies graves. Des maladies comme l’insuffisance cardiovasculaire, les accidents vasculaires cérébraux. Et selon de nombreuses données médicales, les maladies rénales commencent par l’hypertension artérielle.

Grâce à l’usage d’une montre connectée pourvue de la fonction analyse de la pression artérielle, les personnes « à risques » ont moins de chance de subir les effets néfastes d’une montée ou d’une baisse de tension en contrôlant leur état de santé.

Connaître sa pression artérielle via une montre connectée : avantages

Une montre connectée est un appareil léger et facile à transporter. Il est donc très pratique de la porter au poignet. Elle n’est pas encombrante. Ce qui offre un certain confort et une certaine flexibilité 24h sur 24h, car cet accessoire peut vous accompagner tout au long d’une journée.

D’ailleurs sur la plupart des smartwatch pourvues d’un système Wear OS ou WatchOS, il existe des applications tierces fournissant toutes sortes d’options téléchargeables qui portent sur la santé. En les ayant à portée de main, il est alors plus aisé de surveiller ces paramètres.

Pour suivre, les montres connectées sont des outils en perpétuels développement. De nombreux capteurs peuvent être intégrés à une smartwatch. Ce qui permet un suivi et une mesure plus précis et plus complets de l’état de santé général du porteur de la montre à tout moment.

Et pour les plus impatients, les données collectées par une montre connectée capable de mesurer la pression artérielle peuvent être envoyées sur le smartphone de l’utilisateur en temps réel. Ce qui lui permettra d’obtenir des résultats imminents sur l’écran de son appareil.

Comment mesurer cette donnée ?

Traditionnellement, les infirmières utilisent un tensiomètre et un stéthoscope pour mesurer la tension artérielle. Placés au niveau du bras, le tensiomètre exerce une pression sur la circulation du sang à l’aide d’un bracelet pendant un court instant. Puis, une valeur s’affiche sur l’écran du dispositif. Et le médecin relève le pouls du patient à l’aide de son stéthoscope.

Toutefois, un patient peut réaliser la mesure de sa pression artérielle chez lui à l’aide d’un tensiomètre électronique. Il est recommandé d’effectuer cette opération le matin, avant le petit-déjeuner et le soir avant de dormir. Puis, les résultats doivent être notés et exprimés sous la forme “120/80”. Ce sont des données précieuses qui aident un médecin à savoir si le patient est hypertendu ou pour évaluer l’efficacité d’un traitement.

Actuellement, le HeartGuide d’Omron est un appareil reconnu par la FDA (Food and Drug Administration) pour fournir des mesures précises des données du flux sanguin. De plus, il est également possible de se procurer la montre connectée lancée par cette marque en 2019 qui mesure précisément la pression artérielle.

Fonctionnement du capteur optique d’une montre connectée

Le capteur cardiaque optique fonctionne selon le principe de la photopléthysmographie (PPG) pour mesurer la fréquence cardiaque. Cette technique est non invasive et peu coûteuse, ce qui explique leur introduction dans de nombreux modèles de smartwatch.

La méthode utilise alors la lumière pour éclairer la peau et mesurer la quantité de lumière diffusée par le flux sanguin. En effet, étant donné que le sang est rouge, il absorbe la lumière LED verte émise par le capteur. Ce qui fait qu’il est possible de détecter le volume de sang qui circule dans notre poignet, ainsi que le nombre de battements du cœur par calcul.

Les Apple Watch utilisent une lumière infrarouge pour mesurer la fréquence cardiaque en arrière-plan. Mais c’est une toute autre histoire pour mesurer la pression artérielle en utilisant cette montre connectée.

Votre pression artérielle via l’Apple Watch

Pour utiliser votre Apple Watch afin de mesurer votre pression artérielle, vous aurez besoin d’un tensiomètre connecté dont la précision a été médicalement validée. Les appareils comme QardioArm, ont justement été testé cliniquement. Ce dispositif est approuvé par la FDA et doté d’un marquage CE.

Il peut être synchronisé avec un iPhone ou un iPad et conserve l’historique des mesures du patient dans son compte privé. Et une fois l’application gratuite Qardio téléchargée, il suffit alors de l’activer et de l’associer à votre Apple Watch pour vous en servir.

Néanmoins, les Apple Watch ne sont pas les modèles les mieux adaptés pour recueillir des données sur la pression artérielle. D’autres montres connectées affichent cette valeur sans matériel supplémentaire. Et il est bon de les connaître. Ce sont les meilleures montres connectées qui peuvent fournir cette donnée rapidement.

