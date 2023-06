Assurance auto au kilomètre : comment ça fonctionne ?

L’assurance auto au kilomètre est un contrat particulièrement avantageux pour les petits rouleurs, les jeunes conducteurs, les conducteurs occasionnels et les conducteurs séniors. Grâce à elle, il est possible de profiter d’un prix juste et compétitif.

Le montant des cotisations d’assurance dépend généralement des caractéristiques du véhicule concerné, du profil de la personne assurée et de l’historique du conducteur. Il varie également en fonction de la formule choisie et des tarifs appliqués. Si vous souhaitez bénéficier d’un prix plus accessible sans pour autant diminuer le niveau des garanties, vous avez intérêt à choisir l’assurance auto au kilomètre.

Les principales différences entre l’assurance auto au kilomètre et les formules d’assurance voiture classiques

Si vous utilisez un véhicule terrestre à moteur, vous êtes obligé de souscrire une assurance voiture. Il peut s’agit d’une voiture, d’une moto, d’un quad, d’un cyclomoteur, etc. Autrement dit, vous êtes contraint de payer des cotisations mensuelles ou annuelles pour protéger votre automobile de tout risque auquel il est exposé. Cette couverture permet également de garantir votre responsabilité civile envers les tiers qui sont susceptibles de subir des dommages causés par votre véhicule.

Dans une formule d’assurance voiture classique, le montant des sommes à verser est déterminé en fonction des critères préalablement mentionnés. Cependant, dans une assurance auto au kilomètre, le paramètre essentiel qui prime dans le calcul des cotisations est la distance parcourue. De plus, il est possible d’ajuster les primes à payer selon le trajet effectué. Ainsi, ce type de contrat s’avère particulièrement avantageux pour les personnes qui utilisent peu leur voiture ou leur moto.

Les deux formules d’assurance auto au kilomètre

L’assurance auto au kilomètre se décline en deux principaux types : le contrat avec un forfait kilométrique et l’offre au kilomètre près. Avec la première formule, vous choisissez entre deux ou plusieurs tranches de kilomètres proposées. En général, celles-ci varient de 4 000 à 20 000 km par an. Si vous franchissez le seuil prévu dans la police, vous serez contraint de débourser des frais supplémentaires. Il revient à l’assureur de déterminer le montant de la majoration à appliquer. Si vous avez l’intention de choisir cette offre, pensez à vérifier le tarif de chaque kilomètre supplémentaire parcouru afin d’éviter les surprises déplaisantes (facture extrêmement salée).

Avec l’offre au kilomètre près, vous ne payez que les kilomètres précis que vous avez parcourus. Ainsi, si vous optez pour cette formule, vos cotisations sertont ajustées chaque mois.

Les données collectées par la compagnie d’assurance auto au kilomètre

La compagnie d’assurance auto au kilomètre collecte trois principales données liées aux trajets effectués :

le nombre de kilomètres parcourus ;

les heures de début et de fin du comptage ;

leur date.

Pour faire les relevés, il est nécessaire de servir de dispositifs spécifiques tels qu’un boîtier électronique. Néanmoins, il est également possible d’envoyer tout simplement une photo de son compteur kilométrique à la compagnie. Dans cette optique, il est possible qu’une application mobile soit à utiliser.

Les avantages procurés

Grâce à l’assurance auto au kilomètre, vous avez l’occasion de profiter d’une protection maximale. Vous serez également soumis à une tarification adaptée à votre consommation réelle. De même, vous bénéficiez d’un contrat personnalisé. Celui-ci vous permettra de minimiser vos dépenses mensuelles, surtout si vous ne réalisez que de petites distances avec votre véhicule.