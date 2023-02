Apex Legends : Comment fonctionnent les matchs à mort en équipe ?

Apex Legends introduit le Match à mort en équipe dans sa nouvelle saison 16. Ce mode inédit va offrir aux joueurs une nouvelle expérience de jeu.

Les habitués qui attendaient un nouveau personnage ont probablement une petite déception. Pour la première fois depuis la sortie du jeu, une nouvelle saison n’arrive pas avec une légende inédite. La saison 16 débarque surtout avec des changements notables, dont la suppression du mode Arènes. Apex Legends inaugure le Match à mort en équipe, la grande nouveauté de la saison.

Refonte du système de classes pour Apex Legends

Respawn Entertainment voulait redonner de la fraîcheur à son jeu, le studio a profité de la seizième saison pour cela. Le studio s’est ainsi concentré sur les changements globaux au lieu d’aller dans la surenchère de nouvelles légendes jouables. La nouvelle saison introduit un système de classes inédit. Celui-ci se développe comme suit :

Assaut : une classe qui joue le tout pour l’attaque.

: une classe qui joue le tout pour l’attaque. Reconnaissance : la classe des spécialistes du renseignement et de la traque des ennemis

: la classe des spécialistes du renseignement et de la traque des ennemis Escarmouche : l’agilité de ses personnages peut surprendre et retourner des situations

: l’agilité de ses personnages peut surprendre et retourner des situations Contrôle : des personnages dont la spécialité est le contrôle de zone

: des personnages dont la spécialité est le contrôle de zone Soutien : la classe des protecteurs et des soigneurs

Chaque catégorie de légendes possède des capacités uniques.

La refonte du système de classes est loin d’être anecdotique. Notez que chaque classe possède des facultés uniques. Cela va avoir un impact considérable sur la composition des équipes. Plutôt que d’ajouter une nouvelle légende, le studio du jeu a misé sur une innovation pour gérer les personnages déjà disponibles.

Un rythme effréné avec le Match à mort

Apex Legends inaugure le Match à mort qui est un nouveau mode jeu en équipe. Celui-ci est probablement la première justification de la refonte du système de classes. Son fonctionnement est assez simple. Deux équipes de six s’affrontent pour tuer les membres de l’équipe adverse. Le premier groupe à atteindre 30 ennemis tués remporte un round. Le match se gagne avec deux rounds.

Notez que chaque groupe de six est en réalité composé de deux équipes de trois. Cela peut avoir un impact considérable sur la cohésion de groupe. Par ailleurs, chaque participant tué revient dans la partie après un délai de six secondes. La mort temporaire ne fait pas perdre son chargement et ses armes. Chaque participant peut suivre sa performance via le tableau de bord.

Le mode Arènes fait donc les frais du nouveau Match à mort en équipe. Rappelons que le premier était aussi un match par équipe qui opposait deux groupes de trois. Le studio de jeu en avait fait une des grandes nouveautés de la saison 9. Arènes cède ses mini-cartes au tout nouveau mode de jeu. Le Match à mort en équipe se déroule principalement à Trouble-fête, Démonte crâne et Habitat 4.