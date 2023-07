Choisir son assurance moto : quels sont les paramètres à prendre en compte ?

Quand il est question de souscrire une assurance moto, la plupart des conducteurs ne se réfèrent généralement qu’au montant des cotisations à payer. Pourtant, il faut également penser aux garanties proposées et à la somme qui restera à charge en cas de sinistre.

Selon l’article L211-1 du Code des assurances, tout propriétaire de véhicule terrestre à moteur est obligé de souscrire une assurance responsabilité civile. Le but est de garantir que le conducteur puisse bel et bien réparer les dommages causés par son automobile ou sa moto à autrui. Cependant, il ne s’agit pas du seul risque auquel les titulaires de deux ou quatre roues sont confrontés. En effet, leur véhicule peut également subir des dégâts en raison d’un incendie, d’une catastrophe naturelle, d’un acte de vandalisme, etc. De même, il est possible que le propriétaire soit victime d’un vol susceptible de causer une énorme perte financière. Ainsi, avant de signer son contrat d’assurance moto, il s’avère important de se renseigner préalablement sur les différentes formules proposées sur le marché. Il faut également établir une liste des besoins en matière de couverture et comparer les prix appliqués.

Les différentes formules d’assurance moto proposées sur le marché

D’une manière générale, il existe trois principales formules d’assurance moto qui sont proposées sur le marché. D’abord, vous pouvez opter pour la garantie minimale : l’assurance responsabilité civile également dénommée « couverture au tiers » qui est obligatoire selon la Loi.

Ensuite, vous avez la possibilité de choisir une protection plus étendue, la formule « tiers plus ». En plus de vous couvrir contre les dommages causés à autrui, celle-ci vous assure contre les risques de vol, d’incendie ou de bris de glace. Vous avez intérêt à vous informer sur l’intégralité des garanties prises en charge avant de signer votre contrat. En effet, celles-ci changent généralement d’un assureur à un autre. Leur prix peut également être plus ou moins cher en fonction des tarifs appliqués sur le marché.

Enfin, vous pouvez vous tourner vers la formule la plus complète : l’assurance « tous risques ». Celle-ci vous permet de profiter d’une indemnisation en cas de vol, d’incendie, de bris de glace, de catastrophe naturelle, de vandalisme, etc. Elle peut même vous faire bénéficier d’une garantie assistance et dépannage. Pour identifier l’offre qui vous convient le plus, vous avez intérêt à établir une liste de vos besoins en matière de couverture.

La liste des besoins en matière de couverture

Afin de trouver la meilleure assurance moto adaptée à votre situation, vous êtes invité à vous poser certaines questions. Vous devez notamment vous demander : contre quels risques souhaitez-vous vous prémunir ? Avez-vous l’intention d’assurer également vos équipements ? (casque, vêtements, gants, etc.) En identifiant avec précision vos besoins, vous aurez plus de facilité à comparer les offres disponibles sur le marché. Vous pourrez aussi trouver rapidement le contrat idéal qui répond à toutes vos attentes et exigences.

Le prix de l’assurance moto

Le prix d’une assurance moto varie généralement en fonction de l’étendue des garanties prises en charge. Ainsi, en principe, une couverture « tous risques » coûtera un peu plus cher que la garantie minimale (responsabilité civile). Par ailleurs, les tarifs appliqués peuvent dépendre des caractéristiques du véhicule et des antécédents du conducteur. Cependant, vous devez faire attention aux offres qui semblent particulièrement alléchantes, car elles peuvent receler de mauvaises surprises. Elles sont notamment susceptibles de cacher un montant de franchises élevé. Il s’agit de la somme qui reste à votre charge en cas de sinistre. Donc, n’oubliez pas de considérer tous les aspects de votre contrat avant de souscrire une assurance moto.