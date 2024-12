Les montres Garmin frappées par une énigmatique panne

Un nombre croissant d’utilisateurs de montres connectées Garmin rencontre actuellement un bug perturbant.

Il se manifeste par l’affichage d’un logo « IQ ! ». Et il est accompagné de marques de provocation. Voici ce je sais concernant ce sujet.

Liste des montres Garmin touchées par ce bug

Ce problème touche principalement des modèles populaires comme la Garmin Venu 3, la Forerunner 965 et la Fenix 7. Et récemment, il est véritablement devenu une gêne fréquente pour les propriétaires de ces appareils.

D’après un rapport initial publié par Tech-Issues Today, cette défaillance semble être liée à un bug présent sur la plateforme Connect IQ de Garmin. En effet, il semble que la fonctionnalité Storage.setValue(s) qui sert à gérer le stockage des données via l’application, soit à l’origine des dysfonctionnements.

Lorsque cette fonction rencontre une anomalie, l’appareil se bloque soudainement, ce qui perturbe l’expérience de l’utilisateur.

https://twitter.com/ExpressTechie/status/1863472057042018480

Un bug à caractère aléatoire

L’un des aspects les plus frustrants de ce bug sur les montres Garmin réside dans le fait qu’il est imprévisible. Certains utilisateurs ont observé que leur montre se figeait après avoir reçu une notification.

Tandis que d’autres constatent des ralentissements ou des bugs pendant une utilisation normale. Bien qu’un redémarrage de l’appareil permette de relancer temporairement son fonctionnement, la panne réapparaît fréquemment. Elle affecte parfois même l’apparence de l’écran d’autres montres connectées. Cela engendre une instabilité qui rend l’utilisation de ces modèles particulièrement désagréable.

Le problème viendrait des MAJ

Les discussions sur les forums Reddit et la communauté Garmin révèlent que les récentes mises à jour logicielles (MAJ), notamment les versions 11.16 et 20.29, seraient à l’origine de ce bug sur les montres Garmin.

De nombreux utilisateurs affirment que leurs appareils ont commencé à présenter des pannes suite à l’installation de ces mises à jour. Un développeur de l’application aurait même rapporté plus de 400 000 incidents depuis août 2024. Cela confirme l’ampleur de la situation.

Garmin prend les choses en main

Face à l’ampleur du phénomène, Garmin a reconnu l’existence du problème. L’entreprise a commencé à répondre aux plaintes des utilisateurs. Cependant, le principal défi pour la marque réside dans la difficulté de reproduire ce bug afin de l’analyser précisément.

Cela complique la résolution rapide du problème. De plus, les montres concernées peuvent être affectées de manière variable. Donc cela rend les tests et l’élaboration d’un correctif plus complexes. Cette situation a provoqué de la frustration chez de nombreux utilisateurs. Mais Garmin a, par le passé, su résoudre des problèmes similaires en déployant des mises à jour efficaces.

La patience est de mise, des solutions en cours

Ainsi, malgré la gêne occasionnée, il reste une lueur d’espoir que la firme trouve rapidement une solution durable à ce problème. En attendant, il est conseillé aux utilisateurs de patienter jusqu’à ce qu’une mise à jour officielle soit publiée par Garmin. Celle-ci devrait corriger ce dysfonctionnement et restaurer la stabilité des appareils.

En résumé, bien que le bug rencontré sur les montres Garmin soit dérangeant et persistant, la situation est encore en cours de traitement. Les utilisateurs peuvent espérer une solution dans un avenir proche.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn