Masimo et Qualcomm s’allient pour lancer une plate-forme innovante de smartwatch de nouvelle génération

Récemment, une annonce a marqué le public. Il s’avère que Masimo s’associe à Qualcomm Technologies. Ils développeront une plate-forme de référence de montre connectée de nouvelle génération pour les fabricants d’équipement d’origine (OEM) qui conçoivent les montres connectées Wear OS de Google.

Masimo (NASDAQ : MASI) est le leader mondial de l’innovation médicale. Qualcomm Technologies, Inc. fabrique les puces Snapdragon offrant des expériences extraordinaires aux consommateurs. De ce fait, cela annonce un duo incroyable.

Masimo et Qualcomm l’association de technologies de biodétection révolutionnaires

Des décennies d’expertise dans la conception de solutions de surveillance hospitalière de pointe ont fait de l’entreprise Masimo l’une des meilleures plateformes en termes de technologie clinique.

Quant à Snapdragon, leur technologie permet de faire évoluer l’écosystème des dispositifs portables. Forgeant l’avenir des montres connectées, ces deux acteurs de référence mondiale peuvent donc permettre aux équipementiers de construire et de commercialiser plus efficacement leurs produits.

Cela inclut les smartwatch haut de gamme et bien d’autres appareils. Mais l’association de Masimo et de Qualcomm permettra surtout de concevoir une suite robuste d’outils de suivi de la santé et du bien-être. Les consommateurs peuvent s’y fier pour obtenir des données précises et fiables.

Une association qui utilisera exclusivement des systèmes sur puce (SoC) haute performance

Masimo et Qualcomm sont des entreprises de renoms experts dans leur domaine. Leur association donnera certainement des produits de qualité. Rien qu’en termes de smartwatch, le public pourrait avoir droit à des montres pourvus de systèmes sur puce à très faible consommation.

Grâce à Qualcomm Technologies on pourrait avoir des appareils de communications sans fil et cellulaires de pointe. Cela offrira une expérience de connectivité de qualité supérieure. Un futur wearable dénommé Masimo Freedom™ est d’ailleurs en cours de conception selon Joe Kiani, fondateur et PDG de Masimo.

Deux géants spécialistes dans leurs domaines

Masimo a la capacité de concevoir des technologies de surveillance de précision et des algorithmes de traitement des signaux avancés. Quant aux systèmes Snapdragon, ils sont méticuleusement conçus, très performants et peu gourmands en énergie. Leur union donnera donc un ensemble harmonieux de produits.

Nous nous attendons donc à ce que cette alliance renforce les capacités des équipementiers fabricant des montres connectées. Ils créeront des produits compétitifs et attrayants pour les consommateurs du monde entier, dit le PDG de Masimo.

Les avantages que recevront les OEM

Les OEM adoptent la nouvelle plateforme Masimo (MASI). Elle devrait être compatible avec les applications et services Google existants créés pour la plateforme Wear OS, continueront à concevoir et à produire l’extérieur physique de leurs nouvelles smartwatch et auront un contrôle créatif sur l’apparence de l’interface utilisateur.

Construire des montres connectées de qualité avec des fonctionnalités haut de gamme que les utilisateurs attendent peut être long et coûteux. Grâce à la plateforme de référence de Masimo associé à Qualcomm, les fabricants de smartwatch peuvent bénéficier d’une technologie de biodétection de pointe. Ainsi, ils peuvent mettre rapidement leurs appareils Wear OS sur le marché, à grande échelle.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn