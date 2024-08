QR Codes et bornes de recharge piégées, découvrez comment éviter l’arnaque !

Cela peut paraître anodin de recharger son véhicule électrique via une borne de recharge faite pour cela. Mais désormais, ces appareils sont la cible de malfaiteurs. En y posant des codes QR piégés, les arnaques vous volent via ces bornes de recharge.

C'est un phénomène qui se répand de plus en plus en Europe. Voici de quoi il retourne et comment se prémunir pour ne pas se faire avoir.

Les bornes de recharges piégées, une fraude qui prend de l'ampleur

Alors qu'il est commun de sortir son smartphone et de scanner les codes QR qui sont les bornes de recharge pour pouvoir les activer, certaines d'entre elles sont piégées.

C'est l'œuvre de pirates. Et leur but est de ponctionner les comptes bancaires des utilisateurs. Il faut donc être prudent et avoir l'œil vif. Une borne de recharge peut ne pas en être une et cette arnaque devient de plus en plus courante.

Ces opérations malfaisantes portent le nom de Quishing. C'est la combinaison des termes QR Code et Phishing. Et il est important de connaître ce terme, car c'est un problème grandement rencontré à travers l'Europe.

Les démarches accomplies par les arnaqueurs au niveau des bornes de recharge

Pour pouvoir arnaquer les personnes qui rechargent leurs voitures, leurs vélos, leur skateboard ou leur trottinette ils collent de faux QR codes sur les bornes destinées à cela.

Si vous possédez un véhicule électrique, vous êtes donc susceptible de devenir la cible de ces malfaiteurs. Ce sont plusieurs opérateurs de zones de charge qui ont noté l'apparition de ces faux QR codes sur leurs équipements.

S'ils sont scannés, l'URL renvoie vos données vers un site Web copiant parfaitement le terminal de paiement de l'opérateur officiel de la borne. Cela incite alors la victime à régler une somme sur l'interface.

Un vol éhonté

En effet, en voyant ces codes, les utilisateurs des bornes de recharge sont toujours tentés de les flasher. Cela entraînera directement la déduction d'une somme de votre compte. Il se pourrait même que vous perdiez tout votre argent en ayant juste fait ce geste. C'est pourquoi, il faut faire très attention.

Placer de faux autocollants sur des bornes de recharge est une fraude toute simple, mais qui pourrait rapporter gros aux arnaqueurs. Il est bien souvent facile de se laisser prendre au piège, car les gens ne font pas attention à ce genre de détail en faisant le plein d'énergie.

Un fait pouvant se passer partout

A l'heure actuelle, la grande majorité de ces arnaques à la borne de recharge ont été déclarées et identifiées en Allemagne. Mais il est aussi probable que des cas similaires arrivent en France.

Le meilleur moyen de se protéger est d'adopter le réflexe d'observer toutes les actions que vous faites. Tout d'abord, vérifiez la méthode de paiement affichée sur la borne. Et si le code QR n'est pas mentionné, ne le flashez pas. Mais si vous l'avez fait, vérifiez l'URL de redirection avant d'entrer vos informations de paiement. Il est possible d'utiliser un vérificateur de liens.

