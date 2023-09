Beneath Oresa : le jeu sort enfin officiellement !

Le 27 septembre, Beneath Oresa, le jeu de cartes roguelike unique, sort officiellement de l’accès anticipé sur Steam. Pour tous ceux qui attendaient avec impatience cela, foncez dès maintenant puisqu’il y a une offre exclusive en cours !

Les nouvelles fonctionnalités de Beneath Oresa version 1.0

Beneath Oresa a été développé par Broken Spear Inc., une société spécialisée dans les jeux innovants. Au cœur de la ville, plongez dans des arènes tactiques où la stratégie est la clé. En tant que stratège, choisissez soigneusement vos cartes, améliorations et artefacts pour triompher.

En tant que combattant, maintenez vos distances, engagez vos ennemis au moment opportun et exploitez leur positionnement.

Découvrez de nouvelles expériences

Les ajouts de la version 1.0 de Beneath Oresa comprennent des arènes inédites. De plus, un boss final redoutable a été intégré ainsi qu’un nouvel ennemi d’élite. Enfin, une nouvelle faction a été entièrement créée. Enrichissez votre expérience de jeu en collectant des antiquorums uniques à chaque partie.

Offre de lancement exclusive

Beneath Oresa est disponible sur Steam au prix de 24,99 $, 20,99 €, 19,49 £. Selon votre pays, l’équipe avait planifié la sortie officielle à 8h PT / 11h ET / 17h CEST. Profitez d’une remise de lancement exceptionnelle de 30 % pendant la première semaine.

Goblinz Publishing : Créateurs de jeux exceptionnels

Goblinz Publishing, un éditeur de jeux indépendant basé en France, présente avec enthousiasme Beneath Oresa. Spécialisé dans les jeux de stratégie et de gestion, Goblinz a déjà charmé les joueurs.

Parmi ses titres populaires, on trouve Dungeon Rushers et Legend of Keepers. Pour en savoir plus sur leurs projets passionnants, visitez https://goblinzstudio.com/.

Broken Spear Inc. : L’âme créative derrière Beneath Oresa

Pas­sion­nés, les développeurs de Broken Spear Inc., basé à Montréal, Canada, dirigent ce studio de jeu indépendant. Depuis leur fondation en 2019, ils ont lancé des jeux innovants tels que Robothorium et Hero’s Hour. Leur mission : créer des expériences de jeu créatives, amusantes et captivantes pour la communauté des joueurs.

Plongez dans un univers captivant

Ne manquez pas l’opportunité de plonger dans l’univers captivant de Beneath Oresa. Préparez-vous à défier vos compétences de stratège et de combattant dans ce monde fascinant, créé par des passionnés de jeu. Soyez prêt à vivre des aventures tactiques mémorables depuis le 27 septembre sur Steam.