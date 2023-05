Apple Watch : Ces fonctionnalités très attendues finalement dans WatchOS 9 ?

Des nouveautés et des changements sont prévus pour WatchOS 9. Elles bouleverseront complètement la façon de se servir des nouvelles montres connectées Apple qui suivront selon les experts.

Habitués aux touches subtiles qui sont ajoutées d’année en année les consommateurs seront-ils réellement surpris ? Voici de quoi il retourne.

Une nouvelle technologie d’affichage pour les Apple Watch en vue pour Watch OS 9

Actuellement, tous les modèles d’Apple Watch utilisent des écrans OLED. Toutefois, il semblerait qu’ils seront remplacés par des écrans microLED, d’ici l’automne 2023. En plus de la sortie de l’Apple Watch Series 10, ce premier changement constitue une véritable innovation pour la marque à la pomme croquée.

En effet, en plus des nouveautés pour WatchOS 9, la mise en œuvre de cette nouvelle technologie pourrait offrir une plus grande luminosité et une densité de pixels plus élevée aux Apple Watch. Cependant, cette information n’est pas encore confirmée officiellement. Le calendrier de la marque est toujours susceptible de changer selon Mark Gurman, de chez Bloomberg. Mais si tout se déroule comme prévu, les écrans microLED seront lancés au second semestre 2024.

Une plus grande facilité d’accès aux widgets

Puis, toujours selon les dires de chez Bloomberg, Apple est sur le point d’effectuer l’une des plus grandes mises à jour logicielles de tous les temps. Et cela, depuis l’invention de sa première montre connectée. Elle porterait sur les widgets et sur la façon dont l’Apple Watch fonctionne en général. Il est notamment question de faciliter la navigation. C’est-à-dire, au lieu de tourner le Digital Crown pour ouvrir l’écran d’accueil, celui-ci guiderait directement vers les widgets.

Cela ferait donc gagner du temps aux utilisateurs. Or, ce changement est assez ironique, car il rappelle l’interface Glances qui équipait la première Watch d’Apple. Pourtant, celle-ci n’est plus utilisée depuis longtemps. Cette nouvelle fonctionnalité constituerait-elle un retour aux sources fondamentales de l’Apple Watch ? La question se pose. Mais, étant donné qu’Apple prévoit de lancer la WatchOS 9, tout est possible.

Connexion entre l’Apple Watch et les autres appareils Apple, rêve ou réalité ?

Enfin, la dernière nouveauté qui pourrait définitivement changer l’avenir de la montre connectée de chez Apple serait sa synchronisation avec d’autres appareils de la même marque.

Mais, à l’heure actuelle, c’est impossible. Une Apple Watch ne peut être liée qu’à un iPhone. Même si vous possédez un iMac ou un iPad, votre smartwatch ne peut être configurée via ces appareils. Il s’agit d’un système clos qu’Apple a mis en place afin de protéger l’expérience de l’utilisateur.

Sauf que pour de nombreux consommateurs, il est difficile de se contenter de cela. Voilà pourquoi la synchronisation de l’Apple Watch avec des dispositifs iOS/iPad OS/Mac sera plus avantageuse. Même si, la manière dont cela sera réalisé ou comment cela fonctionnera, reste encore un mystère. En plus de la WatchOS 9, la suite de cette affaire est alors vivement attendue.