Dans le jeu Baldur’s Gate 3, saviez-vous qu’il existe une classe cachée qui vous permet d’embrasser la corruption et de devenir le mal ultime ?

De fait, les joueurs peuvent choisir parmi plusieurs classes emblématiques issues du célèbre jeu de rôle Donjons & Dragons. Mais, grâce au studio Larian, votre personnage principal peut être infesté par un têtard illithid qui se fraye un chemin pour ronger notre cerveau. Toutefois, il est possible de tirer parti de cette situation en débloquant une nouvelle branche dans votre arbre de compétence : Illithid Powers.

Avantages et inconvénients de la corruption

Évidemment, succomber à la corruption n’est pas sans conséquences. Si vous choisissez de vous abandonner à la corruption, il y a des avantages indéniables. Ainsi, on peut compter sur des pouvoirs psychiques puissants et uniques. Mais aussi une meilleure résistance aux attaques mentales. Ainsi qu’une capacité accrue à manipuler et contrôler les autres personnages.

Cependant, ces avantages s’accompagnent également d’inconvénients non négligeables. De fait, il y a la nécessité de consommer régulièrement des cerveaux pour maintenir votre pouvoir. En plus, on devra faire avec une réputation sombre et redoutée parmi les autres personnages du jeu. Enfin, des choix moraux difficiles pourraient aliéner vos alliés et vous mettre en conflit avec eux.

Choisir d’embrasser la corruption et de devenir la classe cachée aura donc un impact considérable sur le déroulement de l’histoire. Préparez-vous à faire face aux conséquences de vos choix alors que vous naviguez dans cet univers complexe et riche en possibilités.

Le processus pour déverrouiller la classe cachée et accéder aux pouvoirs illithides n’est pas encore entièrement connu. Cependant, il est clair que cela implique de prendre des décisions spécifiques tout au long de votre aventure et d’explorer des chemins moins fréquentés.

Voici quelques indices sur la manière de débloquer cette classe :

Ne pas chercher à éliminer le têtard illithid dès le début. Favoriser les interactions avec les personnages liés aux illithids ou à leur culte. Accepter des quêtes et prendre des décisions qui vous rapprochent davantage de la corruption et du pouvoir illithid.

Un défi pour les joueurs les plus aventureux

Pour ceux qui souhaitent explorer toutes les facettes de Baldur’s Gate 3, tenter de débloquer cette classe secrète est un défi passionnant. Non seulement cela ajoutera une autre couche de profondeur au gameplay, mais cela offrira également un regard unique sur un aspect sombre et mystérieux de cet univers fantastique.