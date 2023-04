Bon plan : la Samsung Galaxy Watch 5 atomise son prix de -36 % !

Si vous êtes à la recherche d’une montre connectée polyvalente, puissante et très fonctionnelle, ce bon plan sur la Samsung Galaxy Watch 5 est pour vous ! Ne manquez pas cette bonne à faire avec 36 % de remise exceptionnellement sur Amazon.

Samsung fait partie des constructeurs de montre connectée les plus réputés et ce n’est pas sans raison. En effet, la Samsung Galaxy Watch est un véritable petit bijou de technologie et il est maintenant à la portée de nos bourses.

D’ailleurs, on la retrouve majoritairement aux alentours de 370 €, mais cette offre exceptionnelle baisse son prix à 245 €. C’est donc une occasion à ne surtout pas rater au risque de manquer l’occasion d’acquérir l’une des meilleures montres connectées du marché.

Promo -36% Samsung Galaxy Watch5 Montre connectée Intelligente, suivi de la santé, montre sport, batterie longue durée, 4G, 44mm, Bleu, Extension garantie 1 an [ Suivi du sommeil : apprenez à ...

Surveillez votre cœur : le cap...

Prenez soin de vous : le capte...

Charge rapide : il vous suffit... 379.99 € 245.07 € Voir l'offre

Samsung Galaxy Watch 5 : une montre élégante très fonctionnelle

La Samsung Galaxy Watch 5 est le compagnon idéal pour votre vie quotidienne. Son design élégant et sa technologie de pointe en font le choix parfait pour ceux qui cherchent une montre connectée sophistiquée.

Elle offre une variété de fonctionnalités comme la surveillance de la santé, la surveillance du sommeil et la navigation GPS. De plus, elle est étanche, ce qui la rend idéale pour les activités en plein air et les séances de natation.

Vous pouvez également passer des appels et recevoir des messages directement depuis votre poignet, ce qui en fait un accessoire pratique pour les personnes en déplacement. La batterie longue durée de la montre est un avantage majeur, car elle peut durer plusieurs jours sans avoir besoin d’être rechargée.

En somme, c’est un choix idéal pour ceux qui veulent rester connectés tout en étant élégants et pratiques. Ainsi, il faut absolument que vous profitiez de ce bon plan sur la Samsung Galaxy Watch 5.

Des caractéristiques techniques dignes de sa renommée

La Samsung Galaxy Watch 5 est une montre connectée sophistiquée qui offre une multitude de fonctionnalités. Son écran AMOLED de 1,3 pouce possède une résolution de 360 x 360 pixels. Elle est équipée d’un processeur Exynos 9110 dual-core de 1,15 GHz et de 4 Go de stockage interne.

La montre possède également un capteur de fréquence cardiaque, un accéléromètre, un gyroscope et un baromètre, ce qui en fait un compagnon idéal pour les activités sportives. Elle offre une autonomie de plusieurs jours grâce à sa batterie de 472 mAh. La Galaxy Watch est étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur, ce qui la rend idéale pour les activités nautiques et la natation.

Elle est compatible avec les smartphones Android et iOS, vous permettant de recevoir des notifications, passer des appels et écouter de la musique directement depuis votre poignet. Avec cette dernière, vous pouvez également effectuer des paiements en toute sécurité avec Samsung Pay, enregistrer des rappels et des événements dans votre calendrier, ainsi que consulter la météo et les actualités en temps réel.

Promo -36% Samsung Galaxy Watch5 Montre connectée Intelligente, suivi de la santé, montre sport, batterie longue durée, 4G, 44mm, Bleu, Extension garantie 1 an [ Suivi du sommeil : apprenez à ...

Surveillez votre cœur : le cap...

Prenez soin de vous : le capte...

Charge rapide : il vous suffit... 379.99 € 245.07 € Voir l'offre

En résumé, la Samsung Galaxy Watch 5 est une montre connectée puissante et pratique qui vous accompagnera dans toutes vos activités sportives et quotidiennes.