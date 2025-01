Cette entreprise dévoile sa batterie imprimée en 3D au CES 2025

OPmobility a présenté un système de stockage des batteries de voitures électriques utilisant l’impression 3D lors du CES 2025. Cette solution offre des avantages notables en termes de légèreté, d’efficacité et de réduction des émissions de CO2. Elle contribue ainsi à l’amélioration de l’autonomie des véhicules électriques (VE).

L’impression 3D au CES 2025, une solution légère et écologique

Avec cette méthode, OPmobility a conçu un cadre de stockage des batteries 50 % plus léger que les systèmes traditionnels. Cette réduction de poids améliore l’efficacité énergétique des autos en diminuant leur consommation d’énergie. Cela permet de décupler l’autonomie des VE, un atout majeur pour les véhicules commerciaux. On parle notamment des bus et des poids lourds, qui nécessitent une grande capacité énergétique.

La méthode d’impression 3D qu’OPmobility a présenté au CES 2025 permet en outre d’amoindrir les émissions de CO2. On peut observer une réduction de 30 % par rapport aux techniques de production industrielles classiques. Cela aide à minimiser l’empreinte carbone des VE et rend la production plus économe. L’équipementier a même réussi à diminuer les coûts de fabrication de 10 %, ce qui rend cette technologie plus accessible.

Des avantages notables sur la route et pour l’avenir

Le bénéfice de l’impression 3D qu’on a découvert au salon CES 2025 ne se limite pas à la phase de fabrication. Sur la route, le pack de batteries de 95 kWh équipé de ce cadre imprimé en 3D permet d’atteindre une densité énergétique de 220 Wh/kg. OPmobility estime que cette technologie peut augmenter de 10 % l’autonomie des véhicules. Cette amélioration est particulièrement significative pour les bus et les poids lourds. Ils nécessitent des batteries puissantes et durables pour de longues distances.

Lors du CES 2025, OPmobility a annoncé vouloir commencer la production en série de ces cadres issus de l’impression 3D en 2029. Le groupe vise à étendre l’application de cette technologie à une variété de voitures électriques et à répondre aux exigences strictes de performance et de longévité. Les véhicules commerciaux, en particulier ceux utilisés dans le transport public ou la logistique, devraient être les premiers bénéficiaires de cette innovation.

