Ce scooter électrique se range facilement dans la soute d’un camping-car !

Le scooter électrique E-Bonsaï de la marque bretonne Easy-Watts se distingue par sa praticité et son design compact. Le constructeur l’a spécialement conçu pour les amateurs de voyages en camping-car.

Quels sont les points forts de ce scooter électrique ?

En termes de puissance, le scooter électrique E-Bonsaï ne déçoit pas. Équipé d’un moteur de 2 200 W, il offre une vitesse maximum de 45 km/h. Sa vitesse est similaire à celle des cyclomoteurs traditionnels. En revanche, son moteur électrique garantit une accélération fluide et sans bruit. En outre, le E-Bonsaï dispose d’une batterie amovible qui permet de parcourir jusqu’à 80 kilomètres sur une seule charge.

Le temps de recharge complet de la batterie du scooter électrique E-Bonsaï d’Easy-Watts est d’environ 5 heures. Cela signifie qu’une simple pause repas ou nuitée suffit généralement à préparer complètement votre véhicule pour de nouvelles aventures. Aussi, une simple prise domestique fait parfaitement l’affaire.

Par ailleurs, ce véhicule arbore un design élégant qui se rapproche des véhicules des années 70-80. Ses lignes épurées et sa finition soignée lui confèrent un look qui attire tous les regards. Mais le style ne sacrifie jamais la fonctionnalité. Des détails ingénieux comme les feux LED avant et arrière garantissent une visibilité optimale. D’un autre côté, le tableau de bord numérique de ce scooter électrique de la marque Easy-Watts fournit toutes les informations nécessaires en un coup d’œil.

Autres attraits du scooter électrique E-Bonsaï d’Easy-Watts

Avec ses dimensions réduites, ce scooter électrique peut facilement se ranger dans la soute d’un camping-car. De cette manière, vous pouvez toujours l’avoir à portée de main sans encombrer votre espace de vie. Qu’il s’agisse de faire une petite course au village voisin ou de visiter des sites touristiques difficiles d’accès en camping-car, le E-Bonsaï se révèle être un allié de taille.

Le scooter électrique E-Bonsaï d’Easy-Watts vous intéresse ? Son prix de vente est fixé à 2 449 €. C’est un tarif compétitif compte tenu de ses spécificités techniques et de sa qualité de fabrication. Parfois, vous pouvez bénéficier d’offres promotionnelles ou de subventions locales pour réduire encore davantage ce coût.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn