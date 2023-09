Amazon persiste dans la domotique avec de nouveaux appareils Echo

Malgré les péripéties qu’a pu connaître Amazon durant ces quelques années, la marque persiste tout de même dans la domotique. Pour ce faire, elle lance de nouveaux Amazon Echo qui proposent des mises à jour très intéressantes. Nous vous disons tout !

Amazon annonce une mise à jour de l’Echo Show 8

Amazon annonce enfin l’arrivée des nouveaux Echo Show 8. La version précédente a été lancée en 2021. Si vous possédez toujours celle-ci, vous manquez les capacités audio spatiales de la toute nouvelle mise à jour.

De manière similaire à l’algorithme Sonos dans ses enceintes intelligentes, l’Echo Show 8 intègre une technologie d' »adaptation à la pièce ». En outre, cette technologie vise à optimiser la qualité sonore.

Les tous nouveaux Amazon Echo Show 8 sont légèrement plus volumineux, mais ils sont richement équipés. Entre autres, ils embarquent une caméra de 13 mégapixels améliorée pour les appels vidéo, avec une réduction accrue du bruit de fond.

Par ailleurs, ils disposent de toutes les connexions nécessaires pour la maison intelligente. Ces connexions incluent Matter, Zigbee, Bluetooth, Thread et Sidewalk. Pour information, Sidewalk sert de réseau maillé interne pour suivre la proximité de vos colis.

Les nouveaux Amazon Echo Hub : Les contrôleurs universel de la maison intelligente

Passons maintenant à l’Echo Hub, que l’on pourrait considérer comme le successeur de l’Echo Show 15. Ce dispositif est conçu pour être un « panneau de contrôle » de la maison intelligente activé par Alexa.

Il agit comme un contrôleur universel pour régler les lumières. Aussi, il permet de vérifier les flux de sécurité. En outre, il peut afficher des informations telles qu’une liste de courses partagée. À l’image de l’Echo Show 15, il peut être monté au mur ou placé debout avec un accessoire supplémentaire.

Les nouveaux Amazon Echo Frames

En parlant de combinaisons inattendues, Amazon lance les nouveaux Echo Frames, qui marient « mode haut de gamme » et « Alexa en déplacement ». Cette nouvelle génération de lunettes propose cinq styles différents. De plus, si vous le souhaitez, elle peut accueillir des verres correcteurs.

Par ailleurs, elle est équipée de verres de protection contre la lumière bleue pour encourager une utilisation régulière. Certains modèles ont même été conçus par Carrera Eyewear pour une apparence discrète.

Amazon affirme que ces nouvelles lunettes sont 15 % plus fines. Elles offrent jusqu’à six heures d’autonomie en pleine charge. S’additionne à cela, une analyse plus rapide des commandes Alexa. Bien qu’aucune date de sortie officielle n’ait été annoncée, le prix de départ des nouveaux Echo Frames sera de 270 $.

Les Amazon Echo Pop Kids : Une enceinte intelligente pour les enfants

Enfin, pour nos enfants, Amazon propose les nouveaux Echo Pop Kids. Ces enceintes intelligentes arborent des personnages d’animations réputés pour la rendre moins intimidante dans une chambre d’enfant.

Les premières franchises présentées sur l’Echo Pop incluent les Princesses de Disney et les Avengers de Marvel. Ces enceintes offrent un accès exclusif à des livres audio et des « œufs de Pâques » pour divertir les plus jeunes. Quant à leurs prix de départ, les nouveaux Amazon Echo Pop Kids débute à 50 dollars.