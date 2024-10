Cette moto électrique transparente attirera tous les regards

L’ère des véhicules électriques continue de se réinventer et la moto électrique transparente DAB 1a en est un parfait exemple. Ce modèle audacieux bouleverse les codes habituels par sa motorisation écologique et par son design unique. Plongeons au cœur de cette combinaison parfaite entre technologie verte et esthétique avant-gardiste.

Design et performances de la moto électrique transparente DAB 1a

Une chose est sûre, cette moto fera tourner toutes les têtes avec sa carrosserie transparente. En plus d’être une prouesse technique, cette particularité évoque une réflexion stylistique profonde. Le choix de rendre visible l’intérieur habituellement caché invite le spectateur à redécouvrir la beauté fonctionnelle des composants mécaniques. De plus, contrairement à la croyance populaire, ce type d’esthétique est loin d’être fragile. Ces matériaux transparents sont solides et durables.

Côté performance, la moto électrique transparente DAB 1a dispose d’un moteur électrique puissant de 11 kW. Il promet des accélérations vives tout en garantissant une autonomie satisfaisante pour ses utilisateurs. Elle se munit également d’une fonctionnalité spéciale du célèbre jeu vidéo Need For Speed. C’est le bouton « Nitrous » qui se trouve sur la poignée gauche du véhicule. Il permet d’augmenter temporairement la puissance à 25,5 kW et offre un boost de performance pour des moments de vitesse intense.

D’autre part, cette moto électrique transparente est dotée d’un étrier de frein Brembo avec 4 pistons à l’avant. Ceci offre un contrôle et une puissance de freinage très efficaces, renforcés par le système ABS de Peugeot Motocycle. N’oublions pas la suspension réglable que DAB et Paioli ont créée pour cet engin.

Impact environnemental et technique, un équilibre nécessaire

En parallèle de son apparence intrigante, la moto électrique DAB 1a suit les principes écologiques essentiels dans le secteur des transports électriques. Déjà, le passage à l’électricité réduit considérablement les émissions de CO2. Aussi, la DAB 1a intègre des batteries performantes capables de maintenir une charge optimale sur de longues distances. D’autant plus qu’elle se démonte facilement et a l’avantage d’être recyclable.

