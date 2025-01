Bon plan : Trottinette électrique MICRO X11 à 150€ de réduction !

La trottinette électrique X11 MICRO est LE bon plan pour vos trajets urbains. C’est une trottinette puissante qui combine performance, sécurité et confort. Si elle vous intéresse, je vous informe qu’Intersport propose actuellement une sacré réduction sur le prix. Découvrez pourquoi ce modèle est un excellent investissement pour vos déplacements !

Un véhicule pratique et robuste pour tous les usages

La X11 MICRO promet un confort optimal lors des trajets quotidiens des amateurs de trottinettes électriques. Avec ses grandes roues de 10 pouces et ses pneus pleins increvables, elle garantit une conduite stable et fluide. La stabilité et la fluidité sont valables sur tous les types de surfaces. Sa résistance à l’eau certifiée IPX5 en fait une alliée parfaite, même par temps de pluie, pour une utilisation en toute sécurité toute l’année.

Cette trottinette disponible sur Intersport affiche par ailleurs une vitesse maximale de 25 km/h. Cela signifie que la trottinette électrique X11 MICRO respecte les réglementations en vigueur. Bien sûr, elle offre suffisamment de puissance pour vos déplacements en ville. Son moteur de 350 W vous permet d’affronter les côtes en toute facilité. Sa batterie lithium 36 V 7,8 Ah offre en outre une autonomie de 30 km. Légère et pliable, cette trottinette est idéale pour les trajets courts et se range aisément à la fin de la journée.

La trottinette électrique X11 MICRO, votre bon plan sur Intersport

En plus d’offrir d’excellentes performances, cet engin mise aussi sur votre sécurité. Elle dispose d’un système de freinage électronique avant ainsi que d’un frein à disque arrière. Ils vous permettent de maîtriser parfaitement votre vitesse et d’assurer un freinage rapide en toute situation.

D’autre part, son design pratique comprend un éclairage avant et arrière. Vous roulerez ainsi en toute visibilité grâce à la trottinette électrique X11 MICRO, même la nuit. Avec son écran LCD, suivez facilement vos statistiques de trajet et vérifiez le niveau de la batterie en temps réel. Vite, offrez-vous cette trottinette pour bénéficier de tous ces avantages ! Profitez également du prix réduit de 599,99 euros chez Intersport, soit une remise de 150 euros par rapport au prix conseillé de 749,99 euros.