Top 3 des meilleures montres connectées permettant de lire la pression artérielle

Si une personne est dans l’obligation de contrôler sa santé en permanence, il est judicieux de se munir d’une smartwatch qui peut relever la pression artérielle. Voici notamment les modèles les plus prisés:

La Omron HeartGuide, la meilleure de toutes dans ce domaine

Caractéristiques techniques Source d’alimentation : Batterie lithium-ion rechargeable

Autonomie: Une seule charge dure environ 500 cycles

App : Omron Connect

Poids: 115 g

Taille bracelet: 6,3-7,1 pouces (moyen) ; 7,2-8,5 pouces (grand)

Approuvée par la FDA, la HeartGuide d’Omron est la montre connectée la plus appropriée pour mesurer la pression artérielle d’une personne. Elle peut effectuer une mesure cliniquement précise en 30 secondes. Et elle peut suivre les tendances de votre tension artérielle au fil du temps. Son porteur peut alors prendre des mesures jusqu’à 8 fois par jour.

De cette manière, son utilisateur peut comprendre ses relevés grâce à l’application gratuite Omron Connect. Les données collectées via cet outil peuvent alors être partagées avec un médecin pour une meilleure gestion de l’hypertension ou des maladies liées à cela.

Cette fonctionnalité marche grâce un brassard gonflable situé à l’intérieur du bracelet de la HeartGuide. Il comporte des composants que l’on retrouve habituellement sur les tensiomètres classiques mais en plus petites versions. La montre vous permet également de suivre votre activité physique et de surveiller vos habitudes de sommeil.

Une seule charge permet d’effectuer plusieurs mesures de la tension artérielle tout au long de la journée

Innovante, avec 80 nouveaux brevets liés au développement de la montre

Taille moyenne et grande uniquement du bracelet

Impossible de régler la luminosité de l’écran

Samsung Galaxy Watch 5, l’accessoire santé le plus populaire

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 40 mm ou 44 mm

Poids : 28,6 g

Source d’alimentation : Batterie lithium-ion rechargeable

Autonomie : 50 heures sur une seule charge

Quant à la Samsung Galaxy Watch 5, elle est célèbre pour son beau design. Mais saviez-vous que cette montre connectée peut également mesurer la pression artérielle ? Oui, c’est bel et bien le cas.

La Galaxy Watch 5 mesure la tension artérielle et réalise des ECG grâce à l’application Samsung Health Monitor intégrée dans ce dispositif. Ce bel accessoire permet alors de mieux comprendre la santé cardiaque de son utilisateur au quotidien. Mais l’application n’est pas un outil de diagnostic. C’est un détail qu’il est important de préciser. La fonction « mesure de la tension artérielle » ne peut pas véritablement déceler l’hypertension ou d’autres affections. Tout comme elle ne pas rechercher les signes avant-coureurs d’une crise cardiaque.

Par contre, la Galaxy Watch 5 est une smartwatch qui peut parfaitement aider son porteur à garder un œil sur sa santé. S’il doit suivre un traitement précis et respecter un calendrier strict, c’est un bon allié. Dotée de plusieurs capteurs, cette montre connectée est capable d’alerter son porteur si son rythme cardiaque est irrégulier.

Samsung Heath Monitor disponible dans au moins 50 pays

Batterie longue durée (jusqu’à 50 heures)

N’a pas encore reçu l’approbation de la FDA

Doit être calibré toutes les quatre semaines

La Huawei Watch D, conçue pour mesurer la pression artérielle

Caractéristiques techniques Taille bracelet: 5,31-8,66 pouces

Poids: 60,1 g

Source d’alimentation : Batterie lithium-ion rechargeable

Compatible: iPhone et Android

Capacités: Mesure l’oxygène dans le sang, la VRC, la fréquence cardiaque et autres critères santé

Enfin, la montre connectée Huawei Watch D est capable de mesurer la pression artérielle avec une précision de niveau médical. Son secret réside dans le bracelet de la montre. Il détecte rapidement les fluctuations du sang.

Son porteur peut connaître sa tension artérielle à tout moment. Et la montre dispose d’une multitude d’autres fonctions. Elle est notamment dotée d’éléments de haute précision comme son capteur ECG muni de la technologie de Huawei TruSeen 5.0+ ou encore la tension artérielle grâce à l’algorithme Huawei TruBP.

Puis, la Huawei Watch D est une montre connectée dont le design est remarquable. A croire qu’elle a réellement été pour prendre la pression artérielle. Elle peut surveiller le rythme cardiaque d’une personne, lui donner des indications sur son niveau d’oxygène dans le sang (SpO2) et accomplir encore bien d’autres actions.

Tensiomètre fiable et facile à utiliser

Résistance à l’eau et à la poussière

Nombreuses fonctionnalités

Prix relativement élevé

Grande interface, gênante

