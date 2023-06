Comment débrider un vélo électrique ?

La plupart des cyclistes choisissent de débrider leur vélo électrique pour le rendre plus rapide et en tirer le meilleur parti. Cette opération consiste à retirer la bride et à libérer la capacité du moteur, pour que le vélo puisse atteindre une vitesse supérieure à la normale.

Le VAE se veut être une alternative écologique et moderne aux autres moyens de transport. Dans cette optique, il doit être en mesure de répondre à ces exigences. Cependant, la vitesse maximale de 25 km/h ne suffit pas pour répondre aux attentes des professionnels, des sportifs et même des amateurs de loisirs. Est-il possible de franchir ce seuil ? Et comment le faire ? Le présent article aborde ces questions.

Que veut dire débrider un vélo électrique ?

Rappelons que l’assistance électrique comprend une batterie et un moteur. La batterie offre une autonomie suffisante au moteur, qui peut être activée ou désactivée via l’écran de contrôle du VAE. Par ailleurs, comme mentionnée dans l’introduction, la vitesse maximale est limitée à 25 km/heure, et ce, malgré la puissance du moteur. La raison tient au fait que le moteur comporte un système, nommé bride. Ce mécanisme s’enclenche une fois la vitesse maximale atteinte. Autrement dit, sans cette bride, la puissance du moteur continuerait à augmenter, permettant ainsi au cycliste de franchir la barre des 25 km/heure.

Ainsi, débrider un vélo électrique consiste à enlever la bride du VAE pour que ce dernier libère la puissance de son moteur. Celle-ci, une fois en pleine puissance, permettra de rouler à plus 50 km/heure.

D’abord, soulignons que le fait de débrider un vélo électrique ne risque en aucun cas de détruire son moteur. Ce procédé implique en effet la rectification du système d’assistance pour que celui-ci puisse fonctionner normalement. Pour ce faire, il existe deux méthodes très courantes :

La première technique s’effectue au niveau de la commande électronique. Cette opération revient à « tromper » ce dispositif en lui transmettant des données erronées. Lorsque le contrôleur ne parvient plus à obtenir les données correctes, il modifie la puissance du moteur. Grâce à ce procédé, le moteur peut se libérer permettant de rouler à une allure supérieure à 25km/h.

Une deuxième solution implique le retrait pur et simple de la bride. Ainsi, on libère la vitesse d'assistance, laissant le moteur déployer toute sa puissance. On peut atteindre une vélocité de 75 km/h.

Par conséquent, il faut bien se renseigner sur la motorisation du vélo électrique avant de le débrider. Les vélos à moteur à pédales et à moteur central se débrident plus facilement. Par contre, ceux à moteur monté sur le moyeu sont beaucoup plus compliqués à débrider

La procédure pour débrider un vélo électrique ?

D’une manière générale, on peut débrider un vélo à l’aide d’un kit spécifique ou en bricolant. La plupart des vététistes privilégient l’utilisation d’un kit de débridage. Cet accessoire se révèle plus pratique et plus élaboré. Il en existe deux types : celui qui se fixe au vélo directement et celui qui requiert la désinstallation complète du système d’assistance.

Son principe de fonctionnement reste identique : tromper le contrôleur pour que le vélo roule à une allure normale, soit 25 km/h.

Débrider un vélo électrique sans kit

Il est également possible de débrider un vélo électrique sans utiliser de kit. Cette option signifie faire du bricolage. Notons que pour réussir à débrider soi-même son vélo, il faut se pencher sur le capteur de vitesse. Ce dernier transmet les informations relatives aux conduites à l’unité de contrôle.Celui-ci étant l’élément essentiel qui permet de contrôler la puissance du moteur.

La seule manière de permettre au VAE de dépasser les 25 km/h consiste à modifier la façon dont le capteur envoie les données du VAE au contrôleur. À cet effet, il suffit de déplacer les éléments du capteur ou bien de débrancher son câble.

Quelques propriétaires de vélos électriques vont s’empresser de débrider leur engin. Mais pourquoi ne pas opter pour le meilleur vélo électrique ? Pour vous aider, nous avons dressé une liste des 3 meilleurs vélos électriques.

Top 3 meilleurs vélos électriques

iweech : le vélo électrique urbain le plus performant

Caractéristiques techniques Type de vélo : ville

Poids : 18,5 kg

Autonomie : 90 km

Emplacement de la batterie : placée en son centre

Vitesse maximale : 25 km/h

Nombre de vitesses : 1

Charge maximale : 100 kg

L’iweech est l’un des vélos électriques conçus pour la vie urbaine. Ses roues de 24 pouces lui permettent de se déplacer facilement. Grâce à son guidon étroit et à sa structure compacte, il permet de se faufiler dans le trafic.

Les autres équipements, quant à eux, sont de qualité. Citons ses poignées Ergon, les éclairages puissants et les garde-boue. Par ailleurs, ce VAE bénéficie d’une application pour contrôler toutes les fonctionnalités. En plus des données techniques classiques, ce vélo intègre un GPS et un système d’alarme se déclenchant au moindre mouvement du vélo.

Très pratique

Grand confort

Béquille large

Prix élevé

MAD L’Urbain 2 : le vélo électrique de haut qualité

Caractéristiques techniques Type de vélo : ville

Poids : 18 kg

Autonomie : 70 km

Emplacement de la batterie : dans la roue arrière

Nombre de vitesses : 10

Charge maximale : 120 kg

Le Mad L’Urbain 2 comble les faiblesses de ses prédécesseurs. Ce VAE dispose d’une batterie à grande autonomie. Celle-ci passe quasiment inaperçue, tandis que le moteur a été réduit, mais a gagné en puissance. Un écran plus attrayant a été mis en place. Proposé à 2 000 euros, le Mad L’Urbain 2 pâtit encore de la taille moyenne de son dérailleur. En outre, il est dépourvu d’un porte-bagages digne d’un vélo électrique urbain.

Avec une multitude de nouvelles caractéristiques, l’e-bike affiche un rapport qualité-prix plus intéressant. De conception raffinée, il reprend les vieux pneus WTB 26. Quant à la partie cycle, ce vélo dispose d’une batterie capable de couvrir plus de 70 kilomètres et un moteur polyvalent délivrant un couple de 60 Nm.

Grande autonomie

Écran complet

Pas très confortable

ELOPS 920E Connect : un vélo électrique connecté Decathlon

Caractéristiques techniques Type de vélo : Vélo de ville

Poids : 26 kg

Autonomie : de 50 à 90 km

Vitesse maximale : 25 km/h

Moteur : central

Charge maximale : 150 kg

Outre le fait qu’il soit connecté, l’ELOPS 920E Connect se distingue par des caractéristiques plus importantes.

En fait, il bénéficie d’un moteur Brose développant un couple de 50 Nm. En ce qui concerne la batterie, celle-ci a une puissance de 417 Wh.Cette batterie se situe sous le porte-bagages

Pour son premier vélo connecté, Decathlon a remplacé ses freins V-brake par un système de freins à disques. La transmission Shimano Nexus comporte 7 tours. Grâce à son boîtier interne, ce VAE peut se connecter à un smartphone permettant à l’utilisateur de le localiser avec précision.

Confort de conduite

Autonomie satisfaisante

Puissance du moteur insuffisante

Délai de recharge long