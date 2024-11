Frustration chez Apple : Un procès gagné juste pour 250 $ ! Ne ratez pas les révélations !

C’est officiel, ce Vendredi, après plus d’un an d’attente et de combat, Apple remporte tout de même la victoire contre Masimo mais ne reçoit que 250$ de compensation.

C’est une très petite somme quand on pense à tous les efforts déployés par les deux sociétés dans cette affaire. Mais voici ce qui s’est passé. Les détails de ce procès vont vous surprendre.

Quand le procès d’Apple contre Masimo a commencé, qui se serait attendu à ce qu’Apple ne remporte que 250$ ? En effet Masimo avait d’abord accusé Apple d’avoir utilisé leur technologie sur leurs Apple Watch sans leur accord. Mais au bout d’une année, il s’avère que cela s’est retourné contre Masimo.

Cependant, durant ce temps Apple a vécu pas mal de péripéties. En effet, Masimo avait obtenu une interdiction d’importation de certains modèles d’Apple Watch en raison de brevets relatifs à l’oxymétrie de pouls. Et cela a entraîné pas mal de pertes pour le géant américain.

De plus, l’infraction a contraint Apple à désactiver les fonctions de surveillance de l’oxygène dans le sang sur les modèles Apple Watch Series 9 et Ultra 2 vendus aux États-Unis. Cette fonction est également absente de la version américaine de l’Apple Watch Series 10. Toutefois, les Apple Watch restent pleinement fonctionnelles en dehors du pays.

Un long procès pour 250$, c’est plutôt une victoire pour Masimo

Maintenant, après tout ce temps, il s’avère que cette fonction peut être remise dans la dernière smartwatch d’Apple. Mais il faut simplement attendre que les derniers éléments de l’affaire soient réglés afin que tout rentre dans l’ordre.

Au bout d’une année de combat juridique, un jury fédéral a finalement statué sur cette affaire. Il a été jugé que les demandes de Masimo enfreignent les droits d’Apple, sauf que cela ne rapporte que 250 $ de dommages et intérêts .

En effet, il a été découvert qu’Apple n’a pas enfreint les brevets de Masimo. Au contraire, la conception originale du module W1 Freedom and Health de Masimo, ainsi que son chargeur, violait délibérément les brevets de conception d’Apple. Ce qui fait que sur ce point, le géant américain gagne une partie du procès.

Une décision qui fait fulminer Apple

Par contre, Apple n’en démord pas. La société avait espéré bloquer les produits actuels de Masimo. Mais malheureusement, cela n’a pas abouti. Selon les dires récoltés lors du déroulement du procès : « Apple cherchait avant tout à obtenir une injonction contre les produits actuels de Masimo, et le verdict du jury est une victoire pour Masimo sur ce point », a déclaré un porte-parole de Masimo dans un communiqué.

En effet, l’une des smartwatch de Masimo ressemble à une copie de l’Apple Watch. Et au cours de l’affaire, l’avocat d’Apple John Desmarais a soulevé ce point. Voici les mots qu’il a prononcés : « Nous ne sommes pas là pour l’argent. Nous voulons qu’ils arrêtent de copier notre design ». Il est tout de même frustrant pour Apple de ne gagner que 250$ contre Masimo. Mais Apple peut compter sur la popularité de leurs produits pour remonter la pente.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn