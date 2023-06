Assurance jeune conducteur : quelles sont ses particularités ?

L’assurance jeune conducteur est un contrat spécialement conçu pour les personnes qui sont à leur début en matière de pilotage de leur propre voiture. Elle se caractérise généralement par un prix élevé, proportionnel au niveau de risque auquel l’assuré est confronté.

Vous venez d’obtenir votre permis de conduire ? Vous avez intérêt à souscrire une assurance jeune conducteur avant de prendre la route. En effet, vous devez prévenir les dommages causés par votre voiture afin de vous protéger des impacts financiers d’un éventuel accident. Vous êtes aussi contraint de garantir votre responsabilité civile à l’égard des tiers qui risquent de subir des dégâts occasionnés par votre véhicule. L’article L211-1 du Code des assurances prévoit expressément cette obligation.

Les personnes concernées par l’assurance jeune conducteur

L’assurance jeune conducteur est destinée aux personnes qui n’ont que peu d’expérience en matière de pilotage de voiture. Autrement dit, elle s’adresse avant tout à celles qui n’ont obtenu leur permis de conduire que récemment (moins de trois ans). Elle concerne également les individus qui n’ont pas encore souscrit de police d’assurance voiture à leur nom. Tel peut être votre cas si vous avez longtemps utilisé le véhicule de l’un de vos proches pour réaliser vos déplacements. Enfin, ce contrat est destiné aux personnes qui ont vu leur permis de conduire annulé et qui se trouvent obligées de le passer à nouveau.

Le fonctionnement de l’assurance jeune conducteur

Étant donné que les jeunes conducteurs manquent généralement d’expérience, ils ont plus de risques d’avoir un accident de la route. Ainsi, les compagnies d’assurance leur proposent des contrats avec des cotisations nettement plus élevées afin de prévenir les menaces omniprésentes. Elles appliquent le principe de la surprime qui consiste à augmenter le montant des primes en fonction du niveau de menaces observé. Concrètement, cette prime supplémentaire peut aller jusqu’à 100 % du tarif de base lors de la première année. Cependant, elle diminue généralement assez vite à 50 % lors de la deuxième année. Elle est même réduit à 25 % du tarif de base lors de la troisième année. Dans la majorité des cas, elle est supprimée dès la quatrième année.

Les différentes formules proposées

Les compagnies d’assurance jeune conducteur proposent généralement trois différentes formules :

la garantie au tiers : le minimum requis en matière d’assurance voiture ;

: le minimum requis en matière d’assurance voiture ; la garantie au tiers étendu : l’offre qui couvre un plus grand nombre de risques (incendie, vol, catastrophes naturelles, incident technologique, etc.) ;

: l’offre qui couvre un plus grand nombre de risques (incendie, vol, catastrophes naturelles, incident technologique, etc.) ; la garantie assurance tout risque : le contrat le plus complet et le plus cher.

Si vous recherchez la formule avec le meilleur rapport qualité-prix, optez pour la garantie au tiers étendu.

Le prix d’une assurance jeune conducteur

Le prix d’une assurance jeune conducteur est déterminé en fonction du profil et des antécédents de l’assuré. Il est également calculé selon l’usage et les caractéristiques du véhicule. En général, il varie de 1 200 euros à 1 500 euros par an.

Les documents nécessaires pour assurer sa voiture

Pour assurer votre voiture, vous aurez besoin de présenter certains documents à votre compagnie d’assurance jeune conducteur. Vous pouvez notamment être amené à fournir le certificat d’immatriculation du véhicule et votre permis de conduire. De même, l’assureur peut vous demander de vous munir d’un relevé d’informations qui lui permettra de connaître votre bonus-malus. Si vous n’avez pas encore d’antécédents, vous ne disposez pas de ce document.