[BON PLAN] – L’adaptateur réseau Amazon Basics USB 2.0 est en promotion!

Amplifiez votre expérience de navigation, utilisez l’adaptateur réseau Amazon Basics USB 2.0. Connectez votre ordinateur ou votre portable à un réseau Ethernet haute vitesse de 10/100 Mbit/s pour surpasser les connexions sans fil classiques.

Connectivité haut de gamme avec Amazon Basics

Cet adaptateur USB 2.0 offre une connectivité rapide avec les routeurs, modems et switchs réseau. Profitez d’une vitesse supérieure à 480 Mbit/s. Avec le support du duplex intégral, du semi-duplex, et des modes Wake On LAN (WOL), votre connexion sera à la fois rapide et fiable. Notez que cet adaptateur n’est pas compatible avec les téléviseurs intelligents ni les consoles de jeux telles que la Nintendo Switch.

Une connexion Ethernet plus rapide et facile à utiliser

L’adaptateur réseau Amazon Basics est conforme aux normes IEEE 802.3 (10Base-T) et 802.3u (100Base-TX). La connexion USB-A se branche facilement à votre ordinateur, et le port RJ45 permet une connexion rapide au réseau. Veuillez noter que cet adaptateur est compatible avec Windows 10/8/7, mais ne prend pas en charge MacOS, Chrome OS, Windows RT, Linux ou Android.

Profitez de la promotion exclusive

Avec une réduction exceptionnelle de 25%, cet adaptateur devient une option abordable pour améliorer votre connectivité réseau. Cet adapteur est disponible à seulement 6,92 euros au lieu de 9,23 euros. Obtenez l’adaptateur réseau Amazon Basics USB 2.0 dès maintenant pour une connexion rapide, stable, et à prix réduit. Ne manquez pas cette opportunité et améliorez votre expérience en ligne dès aujourd’hui.

Les avantages d’un adaptateur USB vers Ethernet

Une connexion fiable

Opter pour un adaptateur USB 2 to Ethernet offre une connexion stable et rapide. Évitez les fluctuations et les interruptions fréquentes. Cet adapteur vous offre ainsi une expérience en ligne fluide, idéale pour le travail, le streaming et les jeux.

Simplicité et compatibilité

L’adaptateur USB 2 to Ethernet offre une solution simple et polyvalente pour connecter un périphérique USB à un réseau Ethernet. Cette polyvalence est cruciale dans des environnements où certaines connexions sans fil ne sont pas disponibles ou sont instables. De plus, cela permet d’améliorer la sécurité des données.